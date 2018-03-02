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2 марта 2018, пятница, 15:27
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02 марта 2018, 09:13
Brexit Владимир Путин Италия Китай оружие США Тереза Мэй Украина
Илья Карпюк

Заголовки утра. 2 марта

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

«Коммерсантъ» в статье «Гиперболоид инженеров Путина» пишет о том, что припас президент к своем посланию от 1 марта.

«Ко взаимному ожесточению сторон»: новый газовый конфликт между Россией и Украиной начался со Стокгольмского арбитража.

«УК ставят вне конкуренции»: в конфликты юрлиц перестанут впутывать уголовные дела.

«Ведомости»: «Какое оружие показал Путин и на кого было рассчитано его послание». Почти все продемонстрированные системы вооружений уходят корнями в СССР.

«Почему опасно вкладывать деньги с гарантией под 14–25% годовых»: депозитов с такими ставками давно не найти, зато их предлагают микрофинансисты.

«В России будут все пять глобальных сельскохозяйственных трейдеров»: американская Archer Daniels Midland создает совместное предприятие с «Астоном».

РБК в статье «Олимпийское продвижение» задает шесть вопросов о восстановлении ОКР в правах.

«Европа встает на защиту данных»: четыре вопроса о влиянии на российский бизнес нового регламента ЕС.

«GetContact оказался слишком контактным»: Роскомнадзор начал проверку популярного приложения на соблюдение закона о персональных данных.

«Известия» в статье «Гарантия безопасности» рассказывает, о каком новейшем вооружении рассказал Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Продолжит ли Россия сотрудничать с ЕСПЧ вопреки всему, рассказывается в статье «Неприемлемое кощунство».

Зачем приемного ребенка с Колымы морили голодом и пичкали слабительным объясняется в материале «Полечить субсидию».

«Газета.ru» в материале «Весна в Москве: мороз после праздника» дает прогноз погоды в Москве со 2 по 9 марта.

Как западные СМИ восприняли заявления Путина о «непобедимом оружии» рассказывается в материале «Холодная война: нервная реакция Запада на речь Путина».

The Economist: «Как Запад ошибся в Китае» (How the West got China wrong). Запад рассчитывал, что Китай направляется в сторону демократии и рыночной экономики, но просчитался.

Bloomberg: «Осознавая угрозу огнестрельного оружия» (Raising the Red Flag on Guns). Некоторые люди слишком опасны, чтобы давать им доступ к огнестрельному оружию. В США это осознается на уровне законодательств штатов, но не на федеральном уровне.

The Wall Street Journal: «Новый тип популизма развивается в Италии» (A New Type of Populism Is Rising in Italy). Итальянское Движение пяти звезд набрало немалую популярность. Вопрос в том, способна эта партия управлять страной или она может существовать только в качестве протестного движения.

The Washington Post: «Путин утверждает, что у России есть ядерный арсенал, способный обходить противоракетную оборону» (Putin claims Russia has nuclear arsenal capable of avoiding missile defenses). За три недели до президентских выборов в России президент Владимир Путин обращается к Западу с предупреждениями.

The Telegraph: «ЕС перегибает палку с Brexit'ом. Пора бы Терезе Мэй вернуть себе контроль над ситуацией» (The EU is running riot over Brexit. It's time Theresa May took back control). В среду премьер-министр Британии Тереза Мэй раскритиковала предложения ЕС по поводу предполагаемой сделки. Но ее ответ был слишком мягок по сравнению с возмутительностью этих предложений.

The New York Times: «И снова стремление к контролю над оружием сталкивается с политической действительностью» (Once Again, Push for Gun Control Collides With Political Reality). После стрельбы в штате Флориде (США) на американский конгресс усилилось давление, чтобы он принял меры. Но несмотря на это давление, в конгрессе нет единодушия по этому вопросу.

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