Немецкие социал-демократы большинством голосов решили образовать коалиционное правительство с консервативным блоком, куда входят партии Христианско-демократический союз (ХДС) Германии и Христианско-социальный союз (ХСС) Баварии. Это событие завершает затянувшийся период политической неопределенности. Ангела Меркель теперь окончательно утвердилась на посту канцлера Германии. Мнения комментаторов по этому поводу расходятся. Одни считают эту ситуацию пирровой победой немецкого истеблишмента, другие — самой настоящей победой.

BBC отмечает, что согласие социал-демократов на формирование правительства — это, конечно, долгожданное событие, но его едва ли можно считать блестящим достижением. Даже наоборот: для всех игроков положение дел ухудшилось. Социал-демократы сейчас оказались в состоянии сильнейшего раскола: противники коалиции оказались в меньшинстве, но они никуда не исчезли. Этот раскол только ухудшает партийную репутацию, притом что популярность у социал-демократов и без того незавидно низкая.

Плакат перед зданием коалиционных переговоров ХДС, ХСС и СПД с надписью «Без референдума все бананы". Художник Томас Баумгартель Mehr Demokratie/flickr.com

По поводу самого факта согласованной наконец коалиции тоже относительно мало общественного энтузиазма: люди все более скептически смотрят на представителей истеблишмента. Позиция Меркель по итогам этого эпизода тоже пострадала, а влияние уменьшилось.

The Economist, наоборот, описывает ситуацию оптимистически. В Германии, пишет автор, завершилась многомесячная коалиционная неопределенность, начавшаяся по итогам выборов 24 сентября 2017 г. Это значит, что Меркель теперь будет официально назначена канцлером. На самом деле наиболее интригующим моментом было голосование социал-демократов в январе, когда они должны были решить, следует ли вступать с консерваторами в коалиционные переговоры. Тогда они проголосовали в пользу переговоров 56,4% голосов. Этот результат еще тогда дал повод для относительной уверенности, что коалиция будет создана.

Тем не менее, последнее голосование в пользу формирования коалиционного правительства (66% голосов) устранила сомнения полностью. Среди социал-демократов было много противников такого сценария. По их мнению, союз с консерваторами вредит их партии. В частности, на сентябрьских выборах она получила наихудший результат за время существования ФРГ, и они склонны объяснять это предыдущим периодом коалиционного сотрудничества.