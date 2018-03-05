СМИ продолжают обсуждать решение администрации президента США Дональда Трампа увеличить пошлины на импорт стали и алюминия. Комментаторы обсуждают реакцию экспортеров и возможные последствия, с которыми они могут столкнуться из-за создания торговых барьеров.

Решение о повышении пошлин, пишет Wall Street Journal, может привести к тому, что прекратится приток дешевой стали из Европы. Некоторые американские производители опасаются, что это приведет к росту цен на сырье. Но такая перспектива тревожит и европейских производителей стали. Если доступ к рынку США будет закрыт, то поток продукции перенаправится в Европу и образует там переизбыток предложения. Этот сценарий особенно плох тем, что европейский рынок еще не оправился от своего собственного кризиса импорта.

Встреча лидеров на G20 European Council President/flickr.com



В связи с этим европейские производители надеются на ответные действия ЕС, направленные против американского протекционизма и в защиту свободной торговли. Начиная с прошлого года Германия была в авангарде глобального движения против пошлин. Она использовала свою позицию председателя в G20, чтобы склонять участников к поиску иных способов решить проблему перепроизводства. США тогда уклонялись от прямых ответов и намекали на то, что рассматривают любые способы, в том числе и пошлинные.

ЕС — это только один из союзников США, которые экспортировали туда сталь и алюминий, а теперь могут лишиться такой возможности. Помимо ЕС, в их число входят также Канада, Япония и Южная Корея. Интрига, пишет Washington Post, состоит в том, что были разговоры о возможных тарифных послаблениях для союзников, однако были и сигналы со стороны администрации Трампа о том, что, наверно, всё же никаких исключений из общих правил не будет.

Дональд Трамп и Питер Наварро на заднем плане справа WHITE HOUSE/Wikimedia Commons

Советник американского Белого дома по вопросам торговли Питер Наварро, например, заявил, что если будут исключения для одной или нескольких стран, то за счет них придется дополнительно повысить пошлины всем остальным. Кроме того, точечные исключения могут вызвать недовольство других государств. При этом Наварро же в интервью CNN намекал на возможность исключений в тех случаях, где это служит интересам США. Таким образом, вокруг этого вопроса образовалась характерная для администрации Трампа неопределенность.

WP подчеркивает, что решение о повышении пошлин вызвало много недовольства. Внутри США критику высказывали американские республиканцы во главе с сенатором Линдси Грэмом. По их мнению, торговых взысканий заслуживает, в первую очередь, главный американский торговый конкурент Китай, а между тем, пошлины на импорт металлов затрагивают его значительно меньше, чем американских союзников. Извне одним из первых критиков стала премьер-министр Британии Тереза Мэй. Она подчеркнула, что Белый дом провоцирует мировую торговую войну.

NY Times обсуждает реакцию Китая. В отличие от ЕС, Канады и Бразилии, которые очень резко отозвались о протекционистской инициативе Трампа, Китай высказывался крайне осторожно. Китайские министерства торговли и иностранных дел высказались о решении критически и даже дежурно намекнули на возможность ответных мер, но тут же оговорили, что любые ответные действия будут отталкиваться от свидетельств прямого воздействия американских действий на интересы Китая.

Дональд Трамп в Китае Official White House Photo by Shealah Craighead/flickr.com

Специфика оговорки в том, что прямого воздействия вполне может и не быть. Импорт китайской стали в США составляет чуть больше 2% от всего их стального импорта и лишь 0,1% от всего стального производства Китая. Доля китайского алюминиевого сырья, экспортируемого в США, также очень мала. Основную часть своего алюминия Китай направляет на собственное производство, а на экспорт идет уже готовая для конечного потребителя продукция. Таким образом, суть китайских высказываний сводится к выражению готовности взаимодействовать с США по делу и отвлекаться на торговые противоречия.