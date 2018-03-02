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Генпрокуратура сочла законным арест правозащитника Титиева

Генпрокуратура не нашла нарушений в задержании и уголовном преследовании чеченского правозащитника и главы регионального отделения общества «Мемориал» Оюба Титиева. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как заявили в ведомстве, при остановке автомобиля Титиева и его осмотре нарушений закона со стороны полиции зафиксировано не было.

Ранее Совет по правам человека при президенте РФ обратился в Генпрокуратуру в связи с жалобами председателя совета правозащитного центра «Мемориал» Андрея Черкасова и самого Титиева на необоснованное уголовное преследование. Титиев является главой республиканского отделения «Мемориала».

В СПЧ заявляли, что задержание Титиева может быть связано с его правозащитной деятельностью, а наркотики, обнаруженные в его личном автомобиле, могли быть ему подброшены с целью компрометации. Также сообщалось о преследовании родственников правозащитника в Чечне.

9 января машину Титиева остановили на трассе, после чего он был задержан по подозрению в хранении наркотиков. В транспортном средстве, со слов полицейских, было найдено 180 граммов марихуаны. Титиев, в свою очередь, утверждает, что пакет с наркотиком ему подбросили сотрудники ДПС.



Антиновость



СК возбудил дело в отношении главы Дербентского района Дагестана

Следственный комитет возбудил дело о превышении полномочий в отношении главы Дербентского района Дагестана Магомеда Джелилова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

Магомед Джалилов

Как установило следствие, в 2015 году Джелилов, занимая пост врио главы Дербентского района, незаконно подписал постановления о предоставлении двум местным жителям земельных участков площадью по одному гектару каждому для ведения личного подсобного хозяйства.

Своими действиями Джелилов нанес муниципалитету ущерб в размере 2,2 млн рублей.

Ранее в администрации Дербентского района прошли обыски.



Непонятная новость



Владелец затоптавшего посетителя экопарка в Тульской области верблюда заплатит штраф

Следствие в Тульской области отказалось возбуждать уголовное дело против хозяина верблюда, затоптавшего насмерть нетрезвого посетителя местного экопарка. Об этом сообщает «Интерфакс».

Прокуратура отказалась возбуждать уголовное дело в связи с отсутствием состава преступления.

Верблюды задержанные сотрудниками МЧС / tvc.ru

В отношении владельца животного было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 10.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях «нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил». Хозяину верблюда назначено наказание в виде штрафа.

27 января на территории экопарка нетрезвый 53-летний мужчина попытался покормить верблюда, после чего животное затащило его на территорию вольера и нанесло ему несколько ударов. От полученных повреждений мужчина скончался в больнице.



Ассорти

В Южно-Сахалинске из-за снегопада введен режим ЧС

В Южно-Сахалинске введен режим чрезвычайной ситуации в связи с сильным снегопадом, принесенным тихоокеанским циклоном. Об этом сообщает РИА Новости.

В городе не ходит общественный транспорт по причине практически нулевой видимости, снегоуборочная техника не может чистить дороги.

Мощный циклон пришел на юг Сахалина и Курильские острова из Японского моря минувшей ночью. Он сопровождается ураганным ветром до 38 метров в секунду и сильным снегопадом.

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В Приморье пограничники изъяли нелегальную партию осетров на 22,5 млн рублей для московских ресторанов

Осетр на берегу / pixabay.com

Пограничники задержали в порту Владивостока около 23 тонны рыбы осетровых пород, незаконно ввезенных в Россию и предназначавшихся для транзита в Москву. Об этом сообщает «Интерфакс»

Из какой страны была завезена рыба, не уточняется.

При этом в Пограниченом управлении ФСБ России по Приморскому краю не исключили, что конечным пунктом ее назначения могли стать крупные рестораны Москвы, в которых предлагают различные рыбные деликатесы.

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В Томской области введен карантин по бешенству

В поселке Тымск Каргасокского района Томской области введен карантин в связи с выявлением случая бешенства у домашнего животного. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как сообщили в пресс-службе областного управления ветеринарии, основанием для введения карантина стало агрессивное поведение сторожевой собаки в отношении своих владельцев. Накануне животное контактировало с дикой лисой, которая проникла в личное подворье.

У собаки, которую пришлось усыпить, было выявлено бешенство. В связи с этим ветеринары проводят вакцинацию всех собак и кошек поселка.

Последний единичный случай установления карантина по бешенству животных был зафиксирован в Томской области летом 2013 года на территории поселка Заречный Томского района, когда в частное подворье пробралась лиса и оцарапала корову.