Англоязычные СМИ продолжают обсуждать предвыборную обстановку в Италии, где 4 марта должны состояться парламентские выборы. Часть комментаторов по-прежнему сосредоточены на том, что на этих выборах не будет бесспорных победителей, что повышает вероятность трудностей при формировании следующего правительства. Другие авторы отмечают, что на подходах к этим выборам необычайное значение имеет тема иммиграции.

Financial Times представляет главные предвыборные темы в виде графиков, и первый же раздел материала посвящен иммиграции. Ее, комментирует автор, любит эксплуатировать правоцентристская коалиция, в том числе партия Сильвио Берлускони «Вперед, Италия» и «Лига Севера» Маттео Сальвини. Хотя по сравнению с многими другими странами ЕС в Италии сравнительно небольшая доля иммигрантов, эта проблема стала одним из главных поводов для беспокойства среди итальянцев. Вероятно, это связано с тем, что число беженцев резко увеличилось в короткий срок: начиная с 2014 г. в Италию прибыло почти 630 тысяч мигрантов. Это сопровождалось множеством новостей в СМИ. Антииммиграционные настроения выгодны «Лиге Севера», которая выступает с лозунгом «остановить вторжение». В свою очередь, демократы и Движение пяти звезд в своей агитации подчеркивают, что миграционный кризис был плодом политики, которую проводило предыдущее правительство Берлускони.

Маттео Сальвини

CNBC пишет, что иммиграционная проблематика может иметь решающее значение для исхода выборов. Действительно, Италия оказалась одним из первых очагов миграционного кризиса в ЕС. Это связано с ее географическим положением: туда прибывали через Средиземное море сотни тысяч беженцев из неблагополучных стран Африки и Ближнего Востока. Потом некоторые из этих беженцев направлялись в другие страны ЕС, но Италия оказалась одним из «проходных пунктов».

Первоначально в ЕС отношение к беженцам было скорее гостеприимным, однако масштабы наплыва превзошли ожидания, и гостеприимство стало пропадать. Для Италии это связано еще и с экономическими трудностями. Это третья по величине экономика еврозоны, однако она очень медленно восстанавливается после кризиса 2008 г. Из-за экономической неудовлетворенности граждане хуже мирятся с другими раздражающими факторами, в первую очередь с притоком иммигрантов.

Италия, пункт приема беженцев

Как и в других странах ЕС, комментирует CNBC, Италия отреагировала на миграционный кризис ростом популярности правых, популистских и антииммиграционных партий и движений. Правда, еще до кризиса итальянцы не отличались большой любовью к приезжим. К весне 2017 г., по аналитическим оценкам, проблема иммиграции в глазах граждан ЕС уступала по своей серьезности только проблеме терроризма. Таким образом, закономерно, что в Италии в рейтингах общественных симпатий лидирует правоцентристская коалиция Берлускони.

В другом материале CNBC пишет, что по ключевым пунктам политической дискуссии общественное мнение в Италии, скорее всего, существенно варьируется от региона к региону в зависимости от того, насколько сильно там ощущаются наплыв иммигрантов и безработица. В особенно болезненно иммиграционные проблемы воспринимаются на Сицилии. С точки зрения иммиграционной ситуации, Сицилия относится к Италии так, как Италия относится к ЕС. Беженцы прибывали именно на Сицилию, через нее попадали в Италию и оттуда уже в другие страны.