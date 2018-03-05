«Оскар». Лучшие по версии Американской киноакадемии
В Лос-Анджелесе состоялась девяностая церемония вручения премии «Оскар». Лучшим фильмом была признана картина «Форма воды» режиссера Гильермо дель Торо (он также получил награду как лучший режиссер и стал третьим лауреатом премии за четыре года, родившимся в Мексике). Лента «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, номинированная на премию, осталась без награды.
Киноманы отмечают, что Гари Олдман, неоднократно выдвигавшийся на премию, наконец-то получил «Оскар» как лучший актер (Олдман играл главную роль в фильме «Темные времена»; его грим также был удостоен премии). Некоторые любители кино высказывали предположение, что «Оскар» могла бы получить и картина «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Однако этого не произошло, хотя исполнительница главной женской роли в этом фильем Фрэнсис МакДорманд и была удостоена награды как лучшая актриса года.
Что касается ленты российской «Нелюбовь», ранее удостоенной премии «Сезар», то она, с точки зрения киноведов, также закономерно не стала лауреатом: в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» награждена была лента «Фантастическая женщина» (Una mujer fantástica) чилийского режиссера Себастьяна Лелио. В остальном награды распределились следующим образом:
Лучшим актером второго плана признали Сэма Рокуэлла («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»), лучшая актрисой второго плана — Эллисон Дженни («Тоня против всех»). Лучший оригинальный сценарий, по мнению кинокритиков, был у фильма «Прочь» (сценарист Джордан Пил), лучший адаптированный — у картины «Зови меня своим именем» (сценарист Джеймс Айвори).
Лучшим анимационным полнометражным фильмом назвали «Тайну Коко», лучшим анимационным короткометражным — «Дорогой баскетбол». Лучшая музыка к фильму — авторства композитора Александр Деспла (фильм «Форма воды»), лучшая песня — «Remember Me» («Тайна Коко»).
Фильм «Дюнкерк» получил три награды: за лучший монтаж, лучший звук и лучший звуковой монтаж. Фильм «Бегущий по лезвию 2049» был награжден дважды: за лучшую операторскую работу (статуэтку получил его оператор Роджер Дикинс) и за лучшие визуальные эффекты.
Лучший дизайн фильма — у ленты «Форма воды», лучший дизайн костюмов — у картины «Призрачная нить». Лучший документальный полнометражный фильм — «Икар» (режиссер Брайан Фогель; фильм посвящен применению допинга в российском спорте), лучший документальный короткометражный фильм — «Рай — это пробка на 405 шоссе». Лучшим игровым короткометражным фильмом признана лента «Немое дитя».
Кинокритик Антон Долин на своей странице в социальной сети Facebook высказал такое мнение:
«Мне все равно, что кто себе придумает про толерантность, инклюзивность и «америка-ты-одурела». Мне безразлично, кому какие фильмы кажутся плохими (потому что они не похожи на те, которые принято считать хорошими).
Я много лет знаю, что Гильермо дель Торо — гений, и этот фильм — из самой его души, квинтэссенция всего, чем режиссёр занимается буквально с детства. Его много лет держали в маргиналах и чудаках, не пускали на фестивали и премии — и вот случилось чудо, его персональная повестка наконец совпала со всемирной. Такое бывает однажды в жизни.
Подсказывают, что это первый раз в истории, когда «Оскар» за лучший фильм совпал с золотым призом важнейшего европейского фестиваля. Ну точно первый в XXI веке.
Я безумно-безумно-безумно рад.»
Режиссер и продюсер Александр Войтинский в беседе с «Полит.ру» высказал мнение о том, почему принципы присуждения премии и принципы выбора кинозрителей нередко не совпадают и почему, как следствие, высокие награды не слишком много значат.
