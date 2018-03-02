Предприниматель Андрей Ковальчук, которого подозревают в организации поставки партии кокаина из Буэнос-Айреса, сорванной ранее спецслужбами Аргентины и России, прошлой ночью был задержан полицией Германии. Об этом сообщил его российский адвокат Владимир Жеребенков.

«Пришли ночью полицейские, задержали, объяснили, что будет вопрос о выдаче стоять», — сказал защитник РБК. «Будем сейчас искать адвоката местного, который занимается вопросами экстрадиции. На следующей неделе сам полечу, будем там организовывать защиту», — добавил он.

Полиция Германии Sebastian Rittau/flickr.com

Напомним, 22 февраля стало известно, что властям России и Аргентины удалось перехватить крупную партию наркотиков. На территории школы при посольстве России в Буэнос-Айресе были обнаружены 12 чемоданов с кокаином, общим весом более 350 кг. Специалисты оценили стоимость партии в 50 млн евро.

Как именно удалось перехватить партию, опока до конца непонятно, но по российской версии именно сотрудники посольства обратились в полицию Аргентины, после чего чемоданы взяли под наблюдение, заменили их содержимое на муку и доставили в Москву.

Ковальчук, как объяснил его адвокат, был «техническим сотрудником» в российском посольстве. В частности, он занимался закупкой кофе и рома, которые, как правило, хранил в отдельных коробках в хозяйственном помещении одного из зданий диппредставительства.

При этом информацию о том, что Ковальчук работал на российский МИД, уже опровергала официальный представитель МИДа Мария Захарова. «Мы перерыли все архивы, все. Мы разговаривали со всеми — с кадровиками, с руководством, со всеми. Поднимали все бумаги. Никогда Ковальчук не работал в Министерстве иностранных дел или в посольстве», — сказала она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

До этого Захарова на своей странице в Facebook писала, что чемодан «принадлежал закончившему к тому времени командировку по срочному трудовому договору сотруднику технического состава учреждения».

До сих пор по «кокаиновому делу» были задержаны пять человек. Ивана Близнюка и Александра Чикало арестовали в Аргентине, задержан также Али Абянов, помогавший, по версии следствия, Ковальчуку разместить товар в школе. Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов, которые пришли забирать груз, были задержаны в Москве. Всем уже предъявлены обвинения в покушении на контрабанду наркотиков и попытке их незаконного производства, сбыта или пересылки в особо крупном размере.

Али Абянов, бывший завхоз посольства России в Аргентине, на допросе у следователя следственного департамента МВД рассказал о нескольких случаях отправки чемоданов по просьбе Андрея Ковальчука, пишет газета «Коммерсантъ» без указания источника. При этом издание подчеркивает, что адвокат Абянова заявил, что ему неизвестно об этих показаниях, поскольку он не участвовал в первом допросе своего подзащитного.

Чемоданы с кокаином ren.tv

По информации издания, во время этого допроса Абянов рассказал, что за каждый отправленный чемодан он получал 1 тысячу долларов, груз был упакован как дипломатическая почта, а отправлялся в Москву с помощью военно-транспортной авиации через столицу Уругвая Монтевидео.

Газета уточняет, что канал поставок мог действовать с 2012 года, информацию об этом сейчас проверяют следователи ФСБ.