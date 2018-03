«Коммерсантъ» в материале «В вооружениях не стесняться» пишет, что Владимир Путин призвал российских торговцев оружием не поддаваться на провокации.

«Американцы не полетят в Россию»: Delta полностью отказалась от рейсов в Москву.

«Нефть переживет избыток спроса»: недостаток финансирования изменит баланс на рынке после 2020 года.

«Ведомости» в статье «Как "Уралвагонзавод" оказался на грани банкротства и что его спасло» пишут, что единственный в России производитель танков погряз в долгах и выжил только благодаря господдержке.

«40% россиян не способны без потерь пережить кризис»: для этого им не хватает денег, связей и образования.

«К борьбе за явку подключились магазины и автозаправки»: эксперты сомневаются в эффективности агитации на чеках и по sms.

РБК в статье «Бюджетные ископаемые» обращает внимание, что нефть и газ увеличили свой вес в налоговых поступлениях.

«Сбился со счетов»: чем чревато для Павла Грудинина обнаружение активов в Швейцарии.

«Инвестиции показали аномальный рост»: Росстат обнародовал данные о вложениях в основной капитал.

«Известия» в материале «Десять сабель» рассказывают, какие корабли Россия может поставить Индии.

Почему за должность регионального почтового чиновника просят взятку объясняется в статье «Вожделение связи».

А в материале «Йемен как предчувствие» объясняется, зачем Москва защищает Тегеран в Совбезе ООН.

«Газета.ru» в статье «Рекорд века: Россия накормит весь мир» предсказывает, что Россия поставит мировой рекорд по экспорту пшеницы.

«Коды и двери: метафизика Янкилевского». В Москве открылась ретроспектива художника Владимира Янкилевского.

«Новый Литвиненко: экс-сотрудник ГРУ отравлен в Британии». В Британии отравили шпионившего в пользу Лондона экс-полковника ГРУ Скрипаля.

The Economist: «Партии противников ЕС много выиграли благодаря итальянским парламентским выборам» (Anti-EU parties make big gains in the Italian general election). На формирование нового итальянского правительства уйдут недели, и, возможно, потребуются повторные выборы.

Bloomberg: «Наследие Меркель не броское, но прочное» (Merkel's Legacy Isn't Flashy, But It's Lasting). После того как немецкие социал-демократы проголосовали за формирование коалиции с консерваторами под началом канцлера Германии Ангелы Меркель, сомнений в том, что она остается на четвертый срок, не осталось.

The Wall Street Journal: «Италии грозит политический паралич, после того как выборы возвысили популистов» (Italy Faces Political Paralysis After Vote Boosts Populists). Италия вошла в фазу политической нестабильности по итогам выборов, в которых большую поддержку получили популисты, но недвусмысленного победителя не оказалось.

The Guardian: «Италия повернулась спиной к Европе, а опросы указывают на недееспособный парламент» (Italy turns its back on Europe as poll points to hung parliament). Итальянские избиратели продемонстрировали отказ от сотрудничества с Брюсселем в пользу евроскептиков.

Reuters: «Выдающиеся пошлины Трампа» (Trump's extraordinary tariffs). Инициатива администрации президента США Дональда Трампа по повышению пошлин на импорт металлов вызвала бурную реакцию мирового масштаба. Материал объясняет, что именно вызвало противоречивую реакцию у торговых экспертов.

Al Jazeera: «100 дней Эммерсона Мнангагвы в должности президента Зимбабве» (Zimbabwe: President Emmerson Mnangagwa's 100 days in office). Новый президент Зимбабве пытается стимулировать экономику, привлекать иностранные инвестиции и бороться с коррупцией. Оценки его деятельности неоднозначны.