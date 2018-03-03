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03 марта 2018, 18:00
Владимир Путин выборы

И митинг, и концерт

Владимир Путин на митинге в «Лужниках»
Владимир Путин на митинге в «Лужниках»
фото: Григорий Сысоев, ria.ru

Действующий президент России выступил на митинге-концерте в «Лужниках» перед своими сторонниками. Помимо Владимира Путина зрители увидели звезд эстрады, политиков и хоккеистов, победивших на недавней Олимпиаде.

Вход на мероприятие, как сообщала его афиша, был бесплатным. Любой желающий мог прийти и «выразить свою поддержку» кандидату.

Подобный концерт в «Лужниках» проводился и перед прошлыми выборами, в 2012 году. Тогда лозунг был «Путин — наш президент», сейчас — «Россия, устремленная в будущее».

На нынешний митинг, как рассказали в МВД, пришли более 130 тысяч человек. Ради такого количества людей с 10 до 16 в районе было перекрыто движение транспорта, как личного, так и общественного.

Проведение акции будет оплачено из избирательного фонда кандидата, пообещал пресс-секретарь избирательного штаба Путина Андрей Кондрашов.

Люди на мероприятие начали прибывать заранее, как сообщает РИА Новости, к 12 часам «у "Лужников" было не протолкнуться. Люди толпами шли к трибунам, чтобы успеть занять места поближе».

BFM отмечает, что над активистами развевались флаги «Молодой гвардии», «Боевого братства» и других общественных организаций.

После выступлений поп-звезд к собравшимся обратились деятели культуры, ученые и общественники.

Ректор МГУ Виктор Садовничий, в частности, заявил, что «Россия — страна неограниченных возможностей».

«Нам нужен сильный, мудрый президент, который поведет ее к новым вершинам», — сказал он зрителям.

Певец Тимати заявил, что вместе с ним «выросло целое поколение — дерзкое, амбициозное», «которое и будет определять будущее нашей страны».

«Все помнят, какой была наша страна еще 15 лет назад, и все видят, как изменилась ситуация сейчас — сильная держава, которой можно гордиться», — сравнил исполнитель почему-то нынешнюю Россию со страной в 2002 году.

Наконец, под занавес мероприятия на сцену вышел и сам Владимир Путин.

«Я приветствую всех вас, кто собрался сегодня в "Лужниках". Это уже не "Лужа", как говорили несколько лет назад. Это наши знаменитые "Лужники", которыми мы гордимся», — сказал кандидат о самом вместительном стадионе в стране.

Он добавил, что у собравшихся на трибунах «ясные, понятные, благородные цели».

«Мы хотим сделать нашу страну яркой, устремленной вперед, в будущее», — сообщил действующий глава государства.

После каждого нового тезиса он обращался к толпе. «Мы команда, да?» — говорил Путин. И ему кричали в ответ: «Да!».

«Мы сделаем это, да?» — спрашивал собравшихся президент. «Да!» — неслось из толпы.

В заключение концерта политик рассказал, что на стадионе находятся российские хоккеисты. Он напомнил о том, как они во время награждения пели гимн России, в то время как звучал бессловесный гимн Олимпиады.

«Но почему-то мы не слышали музыки. Давайте сделаем это вместе под музыку нашего национального гимна!» — призвал он и спел гимн вместе с командой.

Из-за приезда хоккеистов в Москву были на день сдвинуты матчи СКА против «Северстали». Изначально, как пишет «Медуза», игры должны были пройти в Ледовом дворце Петербурга в субботу и воскресенье 3 и 4 марта. Вместо этого они пройдут в воскресенье и понедельник.

Из-за сдвига матчей также были перенесены питерские гастроли Елки и Ирины Аллегровой.

Как сообщает «ОВД Инфо», на митинге полиция задержала нескольких человек — активистку, которая пришла на акцию с плакатом про Сирию и сторонников Алексея Навального из города Пушкино, которые пришли с наклейками за своего кандидата. Всех их вскоре отпустили без составления протоколов.

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