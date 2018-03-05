Кандидат в президенты России от Коммунистической партии Павел Грудинин не уведомил Центризбирком об 11 счетах в швейцарском банке, сообщил представитель ЦИКа Александр Кинев. Ранее в ЦИКе была информация только о двух счетах Грудинина в Швейцарии. Теперь, как выясняется, предприниматель хранил там даже золото. ЦИК, однако, сам не готов принимать окончательное решение — если Грудинин и будет снят с выборов, то только специальным решением Верховного суда.

Понятно, что Грудинин оказался участником избирательной кампании внезапно, может быть даже для себя. Но обилие «неподчищенных хвостов» все равно поражает. Остается надеяться, что участие Павла Грудинина в выборах — не самострел с заранее подготовленным скандалом.