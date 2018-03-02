Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
3 марта 2018, суббота, 01:58
Facebook Twitter VK.com Telegram

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Вопрос прокурору. О детских пособиях и парковке для инвалидов
Национальный вопрос можно обсудить по телефону
В Энгельсе пройдет ночная лыжная гонка
Горожан приглашают на финансовый семинар
Семьи с детьми зовут на Пурим
Артисты споют и станцуют ночью
Угрозы дальнейшего разрушения фасада главпочтамта Сахалина нет
Ученые ТИНРО впервые почти за 30 лет оценят глубоководные биоресурсы в Охотском море
Из-за очередного сильнейшего циклона на Сахалине отменены поезда
У «Дальспецстроя» похитили более 400 миллионов рублей
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Открытое государство
Документы
О проекте
Партнеры
02 марта 2018, 19:31

Первый вице-президент Российского союза инженеров: Есть реальный шанс, что после успешного запуска «Руппур» Росатом продолжит активно работать в регионе

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (Российская Федерация), Министерство науки и технологий Народной Республики Бангладеш и Департамент по атомной энергии Правительства Республики Индия подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в реализации проекта сооружения АЭС «Руппур» в Бангладеш.

С российской стороны меморандум подписал заместитель генерального директора – директор Блока международной деятельности Госкорпорации «Росатом» Николай Спасский, с бангладешской и индийской сторон – Посол Бангладеш в Российской Федерации С.М. Сайфул Хок и Посол Индии в Российской Федерации Панкадж Саран, сообщили в Росатоме.

Российская сторона осуществляет сооружение АЭС в Бангладеш на условиях «под ключ». Генподрядчик строительства АЭС «Руппур» - АО «Атомстройэкспорт», входит в Группу компаний АSE (инжиниринговый дивизион Росатома). Комплекс работ включает проектирование, производство и поставку оборудования, строительство, монтаж, пуско-наладку и ввод в эксплуатацию. Меморандум создает основу для взаимодействия российского Подрядчика, индийских и бангладешских экспертов по выполнению работ, связанных с реализацией проекта. Стороны, в частности, будут сотрудничать в области подготовки и обучения персонала, обмена опытом и оказания консультационной поддержки. Индийские компании могут быть привлечены для участия в строительно-монтажных работах, поставке материалов и оборудования некритичной категории в интересах бангладешского заказчика.

Иван Андриевский, первый вице-президент Российского союза инженеров:

Подписание трехстороннего меморандума – важный шаг с нескольких точек зрения. Во-первых, это приближает момент запуска АЭС «Руппур» в Бангладеш. Во-вторых, привлекая индийскую сторону, Росатом прекрасно демонстрирует свои способности к международной кооперации и глобальность масштаба своей деятельности. Здесь, в частности, пригодится опыт строительства индийской АЭС «Куданкулам», которую также возводит Росатом. В-третьих, вовлечение индийских компаний для участия в тендерах на строительно-монтажные работы и поставки конструкционных материалов укрепит деловые и дружеские связи между Россией и Индией, позволит наладить обмен опытом, оказание технической поддержки, обучение персонала, поставку ряда товаров. В-четвертых, расширение кооперации может привести к возможности возведения гидротехнических сооружений, включая береговые насосные станции, сооружения объектов энергоснабжения, сетей подземного заложения, резервных дизельных станций. Бангладеш называют страной рек, но ГЭС там не много из-за преобладающего мелководья. Тем не менее, этот вопрос можно проработать с участием Группы «Русгидро», с которой Росатом недавно заключил соглашение о сотрудничестве по развитию технологий ВИЭ. Также стоит отметить, что правительство Бангладеш уже присматривает место для строительства второй АЭС на юге страны. Ситуация пока складывается благожелательно для всех трех сторон, так что есть реальный шанс, что после успешного запуска «Руппур» Росатом продолжит активно работать в регионе. Уникальная экспертиза, передовые технологии, высокие компетенции в подготовке кадров, а также опыт работы на зарубежных рынках, позволяют Росатому увеличивать объем контактов с бангладешской и индийской стороной и расширять портфель заказов в Юго-Азиатском регионе. Один тот факт, что российские инженеры делятся накопленным опытом с партнерами во всем мире, внушает гордость за нашу страну.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

