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Губернатор Севастополя заявил о попытке прокуратуры незаконно осмотреть его дом

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников заявил о попытке городской прокуратуры незаконно осмотреть арендуемый им дом. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщил Овсянников, cотрудники прокуратуры города накануне пытались осмотреть арендуемый Овсянниковым дом, который он указал в декларации о доходах.

Прокуратура собиралась осмотреть дом по заявлению одного из местных жителей. Однако осмотр жилища должен проводиться только при наличии законных оснований, то есть совершения преступления, добавил губернатор.

Овсянников обвинил в произошедшем прокурора города Игоря Шевченко, который, по его словам, должен «заниматься работой».

В пресс-службе правительства Севастополя в свою очередь сообщили, что никто из сотрудников прокуратуры в дом губернатора не заходил.





Антиновость



Прокуратура запросила пожизненное для убившего 19 женщин милиционера в Новосибирске

Евгений Чуплинский / mvd.ru

Гособвинение запросило пожизненное заключение для бывшего сотрудника милиции Евгения Чуплинского, обвиняемого в убийстве 19 женщин в Новосибирске. Об этом сообщает znak.com со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Приговор будет вынесен 6 марта.

Обвиняемый совершил преступления с 1998 по 2005 год после того, как ушел на пенсию и стал работать таксистом.

Чуплинский обвиняется по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

Непонятная новость

Перед ЧМ-2018 в городах России появятся приюты для собак

Регионы, участвующие в подготовке к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году обяжут построить приюты для бездомных животных. Об этом заявил глава комитета Госдумы по охране природы и окружающей среды Владимир Бурматов, передает «Известия».

Правительство рекомендовало губернаторам построить временные приюты-передержки и регулировать численность бездомных животных гуманными методами.

Приют для собак / mskagency.ru

По словам Бурматова, что оргкомитет ЧМ-2018 и Министерство спорта будут отправлять в города, принимающие турнир, типовые проекты приютов для бездомных животных. Отслеживать проведение строительных работ будет профильный комитет Госдумы.

Он отметил, что проекты уже успешно реализованы в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. По окончании турнира приюты как объекты инфраструктуры могут войти в программу наследия ЧМ-2018.

Помимо Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга приюты уже построены в Калининграде и Саранске. В ближайшее время они появятся и в остальных семи городах-участниках чемпионата.





Ассорти



Приморье стало вторым регионом РФ по числу иностранных туристов

Приморский край вошел в десятку самых популярных регионов среди иностранных туристов в 2017 году. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные аналитического агентства «Тур.Стат».

Помимо Приморского края в список вошли Краснодарский край (его посетили свыше 900 тысяч иностранных туристов). За ним следуют Приморье и Крым, которые посетили 640 тысяч и 500 тысяч туристов соответственно.

Туристка с планшетом / АГН "Москва" / фото: Любимов Андрей

Отмечается, что при составлении рейтинга не учитывались Москва и Санкт-Петербург. В прошлом году эти города посетили четыре и более миллиона иностранцев соответственно.

Большинство приезжающих в Приморье иностранцев составляют туристы из Китая, однако в 2017 году турпоток вырос также за счет туристов из Японии и Южной Кореи. Так, граждане Японии могут приехать в Приморье по электронной визе, а южнокорейским туристам виза вообще не требуется.



В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение

В Тюменской области ожидается резкое ухудшение погоды, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает znak.com со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС России.

Днем 6 марта и ночью 7 марта на юге области и в Тюмени ожидаются снег, гололед, метель, а также сильный ветер. Порывы ветра могут достигать 20 м/с

МЧС просит водителей снижать скорость и увеличивать дистанцию, а также избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений. Спасатели также рекомендуют избегать далеких поездок.



Движение по Серному мосту в Петербурге откроется в конце апреля



Движение по мосту через остров Серный в Санкт-Петербург откроется 30 апреля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-губернатора города Игоря Албина.

По его словам, строительные работы идут в соответствии с графиком. В компании-подрядчике строительства ЗАО «Пилон» сообщили, что мост готов на 92 процента.

Мост строится в рамках проекта реконструкции Песочной набережной и набережной Адмирала Лазарева. Стоимость работ по строительству мост составляет 8,79 млрд рублей. Длина моста 1228 метра. На мосту будет шесть полос движения и велодорожка.

Как передает 78.ru, рабочим названием переправы останется Серный мост, однако окончательное название мосту скорее всего предложат выбрать жителям города.