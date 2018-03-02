Инвестаналитик Дмитрий Кумановский: Подписание трехстороннего меморандума о строительстве АЭС «Руппур» показывает роль Росатома как глобальной компании

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (Российская Федерация), Министерство науки и технологий Народной Республики Бангладеш и Департамент по атомной энергии Правительства Республики Индия подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в реализации проекта сооружения АЭС «Руппур» в Бангладеш.



С российской стороны меморандум подписал заместитель генерального директора – директор Блока международной деятельности Госкорпорации «Росатом» Николай Спасский, с бангладешской и индийской сторон – Посол Бангладеш в Российской Федерации С.М. Сайфул Хок и Посол Индии в Российской Федерации Панкадж Саран, сообщили в Росатоме.



Российская сторона осуществляет сооружение АЭС в Бангладеш на условиях «под ключ». Генподрядчик строительства АЭС «Руппур» - АО «Атомстройэкспорт», входит в Группу компаний АSE (инжиниринговый дивизион Росатома). Комплекс работ включает проектирование, производство и поставку оборудования, строительство, монтаж, пуско-наладку и ввод в эксплуатацию. Меморандум создает основу для взаимодействия российского Подрядчика, индийских и бангладешских экспертов по выполнению работ, связанных с реализацией проекта. Стороны, в частности, будут сотрудничать в области подготовки и обучения персонала, обмена опытом и оказания консультационной поддержки. Индийские компании могут быть привлечены для участия в строительно-монтажных работах, поставке материалов и оборудования некритичной категории в интересах бангладешского заказчика.



Дмитрий Кумановский, начальник аналитического отдела ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС»:



Подписание меморандума о сотрудничестве России, Бангладеш и Индии о строительстве АЭС «Руппур» показывает роль Росатома как глобальной компании, способной на сотрудничество и кооперацию с партнёрами. Обладая передовыми атомными технологиями, опытом работы на зарубежных рынках и высокими компетенциями в подготовке кадров, Росатом может эффективно сотрудничать в реализуемых проектах, передавая опыт, оказывая техническую поддержку, обучая персонал и осуществляя поставку оборудования и атомных компонентов для научной и промышленной эксплуатации на строящейся АЭС. Индийская сторона может получить возможность участия в тендерах на строительно-монтажные работы и поставки конструкционных материалов на АЭС «Руппур». Также необходимо будет проводить работы по сооружению гидротехнических сооружений, включая береговые насосные станции, по сооружению объектов электросетевого хозяйства, резервных дизельных станций, где компании из Бангладеш и Индии смогут принять участие.