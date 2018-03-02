Деньги ВЭБа обогатили олигарха Гайдука

Донбасс остается источником не только военно-политического напряжения между Украиной и Россией, но и генератором финансово-криминальных историй, которые развиваются в обеих странах и далеко за их пределами. Например, в начале февраля был арестован крупный украинско-российский бизнесмен Олег Мкртчян, гендиректор и совладелец «Индустриального союза Донбасса» (холдинг, объединяющий горно-металлургические предприятия на территории Украины, Польши и Венгрии).

Как пишет "Новая газета", показания Мкртчяна, находящегося в СИЗО как минимум до 5 апреля и, по некоторым данным, уже согласившегося сотрудничать со следствием, могут существенно осложнить жизнь украинским миллиардерам и политикам Виталию Гайдуку (экс-глава Совета по национальной безопасности и обороне) и Сергею Таруте (ранее возглавил военно-гражданскую администрацию Донецкой области).

По версии следствия, Мкртчан перевел в офшор не менее 100 млн долларов из кредитных средств Внешэкономбанка. Но на самом деле вопросы вызывает судьба всех 8 млрд долларов, выделенных ВЭБом еще в 2009 году.

Если судьба хотя бы части этих денег прояснится, то, безусловно, активизируются многочисленные кредиторы «ИСД». Например, разбирательство с кипрской компанией Reachcom Limited, которой «ИСД» проиграл 57,5 млн долларов в Лондонском международном арбитражном суде еще в 2012 году, до сих пор продолжается в украинской юрисдикции. Как раз в конце февраля «ИСД» подал кассационную жалобу в Верховный суд Украины. Впрочем, даже если киприоты одержат очередную победу, свои деньги они вряд ли увидят — «ИСД» сейчас находится в плачевном состоянии. Конечно, сложная судьба денег ВЭБа сыграла в этом далеко не последнюю роль. И показания Мкртчана могут прояснить, какая их часть, возможно, досталась Виталию Гайдуку.

Вышел из состава союза

Гайдук вместе с Сергеем Тарутой и Ринатом Ахметовым стоял у истоков «Индустриального союза Донбасса». Но в 2009 году, в момент заключения соглашения с Внешэкономбанком, корпорацией уже владели в равных долях Гайдук, Тарута и Мкртчан. Но Гайдук решил выйти из совместного бизнеса. После сделки у Таруты и Мкртчана на двоих осталось 49,9% акций, 50% плюс 2 ценные бумаги перешли, по разным версиям, либо к структурам ВЭБа, либо к неким российским инвесторам. Стоимость контрольного пакета могла составить 5 млрд долларов, остальная сумма кредита должна была пойти на развитие предприятий, входящих в «ИСД».

При этом эксперты оценивали весь холдинг, находящийся в кризисе с 2008 года, не более чем в 3,5 млрд долларов. Соответственно, пакет Виталия Гайдука мог стоить примерно 1,2 млрд долларов. По сути, контрольный пакет «ИСД» обошелся россиянам в три справедливых цены.

При этом Гайдук не получил деньги непосредственно от ВЭБа, как считалось изначально, а, по собственному признанию, накануне сделки продал свою долю партнерам. Казалось бы, какая разница?

Но Мкртчан и Тарута в 2009 году были связаны обязательствами не приобретать активы, включая пакет партнера в «ИСД». Это специальное условие было прописано в специальном соглашении (stand-still agreement), по которому кредиторы «ИСД» давали отсрочку в выплате долгов, превышавших 3 млрд долларов. Согласитесь, странно, если человек не может выплатить тебе старый долг и при этом покупает дорогие вещи. И да, у Таруты и Мкртчана не могло быть достаточно денег для выкупа доли Гайдука. С большой долей вероятности, сделка была фиктивной, а расчет производился уже деньгами ВЭБа.

Так зачем же Таруте и Мкртчану потребовалось нарушать соглашение с кредиторами, да еще и в канун получения инвестиций, которые должны были решить многие финансовые проблемы «ИСД»?

Спонсор Тимошенко

Возможно, тут есть политическое объяснение. Ведь известно, что Гайдук был одним из ключевых спонсоров предвыборной кампании Юлии Тимошенко, которая в 2009 году боролась с Виктором Януковичем за пост президента Украины. Обеим сторонам было бы неприятно признаться в том, что деньги российского госбанка будут работать на политика, занимающего агрессивно прозападную позицию. Гайдук был не только спонсором, но и советником Тимошенко на момент активной фазы избирательной кампании, а ранее занимал важные позиции в ее кабинете министров, вплоть до вице-премьерской.

Как известно, политические инвестиции Гайдука, составившие полмиллиарда долларов, себя не оправдали, зато остальную часть денег, полученных от ВЭБа транзитом через Таруту и Мкртчана, бизнесмен потратил весьма эффективно. В частности, в 2012 году он приобрел 25% ООО «Украинская молочная компания» (УМК) у структур бывшего руководителя Госкомтелерадио Эдуарда Прутника. На балансе УМК находится ферма на 8 тысяч голов крупного рогатого скота, а главное,14 тысяч гектаров земли под Киевом.

А Елена Гайдук, супруга экс-главы СНБО, приобрела более 10,6% акций еще одной компании Прутника — Namakwa Diamonds, владеющей одним из крупнейших кимберлитовых месторождений алмазов в субэкваториальной Африке. В 2015 году Гайдуки выкупили у Прутника контрольный пакет УМК.

Сделка проводилась через консорциум «Индустриальная группа», который раньше управлял непрофильными активами «ИСД». При этом, как сообщали украинские СМИ, Гайдук, якобы выкупивший «Индустриальную группу» у Мкртчана и Таруты, с ними так и не расплатился. Даже если предположить, что между бизнесменами была заключена неформальная договоренность об обмене активами: Гайдук выходит из «ИСД» и взамен получает «Индустриальную группу» — все равно непонятно, на какие деньги он в таком случае начал скупать сельскохозяйственные активы и алмазные прииски. В общем, внезапному превращению Гайдука из госчиновника и неудачника-политтехнолога в крупного инвестора есть только одно рациональное объяснение: деньги, которые пришли из России.

Шанс для кредиторов

Если расследование Следственного управления ФСБ России подтвердит, что деньги, предоставленные «Индустриальному союзу Донбасса» ВЭБом, не дошли до адресатов, а «растворились» по пути, у кредиторов появится реальная возможность вернуть свое. До сих пор акционеры «ИСД» вместо денег «расплачивались» обещаниями. Так, в 2015 году стало известно, что корпорация вела переговоры с пулом международных банков о реструктуризации многомиллиардного долга. Причем часть из них отказалась предоставлять отсрочку. Но и они пока ничего не получили. Та же Reachcom Limited, которая, как писали, аффилирована с российским «Ренессанс Капиталом», выиграла уже несколько судов, в том числе на Украине, но эти победы пока не принесли ее бенефициарам ничего, кроме морального удовлетворения.

У Олега Мкртчана, оказавшегося в российском СИЗО, похоже, нет другого варианта, кроме сотрудничества со следствием. И уж тем более у него нет никакой мотивации защищать интересы бывших партнеров. Более того, Мкртчан и сам, по некоторой информации, судится с Виталием Гайдуком и Сергеем Тарутой в Высоком суде Лондона. А это то самое место, где уже неоднократно скрытые договоренности постсоветских олигархов разбирались публично. Так что неожиданный ситуативный союз российского следствия и британского правосудия, возможно, даст ответ на вопрос: что именно произошло с деньгами ВЭБа. Опираясь на это знание, вполне можно будет заняться их возвратом.