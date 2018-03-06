Бывший двойной агент Сергей Скрипаль незадолго до отравления сообщал в британскую полицию об опасении за свою жизнь. Об этом пишет британская пресса. The Sun вообще сообщает, что он обращался в правоохранительные органы за день до инцидента.

Напомним, 5 марта, в городе Солсбери на юго-западе Англии 66-летний Сергей Скрипаль вместе с женщиной 33 лет (предположительно это его дочь) были отравлены неизвестным веществом. Обоих нашли на скамейке рядом с торговым центром, никаких видимых травм на их телах не было. Сейчас они находятся в больнице.

Доклад британской полиции о случившемся youtube.com

«Сейчас им оказывается помощь в результате предполагаемого воздействия неизвестного вещества. Оба сейчас находятся в критическом состоянии в реанимации», — заявили в полиции. При этом в правоохранительных органах Великобритании пока стараются не называть случившееся преступлением — однако позже расследование пришло к выводу, что отравляющим веществом, скорее всего, было синтетическое соединение фентанил, об этом пишут Telegraph и The Guardian. Источник The Times, тем не менее, отмечает, что сейчас эта версия «считается маловероятной».

Фентанил — это мощный синтетический анальгетик, который в медицине применяется для анестезии, а также как обезболивающее при онкологических заболеваниях. Считается, что по силе воздействия на организм он в несколько десятков раз сильнее морфия.

Отметим, что в последний раз фентанил так часто попадал в сводки новостей после захвата заложников на мюзикле «Норд-Ост», предполагается, что именно это вещество использовали спецслужбы для того, чтобы усыпить террористов.

Однако на Западе это относительно распространенный наркотик. Согласно данным американских властей, в 2015 году от различных наркотиков на основе фентанила в США погибли как минимум 33 тысячи человек. В Великобритании он менее известен: за последние восемь месяцев от него погибли 60 человек. Для гибели взрослого человека достаточно попадания в кровь 2 мг фентанила.

Полицейское оцепление в районе происшествия youtube.com

Полковник Сергей Скрипаль служил в главном разведывательном управлении (ГРУ) Генштаба, в 1999 году ушел в отставку. До 2003-го он работал в управделами МИД России, затем занялся бизнесом. В 2004 году Скрипаля арестовали по обвинению в сотрудничестве с британской разведкой, в отношении него завели дело за госизмену (ст. 275 Уголовного кодекса). По версии следствия, полковник был завербован британцами еще в 1995 году. Скрипаль полностью признал свою вину и в 2006 году был приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также был лишен звания и госнаград.

9 июля 2010 года президент Дмитрий Медведев подписал три указа о помиловании ранее осужденных по обвинению в государственной измене, в том числе Сергея Скрипаля. Фактически они были обменены на российских разведчиков, которые были тогда задержаны в Соединенных Штатах. В их число входила Анна Чапман.

После освобождения Скрипаль переехал в Великобританию, где ему было предоставлено убежище и пожизненное содержание. Дом в Солсбери он приобрел в 2011 году, там он жил с супругой. Позднее та умерла, а их сын погиб в автокатастрофе в России.

Таким образом версия о том, что покушение на него могли организовать российские спецслужбы, не кажется невероятной. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «не может высказать реакцию» на сообщения о том, что в Великобритании отравлен Сергей Скрипаль. По его словам, в Кремле «не располагают никакой информацией». «Вы знаете, как он оказался на Западе, но мы не располагаем информацией, что могло стать причиной, чем занимался этот человек», — добавил он.

Тем временем депутат Госдумы Андрей Луговой, которого обвиняют в том, что он отравил в Лондоне другого бывшего сотрудника российских спецслужб, Александра Литвиненко, сравнил отравление Скрипаля с «пропагандистской уткой». Он считает, что оно может быть использовано для раздувания скандала с обвинениями в адрес российских спецслужб.