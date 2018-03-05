В Лос-Анджелесе состоялась девяностая церемония вручения премии «Оскар». Лучшим фильмом была признана картина «Форма воды» режиссера Гильермо дель Торо (он также получил награду как лучший режиссер и стал третьим лауреатом премии за четыре года, родившимся в Мексике). Лента «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, номинированная на премию, осталась без награды.

Киноманы отмечают, что Гари Олдман, неоднократно выдвигавшийся на премию, наконец-то получил «Оскар» как лучший актер (Олдман играл главную роль в фильме «Темные времена»; его грим также был удостоен премии). Некоторые любители кино высказывали предположение, что «Оскар» могла бы получить и картина «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Однако этого не произошло, хотя исполнительница главной женской роли в этом фильем Фрэнсис МакДорманд и была удостоена награды как лучшая актриса года.

Фрэнсис МакДорманд kinopoisk.ru

Что касается ленты российской «Нелюбовь», ранее удостоенной премии «Сезар», то она, с точки зрения киноведов, также закономерно не стала лауреатом: в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» награждена была лента «Фантастическая женщина» (Una mujer fantástica) чилийского режиссера Себастьяна Лелио. В остальном награды распределились следующим образом:

Лучшим актером второго плана признали Сэма Рокуэлла («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»), лучшая актрисой второго плана — Эллисон Дженни («Тоня против всех»). Лучший оригинальный сценарий, по мнению кинокритиков, был у фильма «Прочь» (сценарист Джордан Пил), лучший адаптированный — у картины «Зови меня своим именем» (сценарист Джеймс Айвори).

Лучшим анимационным полнометражным фильмом назвали «Тайну Коко», лучшим анимационным короткометражным — «Дорогой баскетбол». Лучшая музыка к фильму — авторства композитора Александр Деспла (фильм «Форма воды»), лучшая песня — «Remember Me» («Тайна Коко»).

Кадр из фильма "Дюнкерк" kinopoisk.ru

Фильм «Дюнкерк» получил три награды: за лучший монтаж, лучший звук и лучший звуковой монтаж. Фильм «Бегущий по лезвию 2049» был награжден дважды: за лучшую операторскую работу (статуэтку получил его оператор Роджер Дикинс) и за лучшие визуальные эффекты.

Лучший дизайн фильма — у ленты «Форма воды», лучший дизайн костюмов — у картины «Призрачная нить». Лучший документальный полнометражный фильм — «Икар» (режиссер Брайан Фогель; фильм посвящен применению допинга в российском спорте), лучший документальный короткометражный фильм — «Рай — это пробка на 405 шоссе». Лучшим игровым короткометражным фильмом признана лента «Немое дитя».

Кинокритик Антон Долин на своей странице в социальной сети Facebook высказал такое мнение:

«Мне все равно, что кто себе придумает про толерантность, инклюзивность и «америка-ты-одурела». Мне безразлично, кому какие фильмы кажутся плохими (потому что они не похожи на те, которые принято считать хорошими).

Гильермо дель Торо получает "Оскара" за фильм "Форма воды" kinopoisk.ru

Я много лет знаю, что Гильермо дель Торо — гений, и этот фильм — из самой его души, квинтэссенция всего, чем режиссёр занимается буквально с детства. Его много лет держали в маргиналах и чудаках, не пускали на фестивали и премии — и вот случилось чудо, его персональная повестка наконец совпала со всемирной. Такое бывает однажды в жизни.