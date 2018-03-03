Археологи предполагают, что при исследовании затонувшего в 1717 году корабля знаменитого пирата Сэмюэля Беллами, известного под прозвищем Черный Сэм, им удалось найти останки самого Беллами. Для проверки этого ученые сравнят выделенную из кости ДНК с образцами, полученными у ныне живущего родственника Беллами.

Когда в 2008 году журнал «Форбс» опубликовал список самых богатых пиратов в истории, первое место в нем занял именно Сэмюэль Беллами, стоимость его добычи по меркам 2017 года составляла 136,4 миллиона долларов. Родился же он в бедной семье, в феврале 1623 года в приходе Хиттисли в Девоншире. Точная дата рождения неизвестна, но его мать, Элизабет Беллами, умерла 23 февраля, видимо, при родах. Сэмюэль стал шестым ребенком в семье. Еще подростком он поступил матросом на королевский флот и участвовал в нескольких сражениях. Сохранились сведения, что в Девоншире у него были жена и сын. Но подробностей о его жизни известно крайне мало, пока в 1715 году он не отправился в Новую Англию, в колонию на полуострове Кейп-Код, где вроде бы жили его родственники.

Согласно местным преданиям, в Новой Англии у Сэмюэля Беллами возник роман с местной жительницей Гуди Халлет, носившей прозвище «Ведьма из Уилфлита». О ней мы знаем еще меньше, чем о самом Беллами. Халлет жила на Кейп-Коде, в поселении Уилфлит. В некоторых рассказах она предстает как юная девушка, в других она гораздо старше своего возлюбленного. Часто утверждают, что ее настоящее имя было Мария, но впервые это имя упоминается лишь в книге 1934 года «Узкая земля», написанной Элизабет Рейнард на основе фольклора жителей Кейп-Кода и в более ранних источниках не встречается. Так или иначе, предания сходятся в том, что Беллами и Халлет хотели пожениться, но у них не было денег (в варианте, где Халлет – юная девица, ее родители оказывают против замужества с бедным моряком). И Сэмюэль Беллами решает раздобыть денег.

Он присоединяется к группе местных жителей, решивших отправиться к побережью Флориды, где, по дошедшим до них слухам затонул в 1715 году испанский галеон с грузом золота. Финансировал экспедицию Палгрейв Уильямс, сын генерального прокурора штата Род-Айленд. Беллами и его товарищи покинули Кейп-Код в начале 1716 года. Вскоре оказалось, что Гуди Халлет была беременна. Когда у нее родился сын, она оставила его в сарае на соломе, а сама отправилась раздобыть еды. Вернувшись, она нашла ребенка мертвым. Халлет судили по обвинению в детоубийстве, но, видимо, признали невиновной, так как приговор оказался очень мягким – она была осуждена на изгнание. В результате ей пришлось перебраться из Уилфлита в Истхэм. Некоторое время Халлет находилась в заключении в тюрьме в Барнстабле. Здание тюрьмы, построенное в 1690 году, сохранилось до наших дней и внесено в реестр исторических памятников США. А призрак Гуди Халлет, говорят, порой является его посетителям.

Старая тюрьма в Барнстабле

Тем временем Уильямсу и Беллами не удалось найти испанское золото, и они решили присоединяться к пиратскому экипажу корабля «Марианна», которым командовал Бенджамин Хорниголд, а его первым помощником был Эдвард Тич, в будущем известный как Черная Борода. Уже к лету 1716 года команда «Марианны» выразила недовольство тем, что Хорниголд не хочет нападать на английские корабли. Было проведено голосование, и в результате Хорниголд был должен покинуть корабль. С ним ушла часть экипажа, включая Эдварда Тича. Оставшиеся, опять-таки при помощи голосования, избрали новым капитаном Сэмюэля Беллами.

