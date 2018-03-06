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В Новосибирске вынесен приговор убийце 19 женщин

Новосибирский областной суд приговорил к пожизненному заключению в колонии особого режима бывшего милиционера, обвиняемого в убийстве 19 женщин. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Следственный комитет России.

Обвиняемый заявил, что собирается обжаловать приговор.

Дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. Присяжные единодушно признали Евгения Чуплинского виновным и не заслуживающим снисхождения.

Эксперты признали его вменяемым, отметив его «исключительную безжалостность» и «пренебрежение к чужой жизни».

Евгений Чуплинский

Чуплинский обвиняется в убийстве 19 женщин в Новосибирске с 1998 по 2006 годы.

В ходе следствия бывший милиционер заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, признав свою вину. Однако позднее, когда расследование подходило к концу, обвиняемый отказался от признательных заявлений, пояснив, что дал их под давлением.



Антиновость



Руководство авиазавода Таганрога отрицает гибель слесаря из-за отравления таллием

Смерть сотрудника цеха Таганского авиастроительного научно-технического комплекса им. Бериева не связана с массовым отравлением таллием. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора авиазавода Юрия Грудинина.

Эту информацию также подтвердили власти города. Как заявил глава Таганрога Андрей Лисицкий, выводы о том, что его смерть сотрудника не связана с отравлением таллием, были сделаны после судмедэкспертизы.

Таганрог. Авиастроительный научно-технический комплекса им. Бериева

Ранее стало известно, что с отравлением таллием в больницу попали несколько десятков сотрудников завода, в том числе и погибший 23-летний слесарь-сборщик Максим Терещенко.

Также серьезно пострадал ведущий инженер завода Константин Колесников. Сообщалось, что норма таллия у него в крови превышена в 150 раз.





Непонятная новость

В ингушской столице откроется первый в городе бассейн для женщин

В столице Ингушетии Магасе откроется первый в городе плавательный бассейн для женщин. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Бассейн построен на территории ингушского госуниверситета. Он будет также использоваться для реабилитации женщин и детей с ограниченными физическими возможностями.

Помимо Магаса, бассейн для женщин есть в Назрани. Сейчас в Магасе работает один университетский бассейн, который по определенным дням могут раздельно посещать мужчины и женщины.



Ассорти

Из-за сильного снегопада в Тюмени образовались пробки

Тюмень встала в километровых пробках из-за обильного снегопада. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Так, пробка длиной 3,5 километра образовалась на Червишевском тракте — Трактовой улице — улице Мориса Тореза от Ставропольской до Республики.

Другая серьезная пробка длиной 3,1 км выросла на объездной дороге от Московского тракта до моста через железную дорогу.

Тюмень. Пробки на дорогах / YouTube.com

За последние сутки с улиц города вывезено более 21,5 тысяч кубометров снега.

6 марта в Тюмени ожидается метель с порывами ветра до 15–20 м/с. Днем температура в городе повысится до ноля градусов, поэтому к вечеру ожидается гололед.

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В Кузбассе теща передала зятю в колонию телефон в куске сала‍

В Кузбассе женщина пыталась передать зятю, который отбывает наказание в колонии, мобильный телефон в куске сала. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу ГУ ФСИН по Кемеровской области.

Инцидент произошел в беловской исправительной колонии №44. Сотрудник ФСИН решил проверить содержимое упаковки с салом, которую передали одному заключенных. После вскрытия оказалось, что в упаковке были спрятаны телефон, флэш-карта и наушники.

Как пояснили во ФСИН, посылка пришла в колонию из города Юрги.

Осужденный, который отбыл в колонии девять лет, заявил, что не знал о содержимом посылки.

В отношении женщины, отправившей зятю посылку, составлены материалы о привлечении к административной ответственности. Ей грозит штраф до пяти тысяч рублей.

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Прирост населения Краснодара за год составил 130 тысяч человек

Население Краснодара всего за год выросло на 130 тысяч человек. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на отчет главы Кубани Евгения Первышова.

Евгений Первышов, глава Кубани

Как отметил глава города, в Краснодаре, как и на Кубани в целом, зафиксирован уникальный миграционный феномен, связанный с тем, что люди из многих других регионов страны переезжают в регион на постоянное место жительства.

По уточненным данным, фактическое население Краснодара уже составляет 1,4 миллиона человек. При этом еще несколько лет назад в городе проживали 800 тысяч человек.

Отмечается, что в Краснодар переезжают с Поволжья, Сибири и Урала, а также из Москвы.