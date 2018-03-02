Послание Владимира Путина Федеральному собранию, кажется, компенсировало пассивность президента в последние недели — тем для обсуждений точно хватит до дня голосования, а то и больше. В первую очередь это, конечно, касается «военной» части речи, но и о первой, «социально-экономической», тоже забывать не стоит.

Дмитрий Медведев уже на заседании правительства в четверг заявил, что цели, сформулированные Владимиром Путиным в послании — стратегические, а значит правительству уже сейчас необходимо начинать работу по их достижению.

Дмитрий Медведев government.ru

«Как вы услышали, были определены стратегические цели, направления развития нашей страны», — сказал Медведев, отметив, что значительная часть послания была обращена к правительству, как к действующему, так и к тому, которое будет сформировано после выборов президента. Всем вице-премьерам, министрам и заместителям министров, а также руководителям агентств и служб, которые входят в структуры правительства, он рекомендовал начать «предметную» проработку поставленных задач. «[Необходимо] соответствующим образом настроить коллег. Понятно, что работы будет очень много», — сказал Медведев.

Но куда интереснее, конечно, разговоры, которые начались после презентации Путиным новейших вооружений.

Сам президент после оглашения послания дал интервью американскому каналу NBC. В нем он возложил на Соединенные Штаты ответственность за начало новой гонки вооружений. Путин назвал «пропагандой» мнения аналитиков о начале новой холодной войны, возникшие после объявления о имеющихся у России новых видов вооружений.

«Если вы говорите о гонке вооружений, то она началась как раз тогда, когда США вышли из договора по ПРО», — заявил Владимир Путин. Напомним, Соединенные Штаты вышли из договора в 2002 году.

Кадр из видеоролика, продемонстрированного во время Послания Президента Федеральному собранию kremlin.ru

Также Путин в очередной раз подтвердил, что все представленные вооружения уже успешно прошли испытания, доказав, что деньги американских налогоплательщиков, потраченные на противоракетную оборону, оказались «выкинутыми на ветер».

Ранее, напомним, представитель Госдепа Хезер Науэрт обвинил Россию в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности. В ответ на это уже успел выступить посол России в США Анатолий Антонов.

«Видимо, в госдепартаменте плохо владеют существом вопроса. В послании Владимира Владимировича Путина речь шла стратегических вооружениях, которые не подпадают под ограничения ДРСМД», — заявил посол.

«Еще раз подчеркну, что Россия, развивая свой ядерный потенциал, не нарушила ни одной договоренности в сфере разоружения и контроля над вооружениями. Все, что делается Минобороны России, российским военно-промышленным комплексом, находится в строгом соответствии с нашими международными обязательствами», — уточнил дипломат.

Также Антонов на всякий случай добавил, что обвинения США о нарушении Россией договора РСМД не подкреплены ни техническими характеристиками пусковой установки, якобы не отвечающей договору, ни данными полетной телеметрии.

Между тем в Пентагоне уже заявили, что не удивлены заявлениями Путина о новом ракетном вооружении — об этом сказала официальный представитель ведомства Дана Уайт.

«Мы не удивлены этими заявлениями. Американский народ может быть уверен в том, что мы полностью готовы», — сказала она и добавила, что противоракетная оборона США никогда не была направлена против России, и в России «хорошо это знают».

«Нам нужно гарантировать, что мы обладаем средствами для надежного ядерного сдерживания, и мы уверены, что готовы защитить страну, неважно, от чего», — заявила она. Также Уайт добавила, что Пентагон не станет вносить каких-либо изменений в свою ядерную стратегию в связи с последними заявлениями Путина.