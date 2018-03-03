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03 марта 2018, 15:00
акции протеста Верховная Рада Михаил Саакашвили полиция Украина
Елена Сычева

Зачистили МихоМайдан

Полицейский у палаточного городка в Киеве 3 марта 2018
Полицейский у палаточного городка в Киеве 3 марта 2018
фото: www.facebook.com/UA.KyivPolice

В октябре прошлого года на волне протестов под руководством экс-президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили на улице Грушевского и в Мариинском парке возле Верховной Рады в Киеве появились палаточные городки с протестующими. Почти полгода активисты и сторонники опального политика выражали свое несогласие с действиями местных властей, пока в начале марта полицейские не решились на штурм. 

Накануне нардеп Семен Семенченко сообщил, что ему поступила информация о готовящемся разгоне палаточного городка в субботу рано утром. 

«Всех, кто может в субботу в 7:00, в 7:30 утра прийти и поддержать хлопцев, надо сделать это. Ну а если не произойдет, ничего страшного. Попьем чай, а потом разойдемся по домам, вся субботу будет впереди», — сказал Семенченко в своем видеообращении в фейсбуке

При этом еще в пятницу часть протестующих из палаточного городка снялись с мест. Тот же депутат Семченко объяснил это тем, что часть их требований была удовлетворена — Рада начала работу по созданию Антикоррупционного суда. Парламентарии приняли документ в первом чтении. Напомним, согласно документу, инстанция будет заниматься теми уголовными делами, когда речь идет о взятке или размере ущерба государству больше прожиточного минимума в 500 раз. Также законопроект предусматривает отбор судей по рекомендации Высшей квалификационной комиссии судей, а также проверку претендентов на полиграфе. 

Однако украинские СМИ считают, что реальным поводом для сворачивания МихоМайдана рассмотрение документа в первом чтении стать не могло. 

«Это президентский вариант [законопроекта] тот самый, от которого камня на камне не оставили Евросоюз, МВФ и все кому не лень. Тот законопроект, в котором зарубежные доноры фактически отстранены от участия в процессе назначения судей — а значит, фактически лишены контроля за тем, кто же именно будет бороться с коррупцией.

Этот контроль остается в руках у власти. Конечно, сейчас начнется усиленная подготовка ко второму чтению, во время которой еврооптимисты предложат все те поправки, которые требуют МВФ с Евросоюзом. И вот на этапе станет по-настоящему понятно, действительно ли власть готова бороться с коррупцией на условиях Запада или по-прежнему Ваньку валяет», — пишет украинский портал «Страна». 

Так или иначе, но разгон палаточного городка начался рано утром, как и было предсказано. О зачистке сообщили сами полицейские. 

«В соответствии с постановлением суда полиция проводит следственные действия в ВР в рамках расследования нескольких уголовных производств. Препятствования этим следственным действиям прекращаются в соответствии с законом», — написал на своей странице в фейсбуке спикер Нацполиции Артем Шевченко. 

Напомним, речь идет в том числе об уголовном деле, побужденном по факту столкновений митингующих с правоохранителями 27 февраля возле Верховной Рады, когда пострадали 14 полицейских, а также о событиях в Октябрьском дворце в Киеве 17 декабря, когда лидер «Руха новых сил» Михаил Саакашвили устраивал марш за импичмент президенту Украины. Мероприятие тогда закончилось концертом во дворце, где находились в том числе дети и куда ворвались силовики. 

Теперь же в ходе столкновений протестующих с полицией начались поджоги шин, применение бутылок с зажигательной смесью и дубинок. Правоохранители впоследствии также изъяли в палаточном городке боевые гранаты.

«Во время следственных действий возле Верховной Рады полицией были изъяты девять гранат РГД-5, "коктейли Молотова" и пять дымовых шашек. Все они были отправлены на экспертизу», — говорится в официальном аккаунте киевской полиции в фейсбуке

Также в ходе столкновений были задержаны более сотни активистов, сообщает украинская полиция.

«Возле кордона правоохранителей собрались около 50 человек в поддержку задержанных участников акции, и выкрикивают в адрес полиции "Все в АТО", "Позор", "За что продались?"» — уточняет «Украинская правда». 

Правда, в итоге все задержанные были освобождены из отдела полиции. Также сообщается о множестве пострадавших людей с травмами различной степени тяжести и отравлениями газом. После зачистки был ликвидирован и собственно городок — его сравняли с землей тяжелой коммунальной и строительной техникой. Генпрокурор Украины Юрий Луценко одобрил снос палаточного городка, назвав его «рассадником экстремизма». Зло пошутил на тему и глава МВД страны Арсен Аваков. 

«Мы тоже прикрутили, а говорят тут некоторые, шо не то имели ввиду», — написал он в своем твиттере

На эту реплику довольно жестко отреагировали простые пользователи соцсетей, назвав слова Авакова циничными. 

«Власть растоптала в крови мирных митингующих конституционное право на мирное собрание на площади Конституции», — написал у себя в фейсбуке нардеп Юрий Деревянко. 

Соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе заявил, что демонтированный городок появится в новом месте. 

«Мы и наши сторонники давно переместились в регионы, где создаем центр общественного сопротивления. Вместе с другими общественными и политическими организациями. Что касается общественного протеста, то народ хочет вернуть себе Майдан, и сколько бы Порошенко его не застраивал металлическими конструкциями, не прикрывался погибшими героями или святой символикой государственного флага Украины, это ему не поможет. В Киеве есть много сакральных политических мест, где люди в любой момент могут проявить свой протест», — цитирует его «Страна».

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