Удача сопутствовала Беллами. Под его руководством «Марианна» успешно действовала в Карибском море. Однажды пираты захватили у Виргинских островов два корабля «Жемчужина» и «Султана». Беллами стал капитаном «Султаны», а командование «Марианной» с согласия экипажа доверил своему старому приятелю Уильямсу. «Жемчужину» же отпустили вместе с теми из пленных моряков, кто не пожелал присоединиться к пиратам.

Гравюра с портретом Сэмюэля Беллами

Рассказы донесли до нас образ Беллами, или Черного Сэма, как пирата-франта, носившего черное бархатное пальто с длинными рукавами, короткие штаны, черные чулки и башмаки с серебряными пряжками. Свои длинные темные волосы Беллами повязывал черной атласной лентой. За его поясом всегда были шпага и четыре дуэльных пистолета. Пираты любили своего капитана, называли его «Робин Гудом морей». Заслужить их уважение он сумел не только демократическим стилем руководства, но также талантом, проявленным в битвах. Беллами очень умело руководил боем, обычно используя два корабля: один хорошо вооруженный, а другой небольшой, но быстроходный. С их помощью ему удавалось эффективно отрезать своим жертвам путь к отступлению и захватывать корабли, оставляя их при этом невредимыми (а значит невредимой была и добыча). Еще один примечательный факт – наличие в экипажах кораблей, которыми командовал Беллами, нескольких десятков негров, которые пользовались равными правами с остальными моряками.

Пиратская карьера Сэмюэля Беллами длилась лишь год, но за это время он успел ограбить 54 корабля. Самая крупная добыча досталась Беллами весной 1717 года, когда ему встретился корабль «Уида» (Whydah Gally). Это было рабовладельческое судно, которое только что доставило в Америку партию рабов из Западной Африки, а теперь направлялось в Англию, везя золото, индиго, «иезуитскую кору» (кору хинного дерева) и другие ценные грузы. Беллами гнался за этим кораблем три дня. Когда ему удалось приблизиться на расстояние пушечного выстрела, оказалось достаточным выстрелить всего один раз, и капитан «Уиды» Лоуренс Принс спустил флаг в знак капитуляции. Великодушный Беллами отдал капитану «Султану», а сам завладел «Уидой». Под его руководством корабль был модернизирован и стал самым мощным по пушечному вооружению судном карибского бассейна.

Модель «Уиды»

Вскоре после этого успеха Беллами и Уильямс направились к берегам Новой Англии. Уильям сказал Беллами, что хотел был навестить семью на Род-Айленде. Расставшись, они условились встретиться снова у побережья Мэна. Уильямс уплыл на «Марианне», под командованием Беллами оставались «Уида» и два малых судна «Анна» и «Рыбак», захваченные ранее. 25 апреля Беллами взял на абордаж еще один корабль – «Мэри Энн», на котором везли груз вина из Бостона. Белами пообещал своему экипажу праздник, когда они пристанут к берегу, а пока направил на «Мэри Энн» семь своих моряков, чтобы контролировать пленный экипаж. Видимо, Беллами хотел отправиться на встречу с Гуди Халлет, поскольку он направил «Уиду» к Кейп-Коду. Но ночью 26 апреля 1717 года недалеко от побережья он попал в сильный шторм. Корабль бросило на отмель, затем он перевернулся и быстро затонул всего в 90 метрах от побережья Уилфлита.

Место кораблекрушения

На корабле было 145 человек. Тела 103 из них были выброшены на побережье, еще двое спаслись: корабельный плотник Томас Дэвис и рулевой Джон Джулиан, наполовину африканец, наполовину индеец мискито. Остальные сорок, включая Сэмюэля Беллами, остались в море. В ту же ночь немного южнее шторм выбросил на мель и «Мэри Энн», но она не была разрушена, и все люди, включая семерых пиратов из экипажа Беллами спаслись. Позже и местные власти Кейп-Кода, и узнавший о гибели своего товарища Уильямс с «Марианны» пытались добыть со дна хоть часть сокровищ, находившихся на борту «Уиды», но потерпели неудачу.

