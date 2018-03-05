Топ новостей 5 марта

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня названы обладатели премии «Оскар», ЦИК рассказал о 13 зарубежных счетах Павла Грудинина, а Герман Клименко допустил отключение России от мирового интернета.

Фильм «Икар» американского режиссера Брайана Фогеля получил «Оскар» как лучшая документальная лента. Он рассказывает о системе допинга в российском спорте, одним из его главных героев является бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. А вот фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» не получил награду. Он номинировался как «лучший фильм на иностранном языке». Между тем режиссер Гильермо дель Торо получил премию «Оскар» в категории «Лучший режиссер» за фильм «Форма воды».

Кремль посоветовал с осторожностью относиться к материалам, основанным на показаниях Родченкова.

Документальный фильм о допинге в России «Икар» получил «Оскар». Ведущий не удержался от шутки в адрес Путина pic.twitter.com/OdHpQmALmj — RTVI (@RTVi) 5 марта 2018 г.

Я немного разочарован, что такие замечательные картины остались без Оскара:



Лучшие спецэффекты:

- мультфильмы про ядерные ракеты



Лучшая инсценировка:

- Путин показывает Стоуну «как наши уничтожают террористов»



Лучшая комедия:

- Кокаин не наш, а технического сотрудника — ¯\_(ツ)_/¯ 🇪🇺 (@Neiswestnij) 5 марта 2018 г.

Как только замаячила «смертельная» для Кремля цифра в 15-17% за Грудинина, его тут же решили снять с выборов. В среду будет рассмотрен этот «вопрос». Смехотища — Станислав Пугачев (@stasbutovo) 5 марта 2018 г.

Павел Грудинин / АГН "Москва" / фото: Любимов Андрей

В ЦИКе заявили, что на момент выдвижения у кандидата в президенты Павла Грудинина в швейцарских банках было открыто 13 счетов. Один счет был открыт в виде драгоценных металлов, золота. На момент регистрации ЦИК получил от Грудинина подтверждение о закрытии всех его счетов, но подтверждающими документами комиссия не располагает, поэтому 7 марта ЦИК обсудит этот вопрос и вынесет соответствующее решение.

Возмущен наличием счетов Грудинина в швейцарском банке. Срочно снимайте его с выборов! Хватит прикрывать жуликов! — Смирнов (@sssmirnov) 5 марта 2018 г.

У Павла Грудинина нашли 5 с половиной килограммов клубники в швейцарских банках. О которой он, естественно, никому не рассказывал. Клубника партии. — деревня Счастливое (@willi_rusland) 5 марта 2018 г.

Заседание комиссии Совета Федерации

Комиссия Совета Федерации по противодействию иностранному вмешательству в дела РФ отметила увеличение финансовых потоков для внесистемной оппозиции, призывающей бойкотировать выборы президента. Глава комиссии Андрей Климов заявил, что США намерены представить выборы президента нелегитимными, и для этой цели «расходуются подчас сотни тысяч долларов в сутки». Эту же информацию подтвердили и в МИД РФ, а в Кремле заявили, что традиции вмешательства США в дела других стран не являются секретом для Москвы.

Владимир Путин поблагодарил сотрудников ФСБ за сохранение в тайне разработок новых видов оружия, о которых он сообщил в послании 1 марта. Он также заявил, что за последние годы выросла активность зарубежных разведок, и призвал защищать жизнь и безопасность россиян от внутренних и внешних угроз, а будущность страны — от попыток помешать ее стратегическому развитию.

Система распределения газа

Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что купленный в Европе газ в четыре раза дороже, чем у «Газпрома». По его словам, «Газпром» сам «оказался в ловушке», которую подготовил его компании, поскольку Украина смогла наладить импорт европейского газа и «слезла с газовой иглы России». Кремль заявил, что «Газпром» последовательно отстаивает свою позицию с суде. А в «Нафтогазе» надеются взыскать с РФ переплату за европейский газ.

Менеджер с ноутбуком / pixabay.com

Россия технически готова к отключению от мирового интернета, заявил советник президента по развитию интернета Герман Клименко. Он отметил, что процесс не будет безболезненным.

Советник президента России по развитию интернета уверен, что Россия проживет без интернета. Идеальный советник, надеюсь, у него все такие https://t.co/GWl3ROSQQY — Pavel Chikov (@pchikov) 5 марта 2018 г.

уполномоченный по отключению россии от интернета герман клименко pic.twitter.com/CA63YWqVZq — Тюрбан Базарова (@turbanbazarova) 5 марта 2018 г.

Между тем в ФПИ расказали о проекте по созданию квантового компьютера. Инвестиции в проект составят около 900 млн рублей. За пять лет планируется создать компьютер из 50 кубитов и новые алгоритмы для решения конкретных задач.

Алексей Навальный / mskagency.ru

Алексея Навального привлекли в качестве третьего лица по иску бизнесмена Олега Дерипаски к Насте Рыбке и Алексу Лесли о защите частной жизни. Также к делу привлечены Оксана Панова и «Медиазона». Суд рассмотрит несколько частных жалоб по иску бизнесмена 27 марта.

27 марта @navalny и @mediazzzona в Краснодарском крайсуде третьими сторонами в споре Олега Дерипаски и тайскими узниками Рыбкой и Лесли. Fiat justitia, et pereat mundus! https://t.co/YB8HdzGFFU pic.twitter.com/iZqltYtWQw — Pavel Chikov (@pchikov) 5 марта 2018 г.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников извинился перед Ксений Собчак за действия стажера МГД Алана Дзуцева, которого ранее назвали его помощником. Молодой человек накануне облил Собчак водой со словами «За Жириновского!». Собчак потребовала уволить его из МГД.

В Сети появилось видео нападения на Ксению Собчак https://t.co/V7qVOzPeAp pic.twitter.com/Qq7gy72lXW — РИА Новости (@rianru) 4 марта 2018 г.

Нападение на собаку популярней нападению на Ксению Собчак pic.twitter.com/HnaJIYLwjd — uri (@uri9909) 4 марта 2018 г.

Ирина Яровая, вице-спикер Госдумы РФ / АГН "Москва" / фото: Любимов Андрей

На реализацию пакета Яровой в части хранения данных потребуется десятки миллиардов рублей. Глава Минкомсвязи заявил, что такие расходы ждут каждого крупного оператора.

"В России вторая по дешевизне в мире сотовая связь, поэтому, когда она подорожает из-за пакета Яровой, ничего страшного не будет". Так рассуждает министр этой самой связи г-н Никифоров. pic.twitter.com/gs8yNWPWfl — Дмитрий Гудков (@gudkovd) 5 марта 2018 г.

ФАС завела новое дело в отношении «Мегафона» и МТС из-за роуминга внутри страны. Проверка отчетов обоих операторов связи об отмене внутрисетевого роуминга показала, что эти документы «не соответствуют требованиям предупреждений». Возбуждено дело о нарушении операторами антимонопольного законодательства.