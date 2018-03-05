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05 марта 2018, 16:01
выборы Италия Сильвио Берлускони
Илья Гращенков

Выборы в Италии: евродемократы «в клещах» правоцентристов и популистов

Выборы в Италии 2018
Выборы в Италии 2018
YouTube.com

Можно подвести предварительные результаты выборов в парламент Италии. Победу одерживает «союз четырех» партий, лицом которого является Сильвио Берлускони и движение евроскептиков «Пять звезд». Евродемократы, лидирующие последние пять лет, набирают менее 19%, а в союзе с демкоалицей всего 23%. Очевидно главное – Италию ждут серьезные перемены.

Об итогах выборов в парламент Италии рассказывает руководитель Центра развития региональной политики (ЦРРП) Илья Гращенков, который находится сейчас в Риме и следит за подсчетом голосов вместе с представителями партий Forza Italia и Partito Democratica.

 
Илья Гращенков

В России о выборах в Италии говорят крайне мало. Для российских политологов лицом итальянской политики является друг Владимира Путина, бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Сегодня 81-летний Берлускони, попавший в опалу в 2014 году и чуть не получивший длительный тюремный срок по обвинению несовершеннолетней проститутки, но оправданный судом, возвращается в большую политику.

В его руках сосредоточены четыре партии. Прежде всего, его собственная Forza Italia (Вперед Италия!), которая почти набрала 14%. На прошлых выборах партия Берлускони в альянсе с Il Popolo della Libertà (Народ Свободы) набирала около 22% голосов, в 2008 – почти 40%. Так что личная популярность Берлускони явно падает.

Лидером коалиции является националистическая партия Lega Nord (Лига Севера), выступающая за особый статус северных регионов Италии. Они набирают почти 17,6%, а их основной электорат – прагматичные представители мелкого и среднего бизнеса. Fratelli d’Italia (Братья Италии) – небольшая политическая сила умеренно националистического толка, набирает 4,5%, что показывает рост их популярности, так как ранее они получали около 1,5-2%. Noi con l'Italia (Мы вместе с Италией) – партия христианских демократов, набирает около 1,5% голосов. Итого, альянс правых получает около 37% голосов.

Движение «Пяти Звезд» набирает около 32-33%, что означает серьезную победу популистов. Их программа – евроскептицизм, призыв к прямой демократии, борьба с коррупцией. Ее лидеры Беппе Грилло, популярный комик, а предприниматель Джанроберто Казаледжо – медийные, очень популярные телеперсонажи. На этом и строится успех популистов – простые идеи и максимальная раскрутка в СМИ. Кроме того, они бросают вызов старым политикам, тому же Сильвио Берлускони.

 
Выборы в Италии 2018

Всего 23% получает объединение демократических сил. 18,8% - Partito Democratica (Партия Демократов) олицетворяющая курс единения с Евросоюзом. Их союзники из небольших партий +Europa – 2,5%, Insieme и Civica Popolare – получают по 0,5%. Что говорит о явном кризисе либеральных идей и стремления простых итальянцев играть по правилам Евросоюза.

Партия Liberi e Uguali (Свободные и равные), объединяющая левых политиков, покинувших Демократическую партию в связи с ее стремительным сдвигом к центру, набирает 3,5%, все остальные мелкие партии – около 1%.

Таким образом, очевидно, что Демократическая партия, ранее имевшая большинство мест в парламенте, стремительно теряет поддержку. На выборах 2013 года левоцентристский альянс во главе с PD получил 246 из 630 мест в нижней палате и 132 из 315 мест в Сенате. Но не смог назначить свое правительство и в итоге на основе союза демократов с «Народом свободы» Сильвио Берлускони было создано правительство Летта.

Очевидно также, что сейчас PD едва ли получит 150 мест в парламенте. А значит, не будет участвовать в создании нового правительства, которое будут формировать евроскептики и правоцентристы. «Пяти звездам» придется договариваться с Берлускони. Но, видимо, в этот раз кандидатуру дадут именно центристы, так как у популистов нет какой-то четкой экономической программы, в отличие от правых.

 
Сильвио Берлускони и Маттео Сальвини

Премьер-министром от «правых» может стать Маттео Сальвини из «Лиги Севера». 81-летний Сильвио Берлускони вряд ли сам будет претендовать на этот пост из-за возраста. «Пять Звезд» намерены поддержать своего лидера Беппе Грилло в выдвижении на пост премьер-министра. Партия Демократов выдвинет Маттео Ренци – председателя Совета министров Италии.

«На самом деле, движение Пяти звезд и альянс Берлускони очень похожи. Обе популистских силы представляют собой разные фланги консервативной реакции. Их объединяет евроскептицизм, экономический национализм и мигрантофобия. Это прообраз будущей конфигурации политсистемы, в которой евроинтеграторам нет места. Страшный сон для Брюсселя», – считает политолог Михаил Голованов, также находящийся в Риме и следящий за подведением итогов на выборах в Парламент Италии.

С ним согласен директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко: «Результаты выборов в Италии говорят о том, что итальянское общество продолжает оставаться в состоянии хаоса и раскола: с одной стороны мы видим правый ренессанс в лице «Лиги севера», «Forza Italia» и «Fratelli D'Italia», а с другой стороны, больше всего голосов набрала партия «комика и гомика» – «Пять звёзд». Склонный к порядку Север хочет все больше автономии, расслабленный Юг полагает, что и так пойдёт. Очевидна борьба за кресло премьера между Ренци и Берлускони. И кто победит, пока сказать трудно».

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