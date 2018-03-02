Первый вице-президент Российского союза инженеров: Есть реальный шанс, что после успешного запуска «Руппур» Росатом продолжит активно работать в регионе

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (Российская Федерация), Министерство науки и технологий Народной Республики Бангладеш и Департамент по атомной энергии Правительства Республики Индия подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в реализации проекта сооружения АЭС «Руппур» в Бангладеш.



С российской стороны меморандум подписал заместитель генерального директора – директор Блока международной деятельности Госкорпорации «Росатом» Николай Спасский, с бангладешской и индийской сторон – Посол Бангладеш в Российской Федерации С.М. Сайфул Хок и Посол Индии в Российской Федерации Панкадж Саран, сообщили в Росатоме.



Российская сторона осуществляет сооружение АЭС в Бангладеш на условиях «под ключ». Генподрядчик строительства АЭС «Руппур» - АО «Атомстройэкспорт», входит в Группу компаний АSE (инжиниринговый дивизион Росатома). Комплекс работ включает проектирование, производство и поставку оборудования, строительство, монтаж, пуско-наладку и ввод в эксплуатацию. Меморандум создает основу для взаимодействия российского Подрядчика, индийских и бангладешских экспертов по выполнению работ, связанных с реализацией проекта. Стороны, в частности, будут сотрудничать в области подготовки и обучения персонала, обмена опытом и оказания консультационной поддержки. Индийские компании могут быть привлечены для участия в строительно-монтажных работах, поставке материалов и оборудования некритичной категории в интересах бангладешского заказчика.



Иван Андриевский, первый вице-президент Российского союза инженеров:



Подписание трехстороннего меморандума – важный шаг с нескольких точек зрения. Во-первых, это приближает момент запуска АЭС «Руппур» в Бангладеш. Во-вторых, привлекая индийскую сторону, Росатом прекрасно демонстрирует свои способности к международной кооперации и глобальность масштаба своей деятельности. Здесь, в частности, пригодится опыт строительства индийской АЭС «Куданкулам», которую также возводит Росатом. В-третьих, вовлечение индийских компаний для участия в тендерах на строительно-монтажные работы и поставки конструкционных материалов укрепит деловые и дружеские связи между Россией и Индией, позволит наладить обмен опытом, оказание технической поддержки, обучение персонала, поставку ряда товаров. В-четвертых, расширение кооперации может привести к возможности возведения гидротехнических сооружений, включая береговые насосные станции, сооружения объектов энергоснабжения, сетей подземного заложения, резервных дизельных станций. Бангладеш называют страной рек, но ГЭС там не много из-за преобладающего мелководья. Тем не менее, этот вопрос можно проработать с участием Группы «Русгидро», с которой Росатом недавно заключил соглашение о сотрудничестве по развитию технологий ВИЭ. Также стоит отметить, что правительство Бангладеш уже присматривает место для строительства второй АЭС на юге страны. Ситуация пока складывается благожелательно для всех трех сторон, так что есть реальный шанс, что после успешного запуска «Руппур» Росатом продолжит активно работать в регионе. Уникальная экспертиза, передовые технологии, высокие компетенции в подготовке кадров, а также опыт работы на зарубежных рынках, позволяют Росатому увеличивать объем контактов с бангладешской и индийской стороной и расширять портфель заказов в Юго-Азиатском регионе. Один тот факт, что российские инженеры делятся накопленным опытом с партнерами во всем мире, внушает гордость за нашу страну.



