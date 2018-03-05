Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дела в отношении сотовых операторов МТС и «МегаФон», они подозреваются в нарушении антимонопольного законодательства. В вину компаниям ставится необоснованное завышение стоимости входящих и исходящих междугородних звонков для выезжающих в другие регионы страны клиентов, а также введение платы за каждые сутки при пребывании абонента за пределами домашнего региона.

Замглавы ФАС России Анатолий Голомолзин пояснил, что ранее антимонопольное ведомство предписало операторам устранить «экономически и технологически необоснованную разницу в тарифах» при выезде абонентов за пределы «домашнего» региона так, чтобы это не привело к ухудшению положения абонентов.

«Вместе с тем МТС не только не улучшает, а ухудшает условия потребления услуг связи в поездках по России. В частности, продолжает распространять требование о дополнительной оплате в размере 15 руб. в сутки за расширение зоны действия пакета за пределами домашнего региона в поездках по России и вводит необоснованно высокую плату за входящие звонки «из дома» на тарифных планах, которые ранее такой платы не предусматривали», — отметил Голомолзин.

Подзарядка телефона на вокзале / mskagency.ru

По его словам, по итогам рассмотрения возбужденных в отношении МТС и «МегаФона» дел может быть выдано предписание об изъятии в бюджет дохода, полученного компаниями в результате нарушения антимонопольного законодательства.

Между тем в компании «МегаФон» РБК пояснили, что приступили к отмене внутрисетевого роуминга еще в 2017 году. «Большинство наших абонентов уже давно перемещаются по стране без изменения ценовых параметров. Кроме этого, в марте мы ввели новые тарифные планы («Переходи на ноль» и «Посекундный»), где стоимость звонков не изменяется при перемещении наших абонентов в сети «МегаФона». Предложенная нами стоимость междугороднего звонка соответствует средней цене междугороднего соединения из домашнего региона и является среднерыночной для операторов междугородней связи. Мы готовы предоставить дополнительные данные в ФАС в части обоснования цены междугороднего соединения», — говорится в сообщении «МегаФона».

Напомним, антимонопольная служба потребовала от «большой четверки» уравнять условия роуминга в разных тарифных планах при выезде абонентов за пределы домашнего региона в июле 2017 года. Срок выполнения требования был продлен с 15 декабря 2017 года до 31 января 2018 года для «МегаФона», «Вымпелкома» и МТС и до 31 мая — для Tele2. В конце декабря ФАС сообщила, что предложения Tele2 соответствуют требованиям и продление срока обусловлено необходимостью технической реализации изменений тарифов.

Отпуск на море / pixabay.com

«МегаФон» объявил об обнулении стоимости входящих звонков при поездках по России с номеров региона пребывания в декабре 2017 года, при этом базовая стоимость мобильного интернета остается такой же, как и в домашнем регионе. Оператор планировал изменить 3 тыс. тарифов по всей стране. Уже после этого глава ФАС Игорь Артемьев заявлял, что у ФАС есть «небольшие беспокойства» в отношении «МегаФона» по вопросу отмены внутрисетевого роуминга.