Колесные танки пустыни
Так сложилось, что танки — чуть ли ни лицо российского ВПК. Хотя экспорт авиатехники приносит значительно больше денег и в самой армии ставка делается отнюдь не на танки, именно этот тип вооружений глубоко любим, кажется, всеми россиянами и военными в особенности. Не удивительно, что именно к танкам приковано внимание журналистов.
В конце минувшей недели появились сообщения о том, что у Вооруженных сил России в ближайшее время появится новый вид бронетехники — колесный танк. Он будет создан на перспективной платформе «Бумеранг». Об этом заявил Александр Красовицкий — глава Военно-промышленной компании, занимающейся разработкой новой машины. Модель должна превзойти свой гусеничный аналог по маневренности и скорости, но в то же время уступит ему в проходимости и броне.
Колесный танк — это, по сути, вооруженный тяжелой пушкой бронеавтомобиль. Хотя это и редкое явление, но подобная техника стоит на вооружении США, Китая, Франции, Италии, Швейцарии, Японии и ЮАР. В России из-за традиционных проблем с шоссейными дорогами ставка делалась на проходимость, так что строились только гусеничные танки.
Вполне вероятно, что новый тип бронетехники — признание того, что в стране все больше достаточно качественных дорог с твердым покрытием, по которым можно проехать даже весной и осенью.
Впрочем, не танками едиными живут военные. Холдинг «Вертолеты России» на выставке «Армия-2018» представят модернизированный вариант «Ночного охотника» и военную версию транспортного Ми-38, об этом, как передает РБК, сообщил глава структуры Андрей Богинский.
Ми-28Н «Ночной охотник» уже сейчас находится на вооружении российской армии и предназначен для поиска и уничтожения танков, бронированной и небронированной техники, а также пехоты противника на поле боя и малоскоростных воздушных целей. Вертолет способен действовать днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях.
Новая версия вертолета получит индекс Ми-28НМ. Его технические характеристики пока не раскрываются, но замминистра обороны Юрий Борисов говорил, что облик нового вертолета в значительной степени отличается от базовой версии вертолета Ми-28Н. За счет изменения эргономики кабины и установки дублирующей системы управления вертолетом в отсеке летчика-оператора улучшена функциональность боевой машины, пояснял он. Кроме того, у нее модифицированный фюзеляж, модернизированные двигатели, бортовой комплекс радиоэлектронного оборудования и обзорно-прицельная система, новая вспомогательная силовая установка и аппаратура связи с беспилотными летательными аппаратами, подчеркивал Борисов. Свой первый полет в режиме висения Ми-28НМ совершил еще в июле 2016 года.
Между тем, как стало известно «Коммерсанту», на следующей неделе президент Владимир Путин проведет заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС), на котором подведет официальные итоги оружейного экспорта за 2017 год. Главная задача выполнена: за это время были заключены новые контракты на сумму свыше $16 млрд, а портфель заказов приблизился к отметке $50 млрд, что позволило России удержать второе место на мировом рынке вооружений. Аналогичная задача, судя по всему, будет поставлена и на 2018 год, но выполнить ее из-за санкций США, вступивших в силу 29 января и нацеленных в том числе на заказчиков российской продукции, будет сложнее.
По данным издания, основной объем поставок в 2017 году пришелся на традиционных российских партнеров. В Китай было поставлено 10 истребителей Су-35, 6 вертолетов Ка-32А11ВС, а также продолжилась передача авиационных двигателей Д-30КП2 и РД-93. Для Индии продолжилась поставка запчастей к танкам Т-72, двигателей АЛ-31ФП и подкалиберных 125-миллиметровых снарядов «Манго». Помимо этого, ремонтировались вертолеты Ми-17В-1 (10 машин), а также была продолжена модернизация истребителей МиГ-29 до уровня МиГ-29UPG. Вьетнаму были переданы два фрегата проекта 11661Э, а также в этой стране были построены при помощи российских корабелов два ракетных катера проекта 12418.
Хотя, были заключены контракты и с принципиально новыми партнерами. Например, в Турцию будут поставлены четыре дивизиона зенитной ракетной системы С-400 стоимостью около $2,5 млрд. А пакетное соглашение с Саудовской Аравией предусматривает строительство завода по производству автоматов Калашникова, локализация тяжелых огнеметных систем ТОС-1А, а также закупка ПТРК «Корнет-ЭМ» и гранатометов АГС-30.