Участники конкурса «Лидеры России», финал которого прошел в феврале, уже получили ответственные должности в крупных государственных и частных корпорациях, а также в органах власти. Пресс-служба проекта сообщает, что работу получили 14 человек.

«В разных регионах России от Калининграда и Заполярья до Дальнего Востока состоялись назначения участников конкурса "Лидеры России". Создание эффективно работающих социальных лифтов — одна из главных задач конкурса, который станет регулярным», — сказали в пресс-службе.

Всероссийский конкурс «Лидеры России» для управленцев из Москвы Авилов Александр/ АГН "Москва"

Новые возможности для профессионального роста участникам конкурса предоставили компании РЖД, «Росатом», «Газпром нефть», «Ростелеком», «Ренова», корпорация МСП. Продвигаются финалисты и на госслужбе. Победитель конкурса «Лидеры России» Алексей Горпинченко уже назначен заместителем главы администрации Нового Уренгоя по экономике, финалист Сергей Тугушев из Королева занял пост заместителя руководителя Общественной палаты Московской области, участница конкурса Наталья Борщук стала заместителем представителя губернатора Калининградской области при федеральном правительстве, финалистка Наталья Тарновская из Ставрополя возглавила пресс-центр образовательного центра «Сириус».

Напомним, задача конкурса «Лидеры России» — создать работающие социальные лифты для активных граждан страны. Конкурс должен выявить сильных управленцев с серьезными карьерными устремлениями и дать им возможности для реализации.

На первый этап конкурса, который стартовал в октябре 2017 года, поступило около 200 тысяч заявок, 89 тысяч человек были допущены до дистанционного этапа конкурса, 2 691 участник вышел в полуфинал, который прошел в декабре — январе во всех федеральных округах России.

Финальный этап Всероссийского конкурса «Лидеры России» состоялся в феврале в Парке науки и искусства «Сириус» в Сочи. По итогам конкурса 300 финалистов получили образовательные гранты размером до 1 миллиона рублей. В программу наставничества вошли 140 участников: 103 победителя и 37 финалистов. Лучшие управленцы России в течение года будут делиться с ними эффективными практиками из собственного опыта — эта форма взаимодействия называется наставничеством.

Президент Владимир Путин как раз 2 февраля подписал указ об учреждении знака «За наставничество». Документ уже опубликован на официальном портале правовой информации. Новый знак отличия, как утверждается, вводится «в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации». К указу прилагаются положение об этом знаке отличия, его описание и рисунок.

Владимир Путин на встрече с финалистами Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» kremlin.ru

«Знаком отличия "За наставничество" награждаются лучшие наставники молодежи из числа высококвалифицированных работников промышленности и сельского хозяйства, транспорта, инженерно-технических работников, государственных и муниципальных служащих, учителей, преподавателей и других работников образовательных учреждений, врачей, работников культуры и деятелей искусства», — говорится в документе.

Для награждения знаком требуются личные заслуги в деле наставничества на протяжении не менее пяти лет.