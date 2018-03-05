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05 марта 2018, 13:50
Голливуд кино Премия «Оскар»
Александр Войтинский

«Оскар». Лучшие по версии Американской киноакадемии

Кадр из фильма "Форма воды"
Кадр из фильма "Форма воды"
kinopoisk.ru

В Лос-Анджелесе состоялась девяностая церемония вручения премии «Оскар». Лучшим фильмом была признана картина «Форма воды» режиссера Гильермо дель Торо (он также получил награду как лучший режиссер и стал третьим лауреатом премии за четыре года, родившимся в Мексике). Лента «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, номинированная на премию, осталась без награды.

Киноманы отмечают, что Гари Олдман, неоднократно выдвигавшийся на премию, наконец-то получил «Оскар» как лучший актер (Олдман играл главную роль в фильме «Темные времена»; его грим также был удостоен премии). Некоторые любители кино высказывали предположение, что «Оскар» могла бы получить и картина «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Однако этого не произошло, хотя исполнительница главной женской роли в этом фильем  Фрэнсис МакДорманд и была удостоена награды как лучшая актриса года.

 
Фрэнсис МакДорманд
kinopoisk.ru

Что касается ленты российской «Нелюбовь», ранее удостоенной премии «Сезар», то она, с точки зрения киноведов, также закономерно не стала лауреатом: в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» награждена была лента «Фантастическая женщина» (Una mujer fantástica) чилийского режиссера Себастьяна Лелио. В остальном награды распределились следующим образом: 

Лучшим актером второго плана признали Сэма Рокуэлла («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»), лучшая актрисой второго плана — Эллисон Дженни («Тоня против всех»). Лучший оригинальный сценарий, по мнению кинокритиков, был у фильма «Прочь» (сценарист Джордан Пил), лучший адаптированный — у картины «Зови меня своим именем» (сценарист Джеймс Айвори).

Лучшим анимационным полнометражным фильмом назвали «Тайну Коко», лучшим анимационным короткометражным — «Дорогой баскетбол». Лучшая музыка к фильму — авторства композитора Александр Деспла (фильм «Форма воды»), лучшая песня — «Remember Me» («Тайна Коко»). 

 
Кадр из фильма "Дюнкерк"
kinopoisk.ru

Фильм «Дюнкерк» получил три награды: за лучший монтаж, лучший звук и лучший звуковой монтаж. Фильм «Бегущий по лезвию 2049» был награжден дважды: за лучшую операторскую работу (статуэтку получил его оператор Роджер Дикинс) и за лучшие визуальные эффекты.

Лучший дизайн фильма — у ленты «Форма воды», лучший дизайн костюмов — у картины «Призрачная нить». Лучший документальный полнометражный фильм — «Икар» (режиссер Брайан Фогель; фильм посвящен применению допинга в российском спорте), лучший документальный короткометражный фильм — «Рай — это пробка на 405 шоссе». Лучшим игровым короткометражным фильмом признана лента «Немое дитя».

Кинокритик Антон Долин на своей странице в социальной сети Facebook высказал такое мнение: 

«Мне все равно, что кто себе придумает про толерантность, инклюзивность и «америка-ты-одурела». Мне безразлично, кому какие фильмы кажутся плохими (потому что они не похожи на те, которые принято считать хорошими).

 
Гильермо дель Торо получает "Оскара" за фильм "Форма воды"
kinopoisk.ru
 

Я много лет знаю, что Гильермо дель Торо — гений, и этот фильм — из самой его души, квинтэссенция всего, чем режиссёр занимается буквально с детства. Его много лет держали в маргиналах и чудаках, не пускали на фестивали и премии — и вот случилось чудо, его персональная повестка наконец совпала со всемирной. Такое бывает однажды в жизни.

Подсказывают, что это первый раз в истории, когда «Оскар» за лучший фильм совпал с золотым призом важнейшего европейского фестиваля. Ну точно первый в XXI веке.

Я безумно-безумно-безумно рад.»

Режиссер и продюсер Александр Войтинский в беседе с «Полит.ру» высказал мнение о том, почему принципы присуждения премии и принципы выбора кинозрителей нередко не совпадают и почему, как следствие, высокие награды не слишком много значат.

