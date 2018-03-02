Президент США Дональд Трамп собирается на следующей неделе повысить пошлины на импорт стали (на 25%) и алюминия (на 10%). Эта перспектива радует американских представителей соответствующих отраслей и раздражает представителей некоторых других отраслей, а также страны, экспортирующие свою сталь в США.

США, комментирует BBC, импортирует вчетверо больше стали, чем экспортирует. Импорт происходит из более чем сотни стран мира. Трамп мотивирует необходимость повысить пошлины тем, что нынешнее положение дел несправедливо по отношению к американским производителям. После объявления о скором повышении акции американских производителей значительно выросли в цене. При этом велика вероятность, что эти новости вызовут возмущение у Китая, и аналитики выражают опасения, что дело движется в направлении торговых войн.

Помимо Китая, который и раньше был торговым конкурентом США, перспектива увеличения пошлин воспринимается как угроза и традиционными союзниками США, в том числе Канадой, Японией и Южной Кореей. Правда, подробности введения новых пошлин пока неизвестны: вероятно, для некоторых стран будут сделаны исключения. Главным образом, отмечает BBC, эти меры направлены все же на Китай, по отношению к которому американский Белый дом считает нужным демонстрировать жесткость в сфере торговли.

Точнее, так считают некоторые представители президентской администрации. В той же администрации есть и сторонники осторожных маневров, которым не нравятся резкие движения. Иными словами, своего рода торговая война уже идет внутри самого Белого дома: между сторонниками жесткого курса в торговле и их оппонентами.

Бывший сталелитейный завод в Пенсильвании JasonParis/flickr.com

Состояние американской стальной индустрии сейчас характеризуется тем, что она постепенно восстанавливается после кризиса 2008 г. Она сейчас значительно слабее, чем была на рубеже XX и XXI вв. В 2000 г. США произвели 112 млн. тонн стали, а в 2016 г. - только 86,5 млн. тонн. В 2000 г. в отрасли работало 135 тысяч человек, а к 2016 г. их число уменьшилось до 83 600. Таким образом, у повышения пошлин в США много сторонников. Промедления президентской администрации в этой области вызывают нарекания со стороны тех, кто считает, что Трамп недостаточно убедительно следует заявленному им же принципу «Америка прежде всего».

Теперь Трамп наконец почти оправдал эти ожидания и дал преимущества своим производителям. Поднявшийся в результате шум напоминает, что у такого поворота событий есть не только выигравшие, но и проигравшие. В их числе представители машиностроительной и строительной отраслей, которые сразу заговорили о том, что им придется сократить тысячи работников из-за вероятного роста цен на сталь. Министр обороны США Джим Мэттис заявил, что этот шаг может испортить отношения США с Канадой и Южной Кореей.

Журнал Time пишет о перспективе повышения пошлин как о повторении старых ошибок. Американские производители стали с нетерпением ждали ужесточения торговой политики, однако эксперты утверждают, что запланированные меры больше навредят, чем помогут. При этом они ссылаются на относительно недавний аналогичный опыт. В 2002 г. тогдашний президент США Джордж Буш-младший тоже ввел пошлину. Его администрация любила говорить о свободной торговле, но на деле она установила пошлины на импорт стали от 8% до 30%.

Этот шаг тоже был встречен внутренним отраслевым восторгом и возмущением со стороны стран, экспортировавших сталь в США, но администрация решила возмущением пренебречь. Повышение пошлин вызвало встречную реакцию: ЕС в ответ тоже повысил пошлины. После этого Всемирная торговая организация заключила, что США нарушают своими тарифами международные торговые соглашения.

ЕС, между тем, повысил свои пошлины удачно: он ограничил импорт самой разной американской продукции, в том числе производившейся в штатах без устойчивых политических симпатий. Из-за сокращения доходов от экспорта люди в этих штатах начали терять работу, и шансы Буша на переизбрание на второй срок стали сокращаться. В результате в 2003 г. США отказались от повышения пошлин.