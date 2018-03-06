Кандидаты в президенты — это не только зажигательные (или не очень) дебаты, цепляющая агитация, красивые слова и т.д. Это еще и предвыборная программа. Традиционно на этот документ избиратели внимания не обращают, зато анализом программ разных партий и кандидатов с удовольствием занимаются политологи.

Оказывается, что многие предвыборные установки оппозиционных кандидатов пересекаются. Например, все уверены, что государство слишком бюрократизировано и оторвано от народа. Об этом говорится в докладе Центра политических технологий (ЦПТ), о котором во вторник пишет «Коммерсантъ».

Эксперты признают: программы кандидатов действительно никто не читает, но они все-таки могут создать «интригу политической борьбы». При этом программа Владимира Путина официально так и не опубликована, поэтому в докладе вместо нее взято послание Федеральному собранию, которое было зачитано 1 марта.

Послание Президента Федеральному Собранию / АГН "Москва" / фото: Любимов Андрей

У Путина главной «по силе месседжа и важности» стала тема обороноспособности страны, считают эксперты. При этом ЦПТ подчеркивает: «Впервые за многие годы прозвучало абсолютно модернизационное целеполагание: не консерватизм, как гарантия от "сползания вниз", а призыв "отсечь все, что тормозит наше движение", "именно отставание — вот главная угроза и вот наш враг"». Эксперты обратили внимание на важную, по их мнению, деталь: «изложение масштабных планов сопровождалось аккуратно сформулированным, но не незаметным признанием, что в реализации прошлых "майских указов" по социальным проблемам не все было ладно: от неполного выполнения до "бюрократических перегибов"».

У оппозиционных кандидатов, отмечают политологи, программы лаконичные и хлесткие — таким образом, по всей видимости, они пытаются вызвать интерес аудитории и создать себе имидж деятельных и масштабных политиков, говорится в докладе. Исключения — программы Бориса Титова, Григория Явлинского и в некоторой степени Ксении Собчак. У них программа — «это не только предвыборная агитка, но заявка на продвижение в общественное мнение своего видения будущего страны».

Работа штаба Г.Явлинского / АГН "Москва" / фото: Киселев Сергей

Эксперты отметили: названия программ всех кандидатов сформулированы таким образом, что явно просматривается тема устремления в будущее. «Российский путь в будущее!» — Сергей Бабурин, «Дорога в будущее» — Григорий Явлинский, «Мощный рывок вперед!» — Владимир Жириновский, «123 трудных шага» — Ксения Собчак, «20 шагов Павла Грудинина», «Стратегия роста» — Борис Титов. Выделяется лишь лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин, который опубликовал свою программу под названием «Первые 100 дней сталинского президента коммуниста».

Оппозиционные кандидаты в большинстве своем хотят установить контроль над тарифами ЖКХ и транспорта, обеспечить бесплатность образования и здравоохранения и поддерживать малый бизнес.

В политической сфере большинство кандидатов предлагает ограничение полномочий президента; развитие местного самоуправления; обеспечить независимость судебной власти. При этом «всем программам присущ сильный "антиолигархический пафос"», говорится в докладе ЦПТ.

Российское государство оппозиционные кандидаты представляют слишком вертикально-централизованным, оторванным от народа.

Впрочем, признают эксперты ЦПТ, «борьба программ» не окажет существенного влияния на итоги выборов.