««Оскар» трудно комментировать, как и любые частные мнения. А все премии – это частные мнения, и «Оскар» в этом отношении отличается только тем, что в Академии численность больше, чем в традиционном жюри (там несколько тысяч человек, что много, но все же несравнимо с численностью аудитории кино); однако все ее члены, будучи представителями киноиндустрии, подвержены профессиональной деформации.  Так что у членов Киноакадемии очень специфический взгляд на кино, актеров, миссию кино.

Так что, по большому счету, это получается все же субъективное мнение. Оно очень случайное и абсолютно ничего не обозначает. Оно отражает развитие неких тенденций в умах представителей самой этой индустрии. Притом, что они не определяют развитие киноискусства – его определяют зрители, рынок. Это очень важная максима, которую часто недооценивают.

Так что в смысле наград могло быть так, а могло быть этак. Сегодня при присуждении серьезно учитывается политика, завтра – не учитывается. Это зависит от довольно случайных факторов, и потому награды эти в целом не имеют большого веса. С моей точки зрения на любом фестивале происходит одно и то же: просто собираются какие-то люди и высказывают свое личное мнение.

 
Кэтрин Бигелоу, бывшая супруга Кэмерона
FICG.mx/flickr.com

Когда, например, для неких социологических исследований собирают фокус-группу, это происходит по выверенному алгоритму и делается все для того, чтобы получить представителей аудитории, понять, с кем разговаривают. Это научная взвешенная, вдумчивая работа. Что же касается «Оскара», то тут могут играть роль и какие-то цеховые амбиции. Помню, в год выхода «Аватара» бывшая супруга Кэмерона получила «Оскар». Но от ее фильма было полное ощущение, что награда присуждена в результате каких-то внутренних интриг, а не каких-либо достоинств: честно говоря, понять, за что именно это наградили, было невозможно.

Так что я бы относился к решению Киноакадемии спокойно, хотя, возможно, фильм-победитель на этот раз действительно хорош. Его я еще не видел.

Но, если помните, фильм «Ла-ла-лэнд», получивший семь «Оскаров», был неоднозначным. Да, он давал новый ответ на старый вопрос: «Что важнее, любовь или карьера?». Он вдруг ответил, что – карьера! И на это в Киноакадемии среагировали: о, смотрите-ка, это ново! Так на этот вопрос еще не отвечали! Если предложить рынку такой ответ, он будет строг и скажет: «Я не уверен, что ты с этим прав.» А Киноакадемия, напротив, скажет: «О, это что-то свежее! Давайте это отметим.» Словом, даже «Оскар» – это просто частное мнение. Его можно учесть, но серьезно я бы к нему не относился. 

Я даже могу объяснить, почему зрители скорее ждали награждения фильма «Три билборда», а наград не было. Так случилось как потому, что это – не арт-хаусный фильм. Профессионально деформированные люди вынуждены постоянно искать что-то новое, чего никогда не видели. Новизну трудно найти; к тому же ее в некоторым смысле ищет и рынок, зритель. Но есть способы найти новое, которые рынок не учитывает. Например, для профессионально деформированных людей привлекательной кажется идея: «А давайте не будем в фильме находить ответы на вопросы? Мы поставим проблему, станем ее развивать, расширять, поймаем героев в ловушку – и на этом поставим точку! А, здорово же? Интересно же!»

 
Кадр из фильма "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"
kinopoisk.ru

Это, по сути, есть грубейшее нарушение самой миссии искусства, которое ищет ответы, рисует образы будущего, рисует возможные выходы. В этом и есть его, искусства, идея, и нарушать этот принцип – все равно что выплеснуть вместе с водой и ребенка. Но это, как правило, в любимых многими жюри фильмах и происходит: они очень уклончивы, боятся отвечать, потому что иначе все станет очень похоже на нормальное искусство, которое востребовано зрителем, рынком. Так что, как правило, «третьего акта» в таких фильмах нет. А в «Трех билбордах» он есть, там все понятно: каким должен быть человек, за что должен отвечать, что в себе должен преодолеть.

Вообще это очень хороший фильм, он мне очень понравился. Но это – совершенно нефестивальный фильм, он и не должен был побеждать. Если бы он победил, это была бы просто случайность, которая ничего бы в целом не значила. Он – именно нефестивальный фильм», — сказал Александр Войтинский.

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