Владимир Путин, послание президента
Путин пообещал продолжить зачистки в Дагестане
Офис компании "Нафтогаз"
«Газпром» пообещал продолжить транзит газа через Украину
Зал судебных заседаний
Суд в ФРГ арестовал организатора «кокаинового скандала»
Виктор Янукович
Янукович опроверг просьбу к России ввести войска
Армен Саркисян
Новым президентом Армении избран Армен Саркисян
21:00 В результате стрельбы в Мичиганском университете погибли два человека
20:38 BMW зафиксировал рост спроса после награждения призеров ОИ-2018
20:19 Путин засекретил защиту российского интернета
20:05 Порошенко запретил России участвовать в приватизации на Украине
19:45 Суд в ФРГ арестовал обвиняемого в организации поставок кокаина в Россию

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Евгений Баратынский
Ф. Шевалье. Портрет Е.А. Баратынского. 1830-е гг.
2 марта 1800 года родился Евгений Баратынский, поэт.
19:44 Путин пообещал продолжить зачистки в Дагестане
19:25 «Газпром» пообещал продолжить транзит газа через Украину в Европу
18:52 В Совфеде анонсировали скорое поступление «Сармата» на вооружение
18:30 Российским знаменосцем на открытии Паралимпиады станет волонтер
18:08 Экс-глава Карелии получил восемь лет колонии за взятку
17:47 Памфилова обсудит с кандидатами в президенты новый формат дебатов
17:19 «Ростелеком» стал оператором Единой биометрической системы
16:54 ЕР пообещала реализовать послание Путина через партийные проекты
16:33 В Кремле отказались считать послание Путина милитаристским
16:20 «Газпром» объявил о расторжении всех контрактов с Украиной
16:07 Акционеры совхоза отсудили у Грудинина два участка земли
15:36 Из-за нехватки газа для отопления на Украине закрыли школы и вузы
15:17 Володин пообещал лично контролировать ситуацию со Слуцким
15:00 Меркель и Трампа встревожил рассказ Путина о новом оружии
14:42 Глава ОКР назвал препятствие восстановлению РУСАДА в правах
14:22 Кремль пообещал асимметричный ответ США в вопросе вооружений
14:08 ФСБ подтвердила обмен пограничниками с Украиной
13:54 Янукович опроверг просьбу к России ввести войска на Украину в 2014 году
13:51 СМИ восстановили обстоятельства гибели российских наемников в Сирии
13:30 ГП сочла законным задержание чеченского правозащитника Титиева
13:15 СМИ услышали в послании Путина сигнал к обновлению правительства
13:00 Кадыров предложил название для новой российской крылатой ракеты
12:46 Великобритания заключит с ЕС соглашение об экономическом сотрудничестве
12:35 Новым президентом Армении избран Армен Саркисян
12:18 За Олимпиадой в Пхёнчхане следили 69% опрошенных россиян
12:15 Суд в Москве арестовал автора системы информобеспечения МВД
11:46 Посольство РФ призвало США воздержаться от пустых обвинений в адрес Дамаска
11:34 Победителю «Лидеров России» прочат кресло замглавы Минэнерго
11:23 В Саудовскую Аравию вернули кинотеатры
11:20 МВД Азербайджана уточнило число жертв пожара в наркодиспансере в Баку
11:00 США анонсировали испытания собственного гиперзвукового оружия
10:52 «Нафтогаз» заявил об утрате «Газпромом» права на take or pay‍
10:38 ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан»
10:36 В МИДе опровергли работу фигуранта «кокаинового дела» в ведомстве
10:07 При пожаре в наркологическом центре в Баку погибли не менее 30 человек
09:54 ВКС России перехватили пять иностранных самолетов за неделю‍
09:34 США одобрили поставки ракет Javelin Украине
09:18 В думскую комиссию по этике поступила жалоба на домогательства Слуцкого
09:14 В Конгрессе обвинили Россию во вмешательстве в энергетический рынок США
08:56 СМИ анонсировали новые обвинения Мюллера по «российскому делу»
08:36 Предполагаемый виновник «кокаинового скандала» Ковальчук задержан
08:16 Досрочное голосование на выборах президента РФ началось за рубежом
07:58 Путин обвинил США в начале новой гонки вооружений
01.03 21:00 В Пентагоне ответили на заявление Путина о новейшем вооружении
01.03 20:33 Володин усомнился в легитимности решений ЕСПЧ
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.