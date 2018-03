Топ новостей 5 марта

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня названы обладатели премии «Оскар», ЦИК рассказал о 13 зарубежных счетах Павла Грудинина, а Герман Клименко допустил отключение России от мирового интернета.

Фильм «Икар» американского режиссера Брайана Фогеля получил «Оскар» как лучшая документальная лента. Он рассказывает о системе допинга в российском спорте, одним из его главных героев является бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. А вот фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» не получил награду. Он номинировался как «лучший фильм на иностранном языке». Между тем режиссер Гильермо дель Торо получил премию «Оскар» в категории «Лучший режиссер» за фильм «Форма воды».

Кремль посоветовал с осторожностью относиться к материалам, основанным на показаниях Родченкова.

What's an 'inclusion rider'? Frances McDormand explains backstage after her #Oscars speech pic.twitter.com/R3pAVbcYjl