В 38-й раз в США вручили премию Razzie Awards или «Золотая малина». Ее лауреатов по традиции объявляют накануне оглашения имен обладателей приза Американской национальной киноакадемии — «Оскара». Антинаграда вручается в нескольких номинациях — худший фильм, худшие актер и актриса, худшие актер и актриса второго плана, худший режиссер, худший сценарий, худший ремейк, пародия или сиквел и, наконец, худший актерский состав.

«Премию "Золотая малина" учредили в 1980 году, номинантов выбирает одноименный фонд, в который входят около 700 человек из 46 американских штатов и 19 стран. На эту премию могут быть выдвинуты фильмы, вышедшие на экраны США и Канады в течение года. Наградой отмечаются худшие и сомнительные работы в кино. Статуэтка представляет собой пластиковую модель ягоды, покрытую краской золотистого цвета, ее стоимость не превышает пяти долларов», — напоминает ТАСС.

Номинанты на получение очередной антипремии были названы в конце января на сайте самой Razzie Awards. Например, в числе претендентов на статуэтку и звание «Худший фильм» были «Эмоджи фильм», «Трансформеры: Последний рыцарь», «На пятьдесят оттенков темнее», «Мумия» и «Спасатели Малибу».

В итоге «Эмоджи фильм» Энтони Леонидиса стал абсолютным лидером по числу статуэток. Он одержал победу не только в номинации «Худший фильм», но и «Худший сценарий», а сам Леондис был отмечен за худшую режиссуру. Кроме того, два героя-эмоджи из фильма взяли статуэтку за худший актерский состав.

Напомним, что мультфильм вышел из стен студии Sony Pictures Animation. Он изначально не был обласкан критиками. На Rotten Tomatoes он набрал только 9% положительных отзывов. При этом картина все же окупилась — в прокате она собрала больше 217 млн долларов при затратах в 50 млн. Рейтинг американского сервиса IMDb, где главное — это оценки зрителей, составляет всего 3 из 10. На отечественном «Кинопоиске», принцип работы которого также построен на рецензиях обычных киноманов, оценка у «Эмоджи фильма» чуть повыше — 5,4 из 10.

Как отмечают российские кинокритики, в фильме обошлось без сюрпризов и «необычайных откровений».

«Прошибив своей неоспоримой пошлятиной и истерию спецэффектов, погоняющих спецэффектами другие спецэффекты, под названием "Трансформеры: Последний рыцарь", и очередную БДСМ-поделку "На пятьдесят оттенков темнее", и провальную "Мумию", и похабноватый ребут "Спасатели Малибу", в лидеры вышла анимационная лента "Эмоджи фильм". Памятная зачем-то посмотревшей ее общественности по большей части говорящими самоходными какахами», — пишет для проекта «Кинократия» на сайте «Российской газеты» обозреватель Олег Усков.

С другой стороны, куда выше шансы получить несколько позолоченных малин были у других лент.

«По количеству номинаций на "Золотой малине 2018" изначально лидировали совсем другие фильмы — у кинокомикса Майкла Бэя "Трансформеры: Последний рыцарь" (представлен в девяти категориях) и у эротической мелодрамы "На пятьдесят оттенков темнее" (восемь номинаций). Но "Трансформеры" в итоге остались без наград (и вряд ли это расстроит Бэя), а вторая часть трилогии "Пятьдесят оттенков серого" выиграла только два приза», — пишет Иван Акимов для «Газеты.ру».

Забавный факт: «Эмоджи фильм» стал первой лентой, показанной впервые за 35 лет на широких экранах в Саудовской Аравии. Об этом ранее писал Reuters. Показ прошел по инициативе молодого принца Моххамеда бин Салмана. Запрет, напомним, начал действовать в 1980-е — тогда табуированной оказалась вся киноиндустрия из-за давления консервативных исламистов, которые были противниками любых культурно-массовых развлекательных мероприятий.

Что касается номинаций для актеров, то худшим из них был признан Том Круз за роль в фильме «Мумия», а худшей исполнительницей женской роли — актер Тайлер Перри, который сыграл женщину в ленте «Хэллоуин Мэдеи 2». В категории «Худший актер второго плана» победу одержал Мел Гибсон в «Здравствуй, папа, Новый год! 2», в разделе «Худшая актриса второго плана» лидировала Ким Бесингер в фильме «На пятьдесят оттенков темнее». Полный список победителей публикует портал The Hollywood Reporter.

Добавим, что иногда номинанты на «Золотую малину» одновременно являются и претендентами на «Оскар». Более того, в истории известны случаи, когда фильмы выигрывали одновременно и в том, и в другом конкурсе. Например, картина «Уолл-стрит» 1987 года — тогда Майкл Дуглас получил главную награду американской киноакадемии за роль Гордона Гекко, беспринципного капиталиста, а вот Дэрил Ханне досталась «Золотая малина» как худшей актрисе второго плана за роль типичной роковой красавицы, которая мешает главному герою.

В этом году обошлось без казусов — в списке номинантов на «Оскар» ни одного названия или имени из «Золотой малины». Результаты самой престижной кинопремии огласят уже в воскресенье, 4 марта. Напомним, что в число кандидатов на звание лучшего фильма на иностранном языке попала «Нелюбовь» Андрея Звягинцева.

