«Коммерсантъ»: «США перешли все торговые границы». Дональд Трамп спровоцировал мировой экономический конфликт.

«В сотовых сетях нашли прореху»: уязвимость позволяет временно сделать абонента недоступным.

«Полис невезения»: глава страхового департамента Банка России покинул пост.

«Ведомости»: «Доходы Москвы превысили 2 трлн рублей». Больше всего город заработал на налоге на прибыль и налоге на имущество.

В статье «Почему "Газпром" хочет расторгнуть контракты с Украиной» объясняется, что это дает возможность добиться более выгодных условий после провала в Стокгольме.

«Строителям ЦКАД некуда переносить трубопроводы»: согласие землевладельцев вовсе не обязательно, считает правительство.

РБК: «Поражение обязывает». «Газпром» объявил о расторжении контрактов с украинским «Нафтогазом».

«Банки поработали над репутацией клиентов»: ЦБ сообщил о сокращении списка финансово сомнительных лиц.

«Биткоин добрался до Верховного суда»: высшая судебная инстанция приняла на рассмотрение дело о закрытии сайта о криптовалютах.

«Известия» в статье «Как ни прикрути» объясняют, почему после заявлений «Газпрома» на Украине начался энергетический кризис.

В материале «Бумеранг для первых» рассказывается, как счета и недвижимость за рубежом могут разрушить жизнь российским политикам.

Нужно ли вводить поблажки для безбилетников в холодное время года — рассказывается в статье «Сморозили льготу».

«Газета.ru» в материале «Закат эпохи: нефть на исходе» рассказывает, когда Россия снизит добычу нефти.

«Это тебе за Жириновского»: на Собчак совершено нападение. В Мосгордуме опровергли информацию штаба Собчак о личности напавшего.

The Economist: «Италия отправилась на избирательные участки с незавидными выборными перспективами» (Italy goes to the polls with bleak electoral prospects). Восьмая по величине мировая экономика собирается столкнуться со скверными результатами голосования.

Bloomberg: «Мэй добилась непростого перемирия по Brexit’у среди консерваторов» (May Secures Uneasy Brexit Truce Among Conservatives). Премьер-министр Британии Терезы Мэй в своей новой речи об отделении Британии от ЕС смогла нащупать компромисс между сторонниками и противниками выхода из блока среди консерваторов.

The Wall Street Journal: «Европа опасается нового переизбытка предложения стали из-за того, что США вводят пошлины» (Europe Fears Return of Steel Glut as U.S. Imposes Tariffs). Повышение пошлин на импорт стали в США на некоторое время приведет там к росту цен на сталь, а на Европу окажет прямо обратное воздействие.

The Washington Post: «Торговый советник Трампа сказал, что союзникам не будет исключений по пошлинам на алюминий и сталь» (Trump trade adviser says no exceptions for allies on new aluminum and steel tariffs). Также администрация президента США Дональда Трампа уверена, что, вопреки опасениям многих экономистов, другие страны не смогут принять такие ответные меры, которые бы задели американских граждан.

The Telegraph: «Кампания по срыву Brexit’а идет полным ходом» (Campaign to reverse Brexit is in full swing). На прошлой неделе переговоры между Британией и ЕС подверглись полномасштабной атаке. За ней, несомненно, последуют новые.

The New York Times: «Первичная реакция Пекина на тарифы на металлы? Осторожная» (Beijing’s Initial Reaction to Metals Tariffs? Cautious). Китайские министерства критиковали американскую инициативу по введению пошлин на импорт стали и алюминия, но воздерживались от встречных угроз.