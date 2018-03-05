Балканский циклон снова внес коррективы в погоду в Москве. Несмотря на наступление календарной весны, долгожданное потепление так и не наступило. Напротив, в столицу снова пришли морозы и снегопады.

Столичное управление МЧС России выступило с экстренным предупреждением из-за непогоды.

«Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями. Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии оставляйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Избегайте внезапных маневров. При значительном ухудшении видимости рекомендуется съехать на обочину и обозначить свой автомобиль аварийными габаритными огнями», — говорится на сайте ведомства.

Снегопад в Москве 4 марта Ведяшкин Сергей/АГН "Москва"

По данным портала «Гисметео», в первые дни марта среднесуточная температура воздуха в Москве была на 6-8 градусов ниже климатической нормы. Сообщается также, что метель, которая обрушилась на столицу в воскресенье, характерна для субарктических регионов.

«Отличительной особенностью полярный метелей является мелкий сухой снег, легко переметаемый сильным ветром. Такие явления более типичны для Салехарда, Нарьян-Мара и Воркуты, но крайне редко бывают в средней полосе России, особенно в марте! За минувшую ночь на метеостанции «ВДНХ» выпало около 7 см снега. Дороги скрылись за переметами. Местами намело полуметровые сугробы», — пишет портал.

Более того, синоптики снова заговорили о климатических рекордах.

«Обрушившийся снегопад может стать самым мощным за последние 68 лет для 4 марта», — сообщает «Москва 24».

Впрочем, есть и другое мнение — о том, что снегопад станет самым сильным за еще более долгий период в истории метеонаблюдений.

«Я всех поздравляю с рекордным снегопадом, которого не было за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений. У меня нет никаких сомнений, что в ночь на понедельник будет побит абсолютный рекорд по количеству осадков, чего никогда не было 4 марта», — пишет Life со ссылкой на метеоролога Евгения Тишковца.

Московские власти подготовились к снегопаду. Были переведены на усиленную работу коммунальная техника, а также городской транспорт.

«Столичные коммунальщики перешли на круглосуточный режим работы из-за снегопада. На уборку города выведено около 10 тысяч единиц спецтехники», — цитирует заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова сайт главы города.

Работа коммунальных служб по очистке дорог во время снегопада в Москве Кардашов Антон/АГН "Москва"

Из-за метели был задержаны и отменены десятки авиарейсов, прилетавших и вылетавших из столичных аэропортов.

«В "Домодедово" отменены 15 рейсов и 13 задержаны, в "Шереметьево" задержаны 22 рейса, во "Внуково" семь рейсов задержаны, один отменен. Информации об изменении расписания вылетов из аэропорта "Жуковский" нет», — сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Из-за обильного снегопада обрушилась крыша строящегося катка в Истре. Площадь обрушения составила 500 квадратных метров.

«Информация о пострадавших и масштабах обрушения уточняется», — передает «Национальная служба новостей».

Прогноз на предстоящую неделю пока неутешительный. Погодные аномалии, как обещают синоптики, не прекратятся. На 8 марта, Международный женский день, ситуация в Центральной России будет под влиянием циклонической депрессии с юга.

«Небо затянут плотные облака, осыпаясь небольшим снегом, температурный фон на 3-4 градуса окажется ниже климатической нормы. Ночная температура в Москве -9…-11°, в Подмосковье -8…-13°, в дневные часы в столице -4…-6°, в Подмосковье -3…-8°. В последующие выходные дни погодные условия существенно не изменятся: будет преобладать пасмурная погода с небольшим снегом и умеренным морозцем», — уточняют специалисты центра «Фобос».