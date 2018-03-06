В российских СМИ появилась информация о якобы существующих в швейцарском банке тайных счетах кандидата в президенты России от КРПФ Павла Грудинина. Сам Грудинин назвал ее вбросом; подтверждение информации, с формальной точки зрения, грозит ему снятием с выборов.

О том, что у Грудинина, помимо ранее упоминавшихся, были и другие незакрытые счета в зарубежных банках, заявил 5 марта Центризбирком. По словам члена ЦИК Александра Кинева, такой ответ ЦИК получила от ФНС на запрос о счетах Грудинина.

Как поясняет газета «Коммерсантъ», письмо от Федеральной налоговой администрации Швейцарии о новых счетах Грудинина поступило в ФНС 27 февраля 2018 года, а оттуда его его направили в ЦИК. Грудинина уже дважды оштрафовали налоговики в административном порядке, уверяют в ЦИКе.

Скульптура перед банком в Швейцарии Terence Faircloth/flickr.com

«Швейцарские коллеги сообщили, что у Грудинина помимо двух счетов, о которых мы уже упомянули, было еще 11 счетов. Таким образом, по состоянию на 31 декабря 2017 г. у него было 13 счетов в швейцарском банке. 13 января Павел Николаевич представил нам заявление, что их нет, но мы не имеем подтверждающих документов, что их нет», – приводит информационное агентство «Интерфакс» высказывание Кинева.

Тем не менее Кинев высказал мнение, что решать вопрос о снятии кандидата должен не ЦИК, а Верховный суд. Он также добавил, что обращаться в суд есть право ЦИК, но не его обязанность. Ожидается, что ЦИК обсудит ситуацию и примет некое решение по ней 7 марта.

«Пока могу сказать только то, что информация не соответствует действительности», – заявил газете «Ведомости» глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко. Сам Грудинин, по сообщению издания, не был доступен для журналистов, однако он выразил свою позицию в социальных сетях. Он назвал информацию, оглашенную членами ЦИК, вбросом.

Александр Ющенко kprf.ru

«Сегодня произошел очередной информационный вброс в федеральные СМИ о моих счетах и чуть ли не о золоте партии, которое я храню в швейцарском банке! А вам не кажется, что открыть в одном банке 11 или 13 счетов по меньшей мере странно!? Не удивлюсь, если завтра они расскажут о том, что на моей даче обнаружили Янтарную комнату и библиотеку Ивана Грозного!» – написал Грудинин на своей странице в Facebook.

Напомним, информация о двух счетах Грудинина в швейцарском банке появлялась на стадии, предшествующей его регистрации в качестве претендента на пост президента России на выборах в марте 2018 года. Грудинин объяснил их существование и сообщил о закрытии счетов. Однако время от времени некие сообщения о неучтенном имуществе или капиталах его продолжали появляться.

Так, 2 февраля в прессе появились сообщения о том, что Грудинину (или его родным, жене и детям) якобы принадлежит дом в Испании стоимостью свыше 54 миллионов рублей. В тот же день в КПРФ опровергли эти данные, подчеркнув, что все имущество Грудинина полностью отражено в декларации, которые обнародовали все кандидаты в президенты, передает «Интерфакс».

Политологи и журналисты высказывают разные мнения о том, чем может обернуться ситуация после появления информации о счетах для Грудинина и КПРФ в целом. Так, опрошенные газетой «Ведомости» эксперты полагают, что хотя снятие Грудинина формально возможно, однако оно сделает выборы менее легитимными и поэтому на такой шаг ЦИК не захочет пойти. В то же время опрошенные другими СМИ эксперты допускали вероятность того, что Грудинин в результате фактически отдаст все свои голоса Владимиру Путину, который и так станет лидером на этих выборах, согласно оценкам социологов.

Павел Грудинин на встрече с работниками сельхозпредприятия в Усолье-Сибирском grudininkprf.ru

Прокомментировать для «Полит.ру» происходящее и его перспективы согласился Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве Российской Федерации. По его оценке, информация о счетах в швейцарском банке появилась сейчас не для того, чтобы действительно снять Грудинина с выборов, а для того, чтобы, с одной стороны, напомнить ему, что следует быть более управляемым, а с другой стороны, чтобы заморозить рост его рейтинга или даже добиться снижения этого показателя. Благодаря появлению этих сообщений у власти появился еще один удобный повод для атаки на Грудинина.

«Естественно, ЦИК и Верховный суд, который имеет юридическое право снимать кандидата с выборов, не будут этого делать с Грудининым. Потому что власти делают ставку на показательную легитимность избирательной кампании. Не только легальность, соответствие с законом, но и легитимность, чтобы явка была максимальной, чтобы большинство избирателей пришли на участки для голосования, увидели своего кандидата и проголосовали. Пусть проголосовали бы не за Путина, но все же – за кого-то из списка кандидатов.

А если Грудинин из списка кандидатов выпадает, то падение явки может составить до 10%. Это власти не нужно; мы видим, что она и так пытается по максимуму явку повышать. И потеря 10% избирателей тут совершенно, как говорится, не в кассу будет. Но о снятии Грудинина на деле речи не идет, потому что если внимательно посмотреть на заявление ЦИК, то Грудинин обвиняется не в том, что в настоящий момент он обладает зарубежными счетами (что не соответствует статусу кандидата на выборах). А речь дет о том, что на 31 декабря 2017 года, как следует из справки, которую получили из Швейцарии, у него там были счета.

Грудинин заявляет, что он к моменту регистрации, то есть к 12 января, их закрыл. И зампред Центризбиркома прямо сказал, что раз Грудинин так утверждает, то ему нужно верить. То есть, фактически, в ЦИК заявили, что никаких исков в Верховный суд о снятии Грудинина не ожидается. Словом, данная история имеет не юридическое, а чисто имиджевое измерение.

Таким образом власть, во-первых, шлет Грудинину сигнал, что необходимо вести себя более управляемо, потому что Грудинин, как и другие кандидаты, демонстрировал недовольство тем сценарием дебатов, который ЦИК разработал. Он даже демонстративно ушел с одних дебатов. А власть сценария этого менять не хочет – он ее полностью устраивает. И Центризбирком уже заявил, что никакого сценария дебатов на телевидении меняться не будет.

Комсомольцы вышли на защиту Павла Грудинина grudininkprf.ru

Так что Грудинин получил сигнал к тому, чтобы он себя вел более управляемо и системно, «не выходил за красные флажки» – это во-первых. А во-вторых, с чисто имиджевой точки зрения вся эта история, скорее всего, будет иметь единственное последствие для Грудинина: на избирательные плакаты, где содержится информация ЦИК о кандидатах, в день голосования будет добавлена информация о том, что Павел Грудинин обладает заграничными счетами. И это нанесет еще один удар по его рейтингу.

Власти принципиально, чтобы Грудинин не набрал на выборах больше 10%, максимум – 15% голосов. А такие истории со счетами бьют по его рейтингу – это уже показала история середины января: до середины января его рейтинг рос скачкообразно, а после того, как была вброшена информация о счетах и эту тему «прополоскали» по всем центральным телеканалам, рост его рейтинга была заморожен.

Вот сейчас власть получает еще один удобный информационный повод для начала атаки на Грудинина», – сказал Павел Салин.