Так сложилось, что танки — чуть ли ни лицо российского ВПК. Хотя экспорт авиатехники приносит значительно больше денег и в самой армии ставка делается отнюдь не на танки, именно этот тип вооружений глубоко любим, кажется, всеми россиянами и военными в особенности. Не удивительно, что именно к танкам приковано внимание журналистов.

В конце минувшей недели появились сообщения о том, что у Вооруженных сил России в ближайшее время появится новый вид бронетехники — колесный танк. Он будет создан на перспективной платформе «Бумеранг». Об этом заявил Александр Красовицкий — глава Военно-промышленной компании, занимающейся разработкой новой машины. Модель должна превзойти свой гусеничный аналог по маневренности и скорости, но в то же время уступит ему в проходимости и броне.

Колесный танк — это, по сути, вооруженный тяжелой пушкой бронеавтомобиль. Хотя это и редкое явление, но подобная техника стоит на вооружении США, Китая, Франции, Италии, Швейцарии, Японии и ЮАР. В России из-за традиционных проблем с шоссейными дорогами ставка делалась на проходимость, так что строились только гусеничные танки.

Вполне вероятно, что новый тип бронетехники — признание того, что в стране все больше достаточно качественных дорог с твердым покрытием, по которым можно проехать даже весной и осенью.

Впрочем, не танками едиными живут военные. Холдинг «Вертолеты России» на выставке «Армия-2018» представят модернизированный вариант «Ночного охотника» и военную версию транспортного Ми-38, об этом, как передает РБК, сообщил глава структуры Андрей Богинский.

Ми-28Н «Ночной охотник» уже сейчас находится на вооружении российской армии и предназначен для поиска и уничтожения танков, бронированной и небронированной техники, а также пехоты противника на поле боя и малоскоростных воздушных целей. Вертолет способен действовать днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях.

Новая версия вертолета получит индекс Ми-28НМ. Его технические характеристики пока не раскрываются, но замминистра обороны Юрий Борисов говорил, что облик нового вертолета в значительной степени отличается от базовой версии вертолета Ми-28Н. За счет изменения эргономики кабины и установки дублирующей системы управления вертолетом в отсеке летчика-оператора улучшена функциональность боевой машины, пояснял он. Кроме того, у нее модифицированный фюзеляж, модернизированные двигатели, бортовой комплекс радиоэлектронного оборудования и обзорно-прицельная система, новая вспомогательная силовая установка и аппаратура связи с беспилотными летательными аппаратами, подчеркивал Борисов. Свой первый полет в режиме висения Ми-28НМ совершил еще в июле 2016 года.

Замминистра обороны Юрий Борисов на Московском вертолетном заводе имени М.Л. Миля function.mil.ru

Между тем, как стало известно «Коммерсанту», на следующей неделе президент Владимир Путин проведет заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС), на котором подведет официальные итоги оружейного экспорта за 2017 год. Главная задача выполнена: за это время были заключены новые контракты на сумму свыше $16 млрд, а портфель заказов приблизился к отметке $50 млрд, что позволило России удержать второе место на мировом рынке вооружений. Аналогичная задача, судя по всему, будет поставлена и на 2018 год, но выполнить ее из-за санкций США, вступивших в силу 29 января и нацеленных в том числе на заказчиков российской продукции, будет сложнее.

По данным издания, основной объем поставок в 2017 году пришелся на традиционных российских партнеров. В Китай было поставлено 10 истребителей Су-35, 6 вертолетов Ка-32А11ВС, а также продолжилась передача авиационных двигателей Д-30КП2 и РД-93. Для Индии продолжилась поставка запчастей к танкам Т-72, двигателей АЛ-31ФП и подкалиберных 125-миллиметровых снарядов «Манго». Помимо этого, ремонтировались вертолеты Ми-17В-1 (10 машин), а также была продолжена модернизация истребителей МиГ-29 до уровня МиГ-29UPG. Вьетнаму были переданы два фрегата проекта 11661Э, а также в этой стране были построены при помощи российских корабелов два ракетных катера проекта 12418.

Хотя, были заключены контракты и с принципиально новыми партнерами. Например, в Турцию будут поставлены четыре дивизиона зенитной ракетной системы С-400 стоимостью около $2,5 млрд. А пакетное соглашение с Саудовской Аравией предусматривает строительство завода по производству автоматов Калашникова, локализация тяжелых огнеметных систем ТОС-1А, а также закупка ПТРК «Корнет-ЭМ» и гранатометов АГС-30.