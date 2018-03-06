Кремль не причастен к тому, что бизнес включился в кампанию по повышению явки на президентских выборах. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Вы знаете, ЦИК ведет активную работу по популяризации выборов и, разумеется, на это не могут не обращать внимание представители бизнеса, которые тоже подключаются к этой работе», — сказал Песков. «Не может быть такого, чтобы Кремль кому-то навязывал подобную активность», — добавил он.

Дмитрий Песков kremlin.ru

Таким образом Дмитрий Песков отреагировал на статью в «Ведомостях», которая была опубликована во вторник, 6 марта. В материале говорится, что одной из главных задач на предстоящих выборах президента станет высокая явка. В связи с этим Центризбирком запустил беспрецедентную кампанию по информированию населения, в которой участвуют представители шоу-бизнеса и крупные компании. По данным сайта ЦИК, соглашения о взаимодействии, предполагающие в том числе и информирование избирателей, комиссия заключила с «Роскосмосом», Торгово-промышленной палатой, фармацевтической компанией ГК «Протек», ФГУП «Почта России», Сбербанком, Ростуризмом и другими структурами.

Кроме того, к повышению явки избирателей на президентские выборы подключились магазины, автозаправки, банки, кинотеатры и транспорт.

Например, на чеках розничной сети «Магнит» появился призыв прийти 18 марта на выборы, а на кассах магазинов продают пакеты с логотипом избирательной кампании. О выборах напоминают на автозаправках «Лукойл» и табло электронного заказа сети Burger King, а в сети кинотеатров «5 звезд» ролики с призывом прийти на участки показывают перед сеансами.

Чек магазина "Магнит"

В «Магните» объяснили размещение напоминания о выборах на чеках заботой о жителях страны. «Чеки являются одной из доступных форм оповещения и позволяют проинформировать значительную часть населения», — объяснил изданию представитель компании. Сбербанк уточнил, что всегда проводит информационные кампании, приуроченные к важным государственным датам. В ГК «Протек» подчеркнули, что делают это безвозмездно, поскольку это «гражданский долг» компании.

Отметим, что пока непонятно, насколько эффективны усилия самих кандидатов по повышению явки. Так, теледебаты кандидатов в президенты на государственных телеканалах не вызывают повышенного зрительского интереса. Об этом, как пишет «Коммерсантъ», свидетельствуют данные компании Mediascope. Вполне вероятно, что причиной тому является формат теледебатов, когда в студии одновременно находятся все кандидаты в президенты (за исключением Владимира Путина, он отказался от участия в дебатах).

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В Центризбиркоме говорят, что не собираются менять формат дебатов несмотря на протесты некоторых кандидатов. Напомним, кандидат от КПРФ Павел Грудинин 1 марта раскритиковал дебаты на «Первом канале», назвав их «базаром», и покинул студию. Шесть других участников также высказали недовольство как форматом дебатов, так и временем выхода в эфир.