Долгое время ученые считали, что народы таино, населявшие острова Вест-Индии, бесследно исчезли в XVI веке, не оставив после себя потомков. Однако теперь генетическое исследование показывает, что гены таино действительно сохраняются у некоторых обитателей карибских островов.

Под общим названием таино известны представители народов, говоривших на языках аравакской семьи и в доколумбовы времена переселившихся на острова Карибского моря из Южной Америки. Часто так называют всех древних обитателей этого региона, но следует помнить, что народы таино были не единственными жителями карибских островов, там имелся и ряд других народов. Собственно таино расселились на Кубе, Багамских островах, Гаити, Ямайке, Пуэрто-Рико, Багамских островах и в северной части Малых Антильских островов. Слово «таино» не было самоназванием ни одного из этих народов. Оно возникло довольно поздно, а происходит, по одной из версий, от аравакского названия кассавы – корнеплода, служащего важным пищевым растением в Центральной Америке. Распространилось название «таино», когда ученые стали использовать его для обозначения соответствующих доколумбовых культур Больших Антильских островов. В реальности эти народы использовали ряд названий, например, жители Багам стали известны испанцам под именем лукайос, которое происходит от слова лукку-кайри «островитяне, обитатели островов».

Как и прочие карибские народы, таино порабощались и нещадно эксплуатировались испанцами. В результате их число резко сократилось уже за первые полтора десятилетия испанской колонизации. А в 1518 – 1519 годах на островах Карибского моря началась первая эпидемия оспы, которая унесла жизни примерно 90 % оставшихся к тому времени таино. В 1548 году численность таино была меньше пятисот человек, а спустя некоторое время они и вовсе исчезли. В память о народах таино остались географические названия: Куба, Гаити, Багамы, а также слова, вошедшие во многие европейские языки: маис, папайя, барбекю, табак, кайман, каноэ, касик, ураган, гамак и ряд других.

С XIX века на Кубе появлялись отдельные группы людей, считавших себя потомками древних таино. Особенно широко это движение распространилось во второй половине XIX века. Нео-таино появились не только на Кубе, но и в Доминиканской республике, Гаити, Пуэрто-Рико, а также среди пуэрториканцев, живущих на материковой части США. Возникающие этнические группы провозглашают себя наследниками культуры таино или других карибских народов доколумбовой эпохи.

Ученые, как правило, отказывались считать нынешних таино прямыми потомками древних. Но, возможно, результат нового исследования докажет, что и среди современных обитателей карибских островов есть потомки подлинных таино. Находка, о которой пойдет речь, была сделана в 2007 году на острове Эльютера (Багамские острова). До XVII века этот остров был известен под название Сигатео. Населяли его таино, но все его жители были вывезены испанцами для работы на рудниках на Кубе. Примерно в 1646 – 1648 году на опустевший остров прибыли англичане с Бермудских островов. Это была группа пуритан-индепендентов под руководством Уильяма Сэйла. Их корабль разбился о прибрежные скалы, которым англичане дали название Хребет Дьявола, но сами поселенцы спаслись и, добравшись до берега, поселились на первое время в пещере, получившей имя Пещеры Экклезиаста (Preacher's Cave). Не смотря на множество трудностей, маленькой колонии удалось выжить. Остров получил новое название Эльютера (от греческого слова «свобода»), а в пещере в последующие сто лет устраивался ежегодный молебен в благодарность за спасение.

Археологическая экспедиция была посвящена поискам следов поселенцев 1640-х годов в Пещере Экклезиаста. Но в ходе раскопок археологи обнаружили в той же пещере и более древние артефакты, принадлежавшие народам таино доевропейской эпохи. Среди находок были и погребения шести островитян. Рядом с останками находились плетеные циновки, украшения из раковин Tellina radiata и семейства Ranellidae.

Специалист по изучению древней ДНК Ханнес Шрёдер (Hannes Schroeder) из Копенгагенского университета и Национального музея естественной истории Дании попытался взять образцы из найденных останков. Но во влажном и теплом климате Багамских островов ДНК сохраняется плохо, поэтому только у одного из найденных человек удалось выделить ДНК, но и такой результат ученый посчитал большим успехом. Скелет принадлежал женщине, жившей, согласно радиоуглеродному датированию, около тысячи лет назад. Секвенированная Шрёдером и его коллегами ДНК стала самым большим геномом, полученным из останков обитателей Вест-Индии, живших до контактов с европейцами. Итоги работы были изложены в статье, опубликованной журналом Proceedings of the National Academy of Sciences.

Полученный геном авторы статьи сравнили с геномами из других останков жителей Вест-Индии прошлых веков, а также представителей различных современных народов. Основных выводов было сделано три. Во-первых, было подтверждено аравакское происхождение багамских таино. Наиболее близкими генетически к жительнице Эльютеры оказались представители народа паликур, обитающего в штате Амапа на севере Бразилии, а также во Французской Гвиане. Высокую степень родства продемонстрировали и другие аравакские народы из бассейнов Амазонки и Ориноко. По расчетам генетиков, около 2500 лет назад предки багамских таино мигрировали с северного побережья Южной Америки в Карибский бассейн.

Второй вывод касается контактов между жителями разных островов в доколумбову эпоху. Ранее археологи уже высказывали предположения, что между Антильскими островами существовали активные торговые контакты. Теперь это подтвердили и генетики. В геноме багамской женщины нет признаков, характерных для популяций с высокой степенью инбридинга. Так что контакты этих людей, включая брачные, охватывали значительный регион. «Это похоже на взаимосвязанную сеть людей, обменивающихся товарами, услугами и генами», - говорит археолог Уильям Шаффер, из Колледжа Финикса, участвовавший в раскопках.

Наконец, выяснилось, что у современных жителей Пуэрто-Рико, Кубы и некоторых других карибских островов наряду с генами европейского и африканского происхождения имеются гены, унаследованные от древних таино. Так что приходится признать, что таино действительно были среди их предков.