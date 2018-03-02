Топ новостей 2 марта
Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня мир обсуждает заявление Владимира Путин о новейшем российском оружии, в Германии задержали предполагаемого виновника «кокаинового скандала», «Газпром» объявил о расторжении всех контрактов с Украиной.
Меркель и Трампа встревожил рассказ Путина о новом оружии
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп обсудили по телефону послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию, в котором российский лидер объявил о создании в стране новейших оружейных систем. В заявлении отмечается: «Канцлер Германии и президент США обеспокоены высказываниями российского президента Путина о разработках в области оружейных систем, которые окажут негативное влияние на усилия международного сообщества в области контроля над вооружениями».
Beast from the East pic.twitter.com/EeMPhfUEJo— недруги за бугром (@Lndcalling) 2 марта 2018 г.
"...Listen to us now."#Putin pic.twitter.com/1ZBZQVAPfD— Russia in Canada (@RussianEmbassyC) 1 марта 2018 г.
«Газпром» объявил о расторжении всех контрактов с Украиной
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что российская компания расторгает все контракты с украинской стороной. Миллер назвал данный шаг вынужденным после решения Стокгольмского арбитража в пользу «Нафтогаза Украины», которому суд присудил 4,63 млрд долларов: «Арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации продолжение действия контрактов для «Газпрома» является экономически нецелесообразным и невыгодным».
Путин обвинил США в начале новой гонки вооружений
Президент РФ Владимир Путин возложил на США ответственность за начало новой гонки вооружений: «Если вы говорите о гонке вооружений, то она началась как раз тогда, когда США вышли из договора по ПРО». Владимир Путин отметил: «С моей точки зрения, те, кто заявляют о начале новой холодной войны, не являются аналитиками — они занимаются пропагандой».
Братья по оружию - Владимир Путин и Ким Чен Ын— DW (на русском) (@dw_russian) 1 марта 2018 г.
Еще больше @Sergey_Elkin здесь: https://t.co/n7u0C1tLa5 pic.twitter.com/i4GVWUYz72
https://t.co/hoFYcAssnf pic.twitter.com/bZGZP9poRT— Sergey Elkin (@Sergey_Elkin) 2 марта 2018 г.
Кадыров предложил название для новой российской крылатой ракеты
Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил назвать новую российскую крылатую ракету в честь погибших в Сирии российских летчиков. По его словам, ракету следует назвать «Пальмира». Кадыров напомнил, что победа России в Пальмире стала решающим моментом в сражении с запрещенной в РФ террористической организацией «Исламское государство» (ИГ или ИГИЛ).
#Кактус Назвать ракету "Племянник Рогозина"! Это будет ещё один племянник Рогозина, которого не существует.— Матвеев Ян (@IanMatweew) 2 марта 2018 г.
В МИДе опровергли работу фигуранта «кокаинового дела» в ведомстве
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова рассказала, что «перерыла все архивы», но так и не нашла ни одного свидетельства того, что предполагаемый организатор наркотрафика из Аргентины в Москву Андрей Ковальчук работал в ведомстве. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала, что «перерыла все архивы», но так и не нашла ни одного свидетельства того, что предполагаемый организатор наркотрафика из Аргентины в Москву Андрей Ковальчук работал в ведомстве.
Один из фигурантов "кокаинового скандала" рассказал подробности дела: сколько, когда и зачем. https://t.co/MbwY9bSj4v— Лентач (@oldLentach) 2 марта 2018 г.
А ещё, говорит, был уверен, что отправлял кофе. Много кофе pic.twitter.com/afBM9amvJM
Досрочное голосование на выборах президента РФ началось за рубежом
С 2 марта граждане России, проживающие за рубежом, могут досрочно проголосовать в рамках выборов президента РФ. По оценке ЦИК, в иностранных государствах проживают почти 2 млн россиян, из них проголосовать досрочно смогут около 80 тысяч человек.
Янукович опроверг просьбу к России ввести войска на Украину в 2014 году
Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что не просил Россию о вводе войск на Украину в начале 2014 года. По словам Януковича, в рамках договора о взаимопомощи рассматривался вопрос о введении в страну полицейской миротворческой миссии. Защита бывшего украинского лидера намерена в ближайшее время обнародовать текст его обращения к президенту РФ Владимиру Путину, сделанного в марте 2014 года.
Володин пообещал лично контролировать ситуацию со Слуцким
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что возьмет под личный контроль ситуацию с депутатом от ЛДПР Леонидом Слуцким, которого ранее несколько журналисток обвинили в сексуальных домогательствах. Напомним, ранее с заявлением в комиссию Думы по этике обратилась продюсер «Дождя» Дарья Жук. Кроме того, глава комиссии подтвердил получение жалобы от телеведущей и кандидата в президенты РФ Ксении Собчак.
В ближайшее время встречусь со всеми представительницами журналистского пула ГД. Не думаю, что кто-то из них принимал участие в подготовке этого «вброса», но всё же хочу убедиться в этом лично. Подавляющее большинство наших журналистов - честные и достойные люди.— Леонид Слуцкий (@l_slutsky) 23 февраля 2018 г.
За Олимпиадой в Пхёнчхане следили 69% опрошенных россиян
За ходом Олимпийских игр в Южной Корее следили 69% опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) россиян. В целом результатами Олимпиады довольны 89% участников опроса. 48% участников опроса признались, что итоги ОИ-2018 превзошли их ожидания.
МВД Азербайджана уточнило число жертв пожара в наркодиспансере в Баку
В результате пожара в наркодиспансере в Баку погибли 24 человека. По данным МЧС, пожар в здании республиканского Наркологического центра произошел рано утром. Пожарные не могли проникнуть в здание, возгорание усиливалось из-за сильного ветра.