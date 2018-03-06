«Нафтогаз» стал закупать газ в Европе, и стоит этот газ вчетверо дороже, чем тот, что можно было бы купить у «Газпрома», написал на своей странице в социальной сети Facebook коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«За сутки "Нафтогаз" заменил газ, который должен поставляться от "Газпрома", на газ из Европы. Газ в эти дни в Европе стоил $1000, т. е. в 4 раза больше, чем по контракту с "Газпромом"», – уточнил Витренко. Он также поблагодарил всех «сознательных украинцев» за снижение потребление газа, сообщает газета «Ведомости».

Позже Витренко, сославшись на иные расчеты, обнародовал менее пугающие цифры. По его оценке, Украина вынужденно переплатила за газ треть цены, если сравнивать его цену с ценой «Газпрома», и Киев будет добиваться от российской компании соответствующей компенсации.

«По оперативным данным, средневзвешенная цена газа от европейских поставщиков в марте этого года превысила цену газа от «Газпрома» (после ее снижения в соответствии с решением Стокгольмского арбитража) на 33,9%. Вся эта переплата будет выставлена «Газпрому» для компенсации», – отметил в Facebook Витренко.

Газовая плита

В Кремле отказались комментировать конфликт между компаниями, заявив, что этот вопрос должен решать суд, передает информационное агентство РИА Новости. В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала происходящее.

«Десятилетиями политический бомонд Украины вёл народ к обрыву. Вёл радостно, раздавая бесплатный чаёк и печенья, обещания и проклятия в адрес России. И ведь они никогда на расскажут своему народу, что Европа считает Россию надежным энергопартнером, а в охваченные стихийным бедствием районы США не так давно был поставлен российский сжиженный газ», – высказалась она.

Между тем «Газпром» заявил о намерении разорвать контракт с Украиной. Глава компании Алексей Миллер объявил о расторжении контрактов 2 марта. Как утверждает газета «Известия» от 3 марта, российская компания уже начала процесс аннулирования договоренностей.

Побеседовать с «Полит.ру» согласился Георгий Чижов, вице-президент, руководитель украинского бюро фонда «Центр политических технологий». По его мнению, ситуация вполне может разрешиться в апреле – или же опять будет идти разбирательство в Стокгольмском арбитражном суде.

«Прежде всего, контракт между сторонами пока расторгнут не был. "Газпром" всего лишь заявил, что собирается обратиться в Стокгольмский арбитраж – тот самый, с решением которого он не согласен, – за разрешением расторгнуть этот контракт. Однако это – тот самый невыгодный для Украины контракт, который она хотела расторгнуть примерно с 2010 года, но не могла этого сделать. Поэтому предполагать, что Стокгольмский арбитраж когда-нибудь разрешит "Газпрому" расторгнуть этот контракт в одностороннем порядке, да еще и успеет это сделать до окончания срока контракта, странно. Это довольно маловероятный исход событий.

Здание Стокгольмского арбитражного суда

Вообще заявление о расторжении контракта – чисто политическое. "Газпрому" пришлось даже потом успокаивать взволновавшихся европейских потребителей, что транзит газа в соответствии с контрактом с Европой продолжается.

Другой вопрос, что совсем недавно тот же Стокгольмский арбитраж сократил примерно на 80% минимальный годовой объем газа, который Украина обязана закупать у России и пересмотрел цену. И сейчас Украина по решению Стокгольмского арбитража обязана закупить хотя бы 4 млрд кубометров газа у России в 2018 году. Но когда "Нафтогаз" собрался исполнять это решение и оформил заявку на март, а также перевел предоплату, "Газпром" заявил, что его нечто не устраивает в документации – и вернул деньги, а газ поставлять не стал.

Это случилось, когда пришло самое большое похолодание за зиму (в Украине холода пришли уже только в самом конце; возможно, на это и был расчет). В связи с этим была небольшая паника, но ситуацию быстро разрешили, в том числе увеличив закупки за рубежом, в той же Польше и Словакии. Насчет того, что новая цена оказалась в четыре раза больше той, по которой можно было бы закупить газ у России, мне кажется, все-таки имеет место какое-то недоразумение.

Действительно, из-за холодов спотовая цена газа повысилась. Я не знаю, по какому тарифу на этот раз Украина покупала его – возможно, не по тому, что обычно, поскольку в Европе тоже был дефицит газа. Но не думаю, что цена может отличаться в четыре раза. По-моему, разница может быть в каких-то небольших десятков процентов.

Снегопад в Европе / pixabay.com

В принципе, до решения Стокгольмского арбитража, который пересмотрел тариф, Украине было выгоднее, как ни парадоксально, покупать газ по реверсу в европейских странах, нежели покупать его у "Газпрома". Сейчас у "Газпрома" покупать вроде бы стало выгоднее, но "Газпром" газа не дал и даже изъявил намерение расторгнуть контракт.

Скорее всего, украинская сторона сейчас вынуждена будет подать заявку на газ на апрель, чтобы не быть обвиненной "Газпромом" в том, что она не выбирает даже минимально определенные объемы газа. И сейчас, весьма вероятно, будет такая идиотская ситуация: "Газпром" может не давать газ, а потом подать в суд на "Нафтогаз" за то, что тот не выбирает объем, который должен был купить.

Либо же эта ситуация урегулируется в апреле, потому что вопрос о газе тогда уже не будет для Украины столь критичным, так как уже не будет холодно. Но в любом случае от этого мало что поменяется.

Я думаю, из существенного случится вот что: "Газпром" будет подавать апелляцию на последнее решение Стокгольмского арбитража, по которому "Газпром" оказался еще и должен украинской стороне. И, возможно, он подаст-таки иск о расторжении контракта, как и говорил. Но, повторю, тут перспективы более чем сомнительны.

Все это будет продолжаться долго, как мне кажется. Будут в это время происходить поставки российского газа в Украину или нет, уже неважно: это могло сработать один раз и именно в связи с холодами, но уже не сработало. К тому же если "Газпром" будет отказывать в дальнейших поставках, спор снова вынесется в Стокгольмский арбитраж, который будет разбирать, почему Украина не отбирает минимально определенные объемы.

Сотрудник газораспределительной станции

Вообще по тем условиям, которые арбитраж определил сейчас, с чисто материальной точки зрения Украине выгодно было бы покупать у "Газпрома" весь объем. Но понятно, что она на это не пойдет, потому что видит, что может случиться. Так что думаю, в "Нафтогазе" просто рассчитают, какой объем готовы покупать, чтобы с одной стороны экономить деньги, а с другой – не ставить страну в критическое положение в том случае, если "Газпром" по какой бы то ни было причине прервет поставки.

Думаю, пока сказать, что это за объем будет, нельзя – он еще не рассчитан. К тому же Украина может из принципиальных соображений и вообще отказаться от этой экономии и выбирать в 2018 и 2019 года только минимальный объем. А дальше договор уже прекратит действовать. Словом, газовый кризис уже не состоялся, а разбирательства в Стокгольмском арбитраже еще продолжатся», – сказал Георгий Чижов.