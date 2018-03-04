Президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп, который чуть больше года находится на своем посту, активно готовится к новым выборам. Как сообщает американское издание Politico со ссылкой на трех членов Республиканской партии, хозяин Овального кабинета встретился во Флориде с потенциальными спонсорами своей будущей кампании.

«Трамп появился перед спонсорами на курорте в Мар-а-Лаго в субботу для запуска сбора средств, имитирующего знаменитую программу "Пионер" Джорджа Буша-младшего», — пишет издание.

По его данным, всех спонсоров поделят на несколько категорий. В зависимости от статуса жертвователей будут допускать до личных встреч с президентом, в том числе — обедов с ним, Например, те, кто отчислит 25 тысяч долларов, будут в группе «Локомотивы Трампа», а те, кто пожертвует 45 тысяч, — попадут в число членов «Клуба 45». Про более щедрых спонсоров пока не сообщается. Известно, что часть собранных средств пойдет на выборы в конгресс уже в этом году, а часть — уже конкретно на президентскую гонку.

Впрочем, как уточняет «Коммерсант», это уже не первый сбор средств на кампанию Дональда Трампа с момента его инаугурации в январе 2017-го. Так, летом прошлого года в вашингтонской гостинице Trump International Hotel прошел торжественный ужин, посвященный краудфандингу для кампании-2020, за участие в котором надо было заплатить 35 тысяч долларов.

Интересно, что по законам США один человек не может пожертвовать кандидату сумму больше чем 2,7 тысячи долларов. Но если мероприятие проводит партия — а в летнем ужине и во встрече в марте 2018-го принимают организационное участие республиканцы — то лимит вырастает до 35 тысяч долларов. Кстати, как пишет The Wall Street Journal, только за первое полугодие 2017-го общий объем пожертвований в адрес Дональда Трампа, чье состояние оценивается в 3,5 млрд долларов, составил 7 млн.

Во время обеда в Мар-а-Лаго президент-миллиардер много шутил и много говорил. В том числе, на темы связанные с выборами и политикой в других государствах. Трамп, в частности, прокомментировал возможные изменения в конституцию КНР, согласно которым председатель КНР и заместитель председателя смогут занимать должность несколько сроков подряд без ограничений.

«Он теперь пожизненный президент. Пожизненный президент. Нет, он замечательный. И смотри, ему удалось сделать это. Я думаю, что это замечательно. Может быть, мы дадим этому шанс когда-нибудь», — цитирует президента США телеканал CNN.

Напомним, что в начале января Белый дом сообщил о намерениях Трампа пойти на новый президентский срок в 2020 году.

«Независимо от того, кто решит бороться с этим президентом, им придется столкнуться с президентом, который добился рекордных успехов в рекордные сроки, будь то экономика, которая быстро развивается, создание рабочих мест, исторические сокращения налогов и налоговая реформа, увеличение заработной платы, абсолютное уничтожение ИГ (запрещена в РФ) в Ираке и Сирии», — цитировало тогда заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли РИА Новости.

Также в конце февраля стало известно, что Дональд Трамп назначил главой штаба будущей президентской кампании Брэда Парскейла. Как сообщало издание Bloomberg, последний работал главным специалистом по соцсетям и цифровым технологиям в предвыборном штабе нынешнего американского президента на предыдущих выборах.

Вообще в новом штабе президента, скорее всего, будет мало тех, кто помогает Дональду Трампу избираться на текущий срок. В связи с расследованием о якобы вмешательстве России в выборы в США команду покинули некоторые ключевые игроки. Например, в прошлом году это сделали советник по национальной безопасности Майкл Флинн и экс-глава штаба Пол Манафорт. В этом — Хоуп Хикс, которая была доверенным лицом кандидата, а после стала директором по коммуникациям в Белом доме.

Вообще расследование о вмешательстве России в выборы в США может сильно повлиять на расклад сил в американской политике.

«Я думаю, что это – серьезная угроза. Мы не знаем, что выявит это расследование. Мы не знаем, насколько серьезны будут эти выводы для президента», — цитирует «Голос Америки» аналитика Северо-Восточного университета Костаса Панагопулоса.

Американские СМИ уточняют, что рейтинг Трампа перед выборами в Конгресс рекордно опустился. По результатам последних опросов, на которые ссылается издание, он составляет чуть больше 40%. Потеряв контроль над Палатой представителей и Сенатом в 2018 году, республиканцы потерпят фиаско, и для самого Трампа это будет катастрофой.

«Президенты с рейтингом ниже 50 процентов могут поставить свою партию в уязвимое положение перед промежуточными выборами. В среднем со времен Гражданской войны партия президента теряла на промежуточных выборах около 30 мест в Палате представителей», — уточняет «Голос Америки».

Тем не менее, некоторые эксперты не склонны сгущать тучи над Трампом и его командой.