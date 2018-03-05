«Оскар» за допинг и нового «человека-амфибию»

В Лос-Анджелесе прошла юбилейная 90-я церемония вручения наград Американской академии киноискусств. В материале «Полит.ру» подборка фото и видео с церемонии.

«Оскар» за лучший фильм получила «Форма воды» режиссера Гильермо дель Торо — мастерски сделанная история о любви немой уборщицы из секретной лаборатории и человека-амфибии.

На вручении награды дель Торо рассказал о том, что он эмигрант, выросший в Мексике, и о том, что то, что кажется фантастикой, может претвориться в реальность.

«Это дверь, — сказал режиссер, помахивая статуэткой, — распахни ее и входи!».

Лучшей актрисой киноакадемия признала Фрэнсис МакДорманд за роль в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Для нее это уже второй «Оскар». Первый она получила за роль в фильме «Фарго» 1996 года.

Она рассказала о роли женщин и важности гендерного, расового и другого равенства.

«Вокруг меня сегодня полно женщин — это режиссеры, сценаристы, кинематографисты, дизайнеры, композиторы», — отметила актриса.

Женщины приветствовали эти слова стоя.

Лучшим актером года стал Гэри Олдмен, исполнивший Уинстона Черчилля в фильме «Темные времена». Вот он на церемонии.

А вот в фильме.

Лучшим актером второго плана стал Сэм Рокуэлл, сыгравший в «Трех билбордах».

Обращаясь к другим номинантам, он сказал: «Вы, ребята, крутые». Вместе с ним за статуэтку боролись партнер по картине Вуди Харрельсон, а также Ричард Дженкинс («Форма воды»), Уиллем Дефо («Флорида»), Кристофер Пламмер («Все деньги мира»).

Награду в номинации «Лучшая актриса второго плана» получила Эллисон Дженни за роль в фильме «Тоня против всех».

Фильм посвящен американской чемпионке по фигурному катанию.

Награду за «лучший фильм на иностранном языке» получила драма о трансгендере «Фантастическая женщина» чилийского режиссера Себастьяна Лелио.

Фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь», также вошедший в шорт-лист этой номинации, не получил награду.

Наконец, лучшим документальным фильмом был признан «Икар» Брайана Фогеля. Картина рассказывает о допинге в российском спорте. Одним из главных героев картины стал бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.