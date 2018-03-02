Топ новостей 2 марта

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня мир обсуждает заявление Владимира Путин о новейшем российском оружии, в Германии задержали предполагаемого виновника «кокаинового скандала», «Газпром» объявил о расторжении всех контрактов с Украиной.

А.Меркель в Европарламенте

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп обсудили по телефону послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию, в котором российский лидер объявил о создании в стране новейших оружейных систем. В заявлении отмечается: «Канцлер Германии и президент США обеспокоены высказываниями российского президента Путина о разработках в области оружейных систем, которые окажут негативное влияние на усилия международного сообщества в области контроля над вооружениями».

Beast from the East pic.twitter.com/EeMPhfUEJo — недруги за бугром (@Lndcalling) 2 марта 2018 г.

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что российская компания расторгает все контракты с украинской стороной. Миллер назвал данный шаг вынужденным после решения Стокгольмского арбитража в пользу «Нафтогаза Украины», которому суд присудил 4,63 млрд долларов: «Арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации продолжение действия контрактов для «Газпрома» является экономически нецелесообразным и невыгодным».

Президент РФ Владимир Путин возложил на США ответственность за начало новой гонки вооружений: «Если вы говорите о гонке вооружений, то она началась как раз тогда, когда США вышли из договора по ПРО». Владимир Путин отметил: «С моей точки зрения, те, кто заявляют о начале новой холодной войны, не являются аналитиками — они занимаются пропагандой».

Р.Кадыров на приеме / АГН "Москва" / фото: Любимов Андрей

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил назвать новую российскую крылатую ракету в честь погибших в Сирии российских летчиков. По его словам, ракету следует назвать «Пальмира». Кадыров напомнил, что победа России в Пальмире стала решающим моментом в сражении с запрещенной в РФ террористической организацией «Исламское государство» (ИГ или ИГИЛ).

#Кактус Назвать ракету "Племянник Рогозина"! Это будет ещё один племянник Рогозина, которого не существует. — Матвеев Ян (@IanMatweew) 2 марта 2018 г.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова рассказала, что «перерыла все архивы», но так и не нашла ни одного свидетельства того, что предполагаемый организатор наркотрафика из Аргентины в Москву Андрей Ковальчук работал в ведомстве. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала, что «перерыла все архивы», но так и не нашла ни одного свидетельства того, что предполагаемый организатор наркотрафика из Аргентины в Москву Андрей Ковальчук работал в ведомстве.

Один из фигурантов "кокаинового скандала" рассказал подробности дела: сколько, когда и зачем. https://t.co/MbwY9bSj4v



А ещё, говорит, был уверен, что отправлял кофе. Много кофе pic.twitter.com/afBM9amvJM — Лентач (@oldLentach) 2 марта 2018 г.

С 2 марта граждане России, проживающие за рубежом, могут досрочно проголосовать в рамках выборов президента РФ. По оценке ЦИК, в иностранных государствах проживают почти 2 млн россиян, из них проголосовать досрочно смогут около 80 тысяч человек.

В.Янукович и В.Путин

Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что не просил Россию о вводе войск на Украину в начале 2014 года. По словам Януковича, в рамках договора о взаимопомощи рассматривался вопрос о введении в страну полицейской миротворческой миссии. Защита бывшего украинского лидера намерена в ближайшее время обнародовать текст его обращения к президенту РФ Владимиру Путину, сделанного в марте 2014 года.



Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что возьмет под личный контроль ситуацию с депутатом от ЛДПР Леонидом Слуцким, которого ранее несколько журналисток обвинили в сексуальных домогательствах. Напомним, ранее с заявлением в комиссию Думы по этике обратилась продюсер «Дождя» Дарья Жук. Кроме того, глава комиссии подтвердил получение жалобы от телеведущей и кандидата в президенты РФ Ксении Собчак.

В ближайшее время встречусь со всеми представительницами журналистского пула ГД. Не думаю, что кто-то из них принимал участие в подготовке этого «вброса», но всё же хочу убедиться в этом лично. Подавляющее большинство наших журналистов - честные и достойные люди. — Леонид Слуцкий (@l_slutsky) 23 февраля 2018 г.

Олимпиада в Корее

За ходом Олимпийских игр в Южной Корее следили 69% опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) россиян. В целом результатами Олимпиады довольны 89% участников опроса. 48% участников опроса признались, что итоги ОИ-2018 превзошли их ожидания.

Пожар в Баку в наркодиспансере / YouTube.com

В результате пожара в наркодиспансере в Баку погибли 24 человека. По данным МЧС, пожар в здании республиканского Наркологического центра произошел рано утром. Пожарные не могли проникнуть в здание, возгорание усиливалось из-за сильного ветра.