Все спасшиеся пираты были арестованы и содержались в той же самой тюрьме, где незадолго до этого побывала Гуди Халлет. Вскоре их судили за пиратство. Джон Браун с Ямайки, голландцы Томас Бейкер и Хендрик Квинтор, швед Питер Корнелиус Хуф из Швеции, Джон Шон из Франции и Симон ван дер Форст из Нью-Йорка были признаны виновными и приговорены к повешенью. Английский король Георг незадолго до этого объявил помилование всем сдавшимся пиратам, до Новой Англии оно добралось слишком поздно. Призраки повешенных пиратов пополнили число легендарных обитателей тюрьмы в Барнстабле. Корабельные плотники Томас Дэвис и Томас Саус смогли убедить суд, что их вынудили стать пиратами под страхом смерти, поэтому их помиловали. Казни избежал и Джон Джулиан, которого просто снова обратили в рабство. Кстати, продан он был Джону Квинси, правнук которого Джон Квинси Адамс станет в будущем президентом США и одним из самых энергичных противников рабства.

Новая страница этой истории была открыта в 1984 году, и сделал это подводный археолог Барри Клифорд. Корабль лежал под полутораметровым слоем песка на глубине всего 4,3 метра. Исследования на месте кораблекрушения с тех пор проводятся ежегодно. Со дна извлечены тысячи предметов, включая монеты, пушки, а также предметы повседневного обихода пиратов. В 1985 году Барри Клифорд доказал, что найденный им корабль – именно «Уида», найдя судовой колокол. Находки были показаны в нескольких музеях США, а сейчас демонстрируются в Пиратском музее «Уиды» в Уэст-Ярмуте и в Морской лаборатории и образовательном центре «Уида» в Провинстауне. При этом ученые считают, что работы на дне хватит еще на несколько десятилетий. Они сравнивают найденный корабль с головоломкой-паззлом, брошенным в стиральную машину, настолько все разломано на части и перемешано.

Корабельный колокол

Поднятые со дна сокровища Черного Сэма

Археологи смогли подтвердить и легенду о Джоне Кинге, одиннадцатилетнем мальчике с одного из захваченных кораблей, который убедил Беллами взять его в команду. Считалось, что это романтическая выдумка, но среди находок на месте кораблекрушения оказались малая берцовая кость длиной всего 28 сантиметров, а рядом с ней – черный кожаный башмак и чулок соответствующего размера. В 2006 году специалисты из Смитсоновского института подтвердили, что кость принадлежит не низкорослому взрослому мужчине, а именно мальчику от восьми до одиннадцати лет.

На дне нашли и другие кости, но как-то идентифицировать их казалось невозможным. Однако два года назад в Уэст-Ярмут обратился мужчина из Англии, заявивший, что он прямой потомок одного из старших братьев Беллами. Подробности о нем не сообщаются. Известно лишь, что он из Девоншира – родины Сэмюэля Беллами, и что он предоставил документы, подтверждающие родство.

У археологов уже был кандидат на роль Сэмюэля Беллами. Останки одного из моряков были найдены рядом с дорогим пистолетом, который соответствует описаниями любимых пистолетов Черного Сэма. Правда, добыть кости для исследования не просто. Они заключены в 3600 килограммовой конкреции песка, камня и металлических предметов. После 250 часов работы археологи смогли извлечь бедренную кость. Работники музея обратились к специалистам из Университета Нью-Хейвена, чтобы провести анализ ДНК из этой кости и образов, взятых у этого человека. Сообщают, что в кости есть достаточно материала для исследования.

Если подтверждение генетиков будет получено, Барри Клифорд намерен открыть еще один музей, на этот раз в Девоншире. «Я бы с удовольствием доставил этого пирата домой», – говорит он.