Российский «Газпром» и украинский «Нафтогаз» в очередной раз не смогли прийти к мирному соглашению по спорному вопросу. Стокгольмский арбитражный суд в конце февраля 2018 года частично удовлетворил требования украинской компании, обязав российскую госкорпорацию заплатить истцу 4,673 млрд долларов. Это неустойка за то, что «Газпром» недопоставил транзитный газ и снизил давление в трубах. С другой стороны, «Нафтогаз» должен российской стороне около 2 млрд долларов, так что финальная сумма, которую должна была заплатить компания Алексея Миллера, сократилась до 2,56 миллиарда. Всего «Нафтогаз» требовал от «Газпрома» 17 млрд долларов.

Однако итогом тяжбы стал не взаиморасчет, а угроза расторжения контрактов — как транзитных, так и на поставку газа непосредственно на Украину. Председатель правления Газпрома Алексей Миллер сообщил, что решение арбитража несправедливое и «нарушило баланс интересов сторон», поскольку оно фактически обязывает российскую компанию «решать экономические проблемы Украины».

«Продолжение действия контрактов для "Газпрома" является экономически нецелесообразным и невыгодным», — цитирует его РИА Новости.

Отметим, что контракт на поставки российского газа на Украину «Газпром» и «Нафтогаз» подписали в начале 2009 года. Он рассчитан до конца 2019-го.

«По соглашению, объем поставок должен был составлять 40 млрд кубических метров газа в 2009 году, а начиная с 2010 года — 52 млрд кубометров ежегодно. Однако с 2012 года "Нафтогаз" перестал полностью выбирать законтрактованный объем, а с ноября 2015 года Киев вообще не закупает российский газ, заменив его реверсным газом из Европы», — напоминает ТАСС.

«Газпром» начнет процедуру расторжения контрактов в Стокгольмском арбитраже в самое ближайшее время. Однако эксперты не уверены, что все пройдет гладко — вероятно, будут препятствия со стороны украинской компании, поскольку сторона потеряет огромные доходы от транзита газа.

«Думаю, страны ЕС будут лоббировать запрет Стокгольмскому арбитражу расторгать контракты между "Газпромом" и украинской компанией, будут стараться использовать свое влияние и во внесудебных процедурах оказывать давление на арбитров. Но в любом случае, "Газпром" не является благотворительной компанией, которая поддерживает украинскую экономику и которая будет в ущерб себе поставлять на невыгодных условиях газ только для того, чтобы кого-то поддержать», — сказала в эфире радио Sputnik адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш.

Действительно, как сообщил коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, лишиться транзита газа для Киева — это лишиться 2-3% ВВП страны.

«Наша экономика растет примерно на те же 2%. То есть не будет никакого экономического роста. Если у нас еще и транзита не будет, тогда мы просто будем идти в никуда», — приводит его слова украинский телеканал Zik.

Также он пояснил, что контракт «Газпрома» и «Нафтогаза» не позволяет расторгнуть его в одностороннем порядке. Это возможно лишь по согласованию сторон, а если они не приходят к нему, то через арбитраж.

Так или иначе, но «Газпром» уже вернул украинцам предоплату, внесенную за март 2018 года. Однако в Киеве говорят, что денег не видели.

«Они пока нам ничего не вернули. Мы это пока не комментируем», — цитирует ТАСС главу «Нафтогаза» Андрея Коболева.

Тем не менее, компания обратилась через фейсбук к своим потребителям с акцией «Прикрути». Хэштег быстро выше в топ украинского «Твиттера», но люди, публикующие посты с этой меткой, разделились на два лагеря. Одни заявили, что готовы потерпеть и снизить температуру в помещениях на 1-2 градуса, что, по мнению «Нафтогаза», может снизить потребление российского газа на 8-9%.

«Шел на работу — отключил отопление. Вечером восстановлю тепловой режим дровами… Где 4-5 куба экономии будет», — пишут пользователи под постом компании.

«А у нас и так почти не топят: 19 градусов только при включенных обогревателях», — говорят другие.

Интересно, что «Нафтогаз» призывает потерпеть надо всего несколько дней — потом холода отступят, начнется весеннее потепление. Позднее стало известно, что министерство энергетики и угольной промышленности Украины все равно ввело временное ограничение потребления газа. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на выступление министра Игоря Насалика в Верховной Раде.

Кроме того, в стране закрылись абсолютно все учебные заведения — от детсадов до университетов.

«Мы поручили полностью остановить работу в дошкольных учебных заведениях, школах и высших учебных заведениях сроком до 6 марта. При этом поручено пересмотреть, чтобы температурный режим в этих заведениях был в минимально допустимых нормах», — приводит газета слова министра.

Это стало одним из пунктов Национального плана действий, который разработали киевские власти и который также включает в себя перевод генерирующих компаний с газа на мазут и экономию газа на производственных объектах.

СМИ также сообщают, что украинцы уже нашли замену российскому поставщику — это польская компания PGNiG. Пока речь идет о 60 млн кубометров газа.

«Мы готовы увеличить объем поставок или продлить срок действия контракта в зависимости от спроса на рынке Украины. PGNiG может обеспечить стабильные и безопасные поставки газа благодаря своему разнообразному портфелю, который представляет собой сочетание внутреннего производства в Польше и импортных поставок, включая регулярные поставки СПГ из Катара и США, — приводит «Интерфакс» слова главы компании Петра Возняка.

Впрочем, некоторые эксперты считают, что «Нафтогаз» теоретически еще может «включить заднюю передачу» и все же подписать дополнительное соглашение к договору, отказ от которого и послужил поводом для решительных действий со стороны «Газпрома».

«Допсоглашение — это адаптация действующего контракта с учетом решения Стокгольмского арбитража. Это должно быть зафиксировано на бумаге. К тому же, в настоящее время в портовых хабах стоимость газа выше, чем по долгосрочному контракту «Нафтогаза» с «Газпромом», когда была привязка к нефти. В Европе сейчас сильные морозы, соответственно, цены на газ растут одновременно со спросом. Конечно, «Нафтогазу» выгоднее покупать у «Газпрома» газ летом. Если «Газпром» не станет поставлять газ после 1 марта, то Украина продолжит закупать тот же российский газ по реверсу за более высокую цену, потому что так выгоднее для украинских политиков», — сказал РСН ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По словам специалиста, так для Украины возникнет сразу несколько удобных для властей факторов. Первое — поддержка властями ЕС Киева в обмен на прибыль, которую получают европейские компании от посредничества при покупке российского газа. Второе — то, что частичными бенефициарами трейдерских компаний-посредников являются сами украинские бизнесмены и политики, которые еще и заработают с каждой тысячи кубометров.

