Одна из крупнейших американских авиакомпаний Delta решила окончательно отменить прямые рейсы между Москвой и городами Соединенных Штатов. Ранее, в 2015 году, руководство авиакомпании уже принимало решение отменить рейсы зимой, оставив связь только в высокий летний сезон. Теперь для того, чтобы напрямую попасть в Соединенные Штаты, придется пользоваться только услугами «Аэрофлота».

Это событие, возможно, мало кого затронет напрямую — регулярно летают из России в Штаты не так много человек. Но прямые рейсы — это важный символ со времен Холодной войны, когда их то вводили, то отменяли в зависимости от политической ситуации. Так что даже немного обидно, что теперь это только бизнес.