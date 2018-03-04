Новая коалиция и Меркель

Сегодня Социал-демократическая партия Германии опубликовала результаты своего голосования, которые показали, что партийцы согласны создать коалиционное правительство с блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов канцлера Ангелы Меркель.

За формирование коалиции высказались 66,02% членов СДПГ, против - 33,98%.

Сама Меркель заявила, что рада решению социал-демократов. «Я поздравляю СДПГ с этим ясным результатом, рада дальнейшему сотрудничеству во благо нашей страны», — приводит ее слова пресс-служба партии в твиттере.

Отреагировали на создание коалиции и другие политики. Многие назвали это решение шагом к стабильности и принятию важнейших для Германии решений.

Gut, dass sich die SPD für die Verantwortung für das Land und Europa entschieden hat. Jetzt müssen die #GroKo-Partner liefern und Zukunftspolitik machen. Die Selbstbespiegelung der SPD muss ein Ende haben. — Manfred Weber (@ManfredWeber) 4 марта 2018 г.

SPD-Votum lässt Menschen aufatmen. Endlich Regierung, endlich Stabilität und Handlungsfähigkeit für Deutschland, Europa und unsere Großregion. Gut für unsere gemeinsamen Saarland-Projekte mit dem Bund, wie etwa #Helmholtz. — Tobias Hans (@tobiashans) 4 марта 2018 г.

Голосование в СДПГ проходило в период с 20 февраля по 2 марта. Его итоги стали точкой в самом длительном в истории послевоенной Германии процессе формирования правительства. Он продолжался более 160 дней.

Теперь ожидается, что уже на следующей неделе бундестаг соберется, чтобы проголосовать за кандидатуру Меркель, которая будет переизбрана канцлером. 14 марта должна пройти официальная процедура ее переизбрания.

Парламентские выборы состоялись в Германии 24 сентября 2017 года, но коалицию никак не удавалось сформировать из-за провала переговоров - сначала с «зелеными», потом со Свободной демократической партией. Уже после было решено начать консультации с СДПГ. Процесс согласования коалиционного договора был достаточно болезненным для обеих сторон - ХДС, к примеру, отдала СДПГ право выдвинуть своего человека на должность министра финансов.

Блок ХДС/ХСС по итогам сентябрьских выборов получил 32,9% голосов, а вот социал-демократы показали худший результат в своей истории - чуть более 20%. При этом правопопулистскую «Альтернативу для Германии» поддержали 12,6% избирателей, Свободную демократическую партию - 10,7%, «зеленых» - 8,9%, Левую партию - 9,2%.

После образования коалиции можно обсуждать состав кабинета министров. Меркель уже представила список министров от своей партии. Урсула фон дер Ляйен сохранит должность главы минобороны, министром здравоохранения выдвинут Йенс Шпан - представитель консервативного крыла партии, ярый противник нынешней миграционной политики. Пост министра экономики предложен руководителю ведомства федерального канцлера Петеру Альтмайеру, а главы минсельхоза - Юлии Клёкнер. На пост министра образования выдвинута депутат бундестага Аня Карличек. При этом социал-демократы пока не представили свой список кандидатов в министры. За ними закреплены министерства иностранных дел, финансов, труда и социальных дел, юстиции и защиты прав потребителей, министерств по делам семьи, а также экологии. Главной интригой остается кандидатура на пост главы МИД. Нынешний министр Зигмар Габриэль, несмотря на свою популярность, состоит не в лучшых отношениях с будущим председателем СДПГ Андреа Налес.

Как указывает обозреватель Berlingske Петер Вифель, после формирования коалиции особое внимание будет уделено решению проблем европейской безопасности. Бундестаг займется вопросом усиления франко-германского сотрудничества, так как сейчас ФРГ оказалась в кризисе, и этот кризис стал одной из центральных тем ежегодной конференции по проблемам безопасности в Мюнхене.

Даниэла Шварцер (Daniela Schwarzer), директор Немецкого внешнеполитического общества (DGAP), и Хеннинг Хофф (Henning Hoff), главный редактор издаваемого Обществом журнала «Internationale Politik» по итогам конференции сделали следующий вывод: «На конференции по безопасности в Мюнхене не удалось сделать ожидавшихся "шагов в сторону от пропасти"».

Эксперты же указывают на напряженные отношения между ЕС и президентом США, президентом РФ Владимиром Путиным и ценность европейских гарантий безопасности со стороны Великобритании после Brexit. Это отражено и в правительственном соглашении между ХДС/ХСС и СДПГ: «Мы должны вместе с Францией выступить с инициативой и дать европейский ответ на международные изменения и вызовы — в том числе и в США… Европа должна в большей степени, чем до сих пор, взять свою судьбу в собственные руки».