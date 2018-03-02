Затяжная зима — это не только коньки, лыжи, тюбинги и прочие развлечения, это еще и продление отопительного сезона. А значит новая «газовая война» между Москвой и Киевом получается зрелищной.

«Газпром» вводит режим предоплаты за газ, на Украине останавливают занятия в детских садах, школах и университетах для экономии топлива, но при этом отчитываются об успехах, достигнутых в иностранных арбитражных судах.

Последние сутки все только и говорят, что об атомной войне. На этом фоне противостояние «Газпрома» и «Нафтогаза» выглядит довольно мелко, конечно. Зато оно настоящее, спор идет о настоящем газе и настоящих долларах — они настолько реальны, что не нуждаются в визуализации.