««Оскар» трудно комментировать, как и любые частные мнения. А все премии – это частные мнения, и «Оскар» в этом отношении отличается только тем, что в Академии численность больше, чем в традиционном жюри (там несколько тысяч человек, что много, но все же несравнимо с численностью аудитории кино); однако все ее члены, будучи представителями киноиндустрии, подвержены профессиональной деформации. Так что у членов Киноакадемии очень специфический взгляд на кино, актеров, миссию кино.
Так что, по большому счету, это получается все же субъективное мнение. Оно очень случайное и абсолютно ничего не обозначает. Оно отражает развитие неких тенденций в умах представителей самой этой индустрии. Притом, что они не определяют развитие киноискусства – его определяют зрители, рынок. Это очень важная максима, которую часто недооценивают.
Так что в смысле наград могло быть так, а могло быть этак. Сегодня при присуждении серьезно учитывается политика, завтра – не учитывается. Это зависит от довольно случайных факторов, и потому награды эти в целом не имеют большого веса. С моей точки зрения на любом фестивале происходит одно и то же: просто собираются какие-то люди и высказывают свое личное мнение.
Когда, например, для неких социологических исследований собирают фокус-группу, это происходит по выверенному алгоритму и делается все для того, чтобы получить представителей аудитории, понять, с кем разговаривают. Это научная взвешенная, вдумчивая работа. Что же касается «Оскара», то тут могут играть роль и какие-то цеховые амбиции. Помню, в год выхода «Аватара» бывшая супруга Кэмерона получила «Оскар». Но от ее фильма было полное ощущение, что награда присуждена в результате каких-то внутренних интриг, а не каких-либо достоинств: честно говоря, понять, за что именно это наградили, было невозможно.
Так что я бы относился к решению Киноакадемии спокойно, хотя, возможно, фильм-победитель на этот раз действительно хорош. Его я еще не видел.
Но, если помните, фильм «Ла-ла-лэнд», получивший семь «Оскаров», был неоднозначным. Да, он давал новый ответ на старый вопрос: «Что важнее, любовь или карьера?». Он вдруг ответил, что – карьера! И на это в Киноакадемии среагировали: о, смотрите-ка, это ново! Так на этот вопрос еще не отвечали! Если предложить рынку такой ответ, он будет строг и скажет: «Я не уверен, что ты с этим прав.» А Киноакадемия, напротив, скажет: «О, это что-то свежее! Давайте это отметим.» Словом, даже «Оскар» – это просто частное мнение. Его можно учесть, но серьезно я бы к нему не относился.
Я даже могу объяснить, почему зрители скорее ждали награждения фильма «Три билборда», а наград не было. Так случилось как потому, что это – не арт-хаусный фильм. Профессионально деформированные люди вынуждены постоянно искать что-то новое, чего никогда не видели. Новизну трудно найти; к тому же ее в некоторым смысле ищет и рынок, зритель. Но есть способы найти новое, которые рынок не учитывает. Например, для профессионально деформированных людей привлекательной кажется идея: «А давайте не будем в фильме находить ответы на вопросы? Мы поставим проблему, станем ее развивать, расширять, поймаем героев в ловушку – и на этом поставим точку! А, здорово же? Интересно же!»
Это, по сути, есть грубейшее нарушение самой миссии искусства, которое ищет ответы, рисует образы будущего, рисует возможные выходы. В этом и есть его, искусства, идея, и нарушать этот принцип – все равно что выплеснуть вместе с водой и ребенка. Но это, как правило, в любимых многими жюри фильмах и происходит: они очень уклончивы, боятся отвечать, потому что иначе все станет очень похоже на нормальное искусство, которое востребовано зрителем, рынком. Так что, как правило, «третьего акта» в таких фильмах нет. А в «Трех билбордах» он есть, там все понятно: каким должен быть человек, за что должен отвечать, что в себе должен преодолеть.
Вообще это очень хороший фильм, он мне очень понравился. Но это – совершенно нефестивальный фильм, он и не должен был побеждать. Если бы он победил, это была бы просто случайность, которая ничего бы в целом не значила. Он – именно нефестивальный фильм», — сказал Александр Войтинский.