СМИ продолжают обсуждать отделение Британии от ЕС. В центре медийного внимания сейчас оказалась полемика о том, следует ли Британии вступать с ЕС в таможенный союз. Кроме того, в очередной раз начались разговоры о возможном срыве сделки по отношениям после выхода Британии из блока.

В процессе отделения Британии от ЕС, пишет The Economist, продолжают всплывать неожиданности. Самая новая из них появилась на этой неделе, когда вопрос о таможенном союзе с ЕС вдруг приобрел политический характер. В обсуждении этого вопроса живое участие приняли британские лейбористы во главе со своим предводителем Джереми Корбином, который выступил в поддержку такого союза и тем самым вызвал бурный восторг бизнес-лобби. Ажиотаж вокруг этой темы, комментирует автор, своеобразен тем, что до недавнего времени тема таможенного союза была сугубо техническим вопросом, и общественность им не интересовалась.

История европейского таможенного союза восходит к 1957 г., напоминает автор. Тогда эта идея только зародилась, а воплотилась уже в 1968 г. Как и зона свободной торговли, таможенный союз предполагает отказ от внутренних пошлин и квот, но в то же время он вводит общую внешнюю пошлину. В нынешнем контексте выход из ЕС автоматически означает и выход из его таможенного союза. Но это не отменяет возможности образовать с ним новый таможенный союз, как это сделали такие государства, как Андорра, Монако и Турция.

Турецкий рынок / pixabay.com

В принципе, у таможенного союза много достоинств за счет отсутствия внутренних пошлин и упрощения торговых процедур. Кроме того, в отличие от участия в едином европейском рынке, он не требует от участника полной миграционной свободы для своих партнеров по рынку. Но у него есть и существенные недостатки, как это хорошо заметно на примере Турции.

Вступив в таможенный союз с ЕС, Турция потеряла возможность заключать с другими странами сделки о свободной торговле. Что еще хуже, если ЕС вступает в отношения свободной торговли с какой-нибудь страной, то рынок Турции автоматически подчиняется новым правилам и открывается для этой страны. Например, если ЕС вступил в свободные торговые отношения с Мексикой, то Турция не может защититься от дешевого мексиканского импорта, хотя сама она, может быть, совершенно не хочет таких отношений с Мексикой.

Корбин предлагал компенсировать этот изъян таможенных союзов, потребовав дополнительных прав: права самостоятельно вступать в торговые отношения с другими странами и права голоса в переговорах ЕС о том, с кем следует и не следует заключать сделки о свободной торговле. Но Брюссель на это едва ли согласится — по крайней мере, официально. На неофициальном уровне Британия для ЕС — более ценный партнер, чем Турция, поэтому есть вероятность, что он будет больше считаться с ее пожеланиями в торговых сделках.

На фоне оживленной полемики о таможенном союзе возник еще один повод для медийного ажиотажа: СМИ заговорили о том, что вот-вот сорвется потенциальная сделка Британии с ЕС, которая бы определяла их, по замыслу, взаимовыгодные отношения после отделения Британии. ЕС опубликовал документ о том, как ему представляется идеальный формат отношения после выхода Британии. Премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что на таких условиях сделка невозможна.

Тереза Мэй на пресс-конференции / YouTube.com

В документе, в частности, предлагается сохранить в составе таможенного союза ЕС Северную Ирландию, а также оставить ее в юрисдикции Европейского суда, пишет Bloomberg. И то, и другое неприемлемо для Мэй, которая видит свою цель в том, чтобы полностью вывести Британию из блока. Таким образом, возник риск очередной затяжной полемики, а времени на переговоры остается всё меньше: по правилам, Британия должна выйти из ЕС в марте 2019 г.

Проблема Мэй в том, что в своем противостоянии с ЕС она не может рассчитывать на серьезную поддержку со стороны своего правительства и парламента. В парламенте у нее лишь незначительное преобладание консерваторов, среди которых к тому же появились бунтари, настаивающие вместе с Корбином на необходимости таможенного союз