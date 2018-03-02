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02 марта 2018, 18:40
Владимир Жириновский выборы Ксения Собчак Павел Грудинин ЦИК Элла Памфилова
Илья Карпюк

Дебатируем как умеем

Элла Памфилова
Элла Памфилова
АГН "Москва" / фото: Ведяшкин Сергей

Глава Центризбиркома Элла Памфилова сделала замечание телеведущему Анатолию Кузичеву, который 1 марта вел на «Первом канале» дебаты кандидатов в президенты.

«Полагаю важным сделать пока устное замечание. К нам поступила жалоба от кандидата Собчак по поводу того, что ведущий дебатов на "Первом канале" не должен был давать некие характеристики, оценки, некорректно высказался в адрес кандидата. Считаем, что это недопустимо, все-таки обязанность ведущего — вести корректно дебаты кандидатов, не давая им оценку», — сказала Памфилова.

Напомним, 1 марта в ходе дебатов произошла перебранка между Кузичевым и Собчак, которая указала ведущему на то, что он не должен вмешиваться в дискуссию претендентов на пост главы государства и перебивать их. Кузичев в ответ сказал, что он относится к тем ведущим, «которым не подсказывают, которые умеют читать и сами пишут себе то, что они говорят», а когда Собчак сказала, что он ходит по студии с клоунским носом, добавил: «Нет, мне не нужен клоунский нос. Достаточно одной клоунессы, правда?»

 
Телевизионные дебаты в прямом эфире

Собчак в тот же день заявила, что собирается подать жалобу в ЦИК. «Со мной спорил и оскорбил меня прямо ведущий так называемых дебатов. И снова никто из мужчин и коллег-оппонентов не вступился, не то что за женщину, а просто против хамства и нарушения регламента. Ведущий не имеет права спорить с кандидатом. Придется написать жалобу в ЦИК и Эрнсту», — написала Собчак на своей странице в Facebook.

Отметим, что согласно действующим нормам, кандидатам в президенты нельзя друг друга критиковать, в том числе и на дебатах — что, конечно, сказывается на их зрелищности. Так что кандидаты даже заинтересованы в том, чтобы нарушать регламент дебатов, чтобы хоть как-то привлечь к ним внимание.

Пока же больше всего запоминаются споры между Ксенией Собчак и Владимиром Жириновским.

Кандидаты в президенты России Владимир Жириновский и Ксения Собчак в ходе дебатов на канале «Россия 24» устроили перепалку из-за родственников.

Жириновский заявил, что, если бы Советский Союз продолжал существовать, ни он сам, ни его сын Игорь Лебедев никем бы не стали. «Ну если вы разрушили страну, это ведь вакансии. Заходи, бери все, что хочешь», — сказал глава ЛДПР.

Собчак в свою очередь упрекнула Жириновского в том, что он помогает сыну в карьере. На это он заметил: «А вам что, не ваш покойный папа дорогу открыл, что ли, а?» Однако телеведущая сказала, что получает деньги за работу журналистом.​

В первый раз ссора между двумя политиками произошла в эфире у Владимира Соловьева, она началась с того, что Жириновский перебил другого кандидата, Сергея Бабурина. Собчак вступилась за него, призвав Жириновского к спокойствию, на что тот назвал ее «дурой». «С улицы не надо сюда приводить базарных девок. Грязь это всё. "Дом-2" — это там разврат. Пусть заткнется», — заявил лидер ЛДПР и назвал свою конкурентку «черной грязью». «Участники "Дома-2" ведут себя приличнее, чем вы», — ответила Собчак. А когда Жириновский продолжил ее оскорблять, облила его водой. В итоге Жириновский даже перешел на мат.

 
В.Жириновский во время дебатов / YouTube.com

Так как дебаты транслировали в прямом эфире на восток страны, то в Москве к моменту начала трансляции о перепалке уже было известно. Не удивительно, что в столице передачу посмотрели в 1,5 раза больше зрителей, чем обычно собирают в будни программы Владимира Соловьева.

Еще один кандидат в президенты Павел Грудинин заявил, что откажется от участия в дебатах. Он обвинил Центризбирком и центральные телеканалы в том, что они превратили дебаты в «базар, крики с места», и сказал, что они «не имеют права на жизнь».

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