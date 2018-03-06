Топ новостей 6 марта

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня стало известно об отравлении бывшего офицера ГРУ в Великобритании, в Сирии разбился российский транспортный самолет, к журналистам попала полная расшифровка переговоров пилотов перед крушением Ан-148.

Полиция на месте отравления Сергея Скрипаля

Британские правоохранительные органы рассматривают версию отравления бывшего российского офицера ГРУ Сергея Скрипаля сильнодействующим опиатом — фентанилом. Напомним, 5 марта около торгового центра в Солсбери был найден без сознания Сергей Скрипаль и неизвестная женщина. Экс-полковник ГРУ был осужден за госизмену на 13 лет, но позже его обменяли на десять российских агентов, он получил убежище в Великобритании.

При заходе на посадку на аэродроме Хмеймим в Сирии потерпел крушение российский транспортный самолет АН-26, сообщает Министерство обороны РФ. По информации ведомства, в авиакатастрофе погибли все находившиеся на борту: 26 пассажиров и шесть членов экипажа.

Командир самолета Ан-148 (КВС), разбившегося 11 февраля в Подмосковье, и второй пилот (ВП) в последние минуты перед катастрофой ругались и пытались вывести лайнер из пике, сообщают СМИ со ссылкой на расшифровку записи бортового самописца.

Запись переговоров пилотов Ан-148 перед катастрофой. Жутко такое читать... pic.twitter.com/Y9CMOAtOL2 — Командир Полка (@kompolk) 6 марта 2018 г.

Задержание подозреваемых / Фото: Центр общественных связей ФСБ России

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России совместно с сотрудниками МВД задержала в Махачкале пятерых сторонников запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство». Они вербовали дагестанцев для последующей отправки в Сирию и участия в боях на стороне террористов, а также готовили серию терактов в Северокавказском федеральном округе.

Удостоверение Павла Грудинина / АГН "Москва" / фото: Любимов Андрей

Зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев сообщил, что на заседании ЦИК будет утвержден текст о незадекларированных иностранных счетах кандидата в президенты РФ Павла Грудинина — его планирует разместить на избирательных участках в день голосования, 18 марта. Осведомленный о подготовке заседания ЦИК источник утверждает, что «избирательная комиссия не будет инициировать снятие Грудинина с выборов», и его фамилия «будет включена в избирательные бюллетени на выборах президента России».

Арамашотыч сдержал обещание отомстить Грудинину и раздобыл в швейцарском банке выписку, подтверждающую наличие у Мистера Клубники 227 тыс. долларов золотом.



А прямо сейчас "Лайф", насколько мы знаем, бегает за грудининской любовницей. pic.twitter.com/Gqsa6KHo1a — Ехидные новости (@_U_R_I_c) 6 марта 2018 г.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявление дочери ректора Горного университета Владимира Литвиненко Ольги, по словам которой докторскую диссертацию президента России Владимира Путина писал ее отец. «Здесь нечего комментировать. Это не так. И если вы внимательно посмотрите на ее заявления, они, собственно, не носят, скажем так, полностью утвердительного характера и изобилуют различными сослагательными наклонениями», — сказал Песков.

Анонимный источник в Кремле утверждает,что диссертацию В.Путину писал В.Мединский. — Борис Абрамыч (@BorisAbramich) 6 марта 2018 г.

Примерно треть опрошенных россиян (27%) считают, что России не следовало вмешиваться в военный конфликт в Сирии. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение». Половина опрошенных одобряет вмешательство России в войну, 22% россиян затруднились с ответом.

В. Путин снялся в проморолике к ЧМ 2018

В официальном аккаунте в Twitter чемпионата мира по футболу 2018 года ровно за 100 дней до начала соревнований появился проморолик, в котором 100 раз чеканили мяч звезды мирового футбола. В самом конце записи в мяч играли президент России Владимир Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино.

Церемония вручения премии Оскар

Церемонию вручения кинопремий «Оскар» 4 марта посмотрели 26,5 млн зрителей, что на 19% меньше, чем в прошлом году, и является самым низким показателем в истории награды. При этом церемония стала самой продолжительной с 2007 года.

Двукратная чемпионка мира и обладательница двух серебряных медалей Олимпиады-2018 Евгения Медведева официально ответила на заявления некоторых СМИ о том, что она уходит от своего тренера Этери Тутберидзе и будет выступать за другую страну: «Уважаемые журналисты, успокойтесь! Новость, которую сегодня я увидела в интернете, ввела меня в ступор. Не выдумывайте то, чего нет. Займитесь делом! Оставьте в покое меня и моего тренера. Мы продолжаем работать!».