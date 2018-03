Россия отправила в Великобританию новую партию сжиженного природного газа. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники. Издание отмечает, что газ на острова доставит компания Royal Dutch Shell. В этот уикенд она должна была перекачать СПГ с российского судна-ледокола где-то у западного побережья Франции, чтобы затем отвезти в терминал в порту города Милфорд-Хейвен в Уэльсе к 6 марта. Там сжиженную субстанцию переведут собственно в газ и закачают в общебританскую сеть.

Газетаобратилась за комментариями в «Новатэк» — компания владеет заводом «Ямал СПГ», который, предположительно, и произвел газ для британцев. Но там, как и в Royal Dutch Shell, отказались что-либо отвечать на запрос журналистов.

ТАСС напоминает, что это уже не первая поставка СПГ из России в королевство. Так, 28 декабря 2017 года Великобритания приняла первую партию сжиженного природного газа из России, также произведенного на заводе «Ямал-СПГ».

«Ее доставил в британский порт на острове Грейн ледокольный газовоз Christophe de Margerie», — уточняет агентство.

Надо отметить, что в этом году Россия отправляет в страны Европы куда больше газа, чем прежде. Во всем виноваты сильные морозы, аномальные для этой части света, из-за которых вырос спрос на теплоснабжение и, как следствие, на рост объемов потребления газа. Это, в свою очередь, спровоцировало и рост цен на топливо, и сокращение старых запасов.

За последние пять лет сильнейшие морозы в ряде европейских стран повысили спрос на тепло- и энергоснабжение. Из-за этого в Европе наблюдается рекордное повышение цен на газ и значительное сокращение запасов газа.

«Мы видим самый холодный конец зимы в течение многих лет, и Россия является единственным поставщиком, обладающим достаточной запасной способностью для удовлетворения чрезвычайного всплеска спроса», — приводит Bloomberg слова метеоролога Marex Spectron Джакомо Масато.

На этой неделе британский энергетический оператор National Grid объявил о том, что запасов газа из-за резко возросшего потребления может не хватить. Financial Times писала, что это заявление стало первым предупреждением о дефиците топлива за восемь лет.

Издание также пишет, что цены на газ в Великобритании достигли максимума за 12 лет. Из-за сильных морозов, которые принес на острова сибирский циклон Beast from the East (Чудовище с Востока), а также из-за шторма «Эмма». На Альбион обрушились сильные снегопады при очень низкой для этого времени года и этой местности температуры воздуха — доходило до -15 градусов по Цельсию, тогда как обычно здесь не бывало холоднее -10 градусов по ночам. Из-за аномалий были отменены авиарейсы, поезда и междугородние автобусы, а также оказались закрыты более 250 школ по всей стране. Аномалия дорого обходится Великобритании. По данным The Guardian, сутки морозов забирают в бюджете королевства около миллиарда фунтов стерлингов, что примерно равно 1,38 миллиарда долларов.

«Возможно, что суровая погода может привести к снижению темпов роста ВВП на 0,1 процентных пункта в первом квартале 2018 года и, возможно, на 0,2 процентных пункта, если сохранится мороз», — сказал газете главный экономический советник группы прогнозирования EY ITEM Club Говард Арчер.

Bloomberg также отмечает, что как раз увеличение спроса на российский газ в Европе стало одним из важных факторов в росте напряжения между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом», которые находятся в стадии расторжения договора на поставки топлива в Киев, заключенного до конца 2019 года.

«Европа и, в особенности, Великобритания, все больше зависят от России в удовлетворении своих энергетических потребностей», – пишет агентство.