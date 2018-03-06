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06 марта 2018, 13:07

В российских школах пройдет VII Школьная Неделя высоких технологий и технопредпринимательства

С 12 по 18 марта во всех школах страны пройдет VII Школьная Неделя высоких технологий и технопредпринимательства.

Организаторы Недели – ГК Росатом, Фонд инфраструктурных и образовательных программ (группа РОСНАНО), ГК Роскосмос и Сбербанк объединились для того, чтобы подготовить совместную программу для учителей, школьников и их родителей о мире высоких технологий. Об этом сообщила пресс-служба АНО «Информационный центр атомной энергетики».

Неделя проходит при поддержке Министерства образования и науки РФ в партнерстве с Агентством стратегических инициатив. В течение семи дней участники события будут знакомиться с реальными инновациями в наноиндустрии, атомной энергии, сферой космических технологий, а также достижениями в области высоких гуманитарных технологий.

Каждый желающий может присоединиться к одному из мероприятий, зайдя на сайт Недели. Школьникам будут предложены как сетевые события – кинопоказы, вебинары, лекции, так и экскурсии в университетские лаборатории и на высокотехнологичные предприятия, мастер-классы, встречи с учеными, выставки, семинары, интеллектуальные игры, викторины и квесты в оффлайне. В 42 городах страны будут работать образовательные площадки: площадки ИЦАЭ Росатома, ресурсные центры Школьной лиги РОСНАНО, музеи и планетарии Роскосмоса, открытые уроки Сбербанка. Кинопоказы в рамках Недели Высоких Технологий и Технопредпринимательства пройдут при поддержке телеканала Discovery Channel и Фестиваля Актуального Научного Кино (ФАНК).

В открытом доступе размещены методические разработки для педагогов –  уроки «под ключ», созданные экспертами четырех компаний. Каждый учитель может скачать готовые материалы на сайте Недели, провести их в своей школе и оставить комментарии для организаторов. Уроки рассчитаны на разные возрастные категории, поэтому к миру науки и высоких технологий прикоснутся и первоклассники, и выпускники.

Уроки Роскосмоса в увлекательной и доступной форме познакомят школьников с программой подготовки космонавтов и жизнью на МКС, расскажут о первой и второй космической скоростях, а самые юные участники программы узнают, какой костюм-контейнер использовали ученые для запуска в космос кота Феликса и других «космических» животных. Также участники НВТиТ могут посмотреть увлекательные фильмы о пилотируемой орбитальной станции, используемой как многоцелевой космический исследовательский комплекс (МКС), которой в этом году исполняется 20 лет и о подготовке космонавтов к работам в открытом космосе в
гидролаборатории ЦПК имени Ю.А. Гагарина.

Уроки от Росатома традиционно охватывают школьников от младших классов до выпускников: дети из начальной школы смогут опытным путем познакомиться с физикой как наукой и увидеть связь между своими опытами и  знакомыми им современными технологиями;  ученики средних классов узнают об атомной и ядерной физике и исследуют ее связь с химией, а будущим выпускникам предлагается сосредоточиться на физике  в биомедицине и попробовать себя в радиобиологии, создав  виртуальную модель протонной пушки в качестве лабораторного практикума в формате симуляционной медицины. Кроме того, все школьники смогут проверить свои силы в атомном филворде  и угадывании атомных ребусов.

На уроках РОСНАНО ребята займутся проектами и исследованиями в области нанотехнологий, биохимии, биофизики и физической химии. Самые юные исследователи узнают об удивительных свойствах наноматериалов – аэрогеле, углеродных нанотрубках и углепластике, старшеклассники познакомятся с медицинскими биотехнологиями и методами получения наноконтейнеров для адресной доставки лекарств, а пяти- и шестиклассники самостоятельно создадут настоящие чернила.

Специально для Недели ВТиТ специалисты Сбербанка и Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» разработали серию вводных уроков по двум динамично развивающимся «горячим» темам: искусственному интеллекту (ИИ) и эмоциональному интеллекту (ЭИ). На уроках по искусственному интеллекту ребята узнают, что это такое, откуда взялся ИИ, что представляет собой сегодня и что ждать от него завтра. Старшеклассники получат первоначальные сведения об алгоритмах анализа данных и попытаются выполнить несложные задачи в области ИИ.
 
Помимо готовых уроков на сайте, в течение всей Недели в 7 городах России в ведущих университетах и на самых современных технологических площадках специалисты Сбербанка проведут Открытые уроки по машинному обучению, анализу данных и искусственному интеллекту. Уроки станут частью масштабного обучающего проекта «Академия искусственного интеллекта», который запускает Сбербанк и Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» текущей весной.
Открытие Недели высоких технологий и технопредпринимательства состоится 12 марта в Сколковском Институте Науки и Технологий. Ребят ждут встречи с учеными, технопредпринимателями и конструкторами.

Участники события обсудят, какие навыки необходимо развивать, чтобы в 2025 году быть востребованным и какими компетенциями должен обладать идеальный сотрудник будущего. Встреча завершится в Интерактивной зоне, где ребят ждет возможность получить непромокаемый материал или незапотевающее стекло, создать ткань проводящую электричество, увидеть, как меняются свойства веществ на уровне наноразмеров, стать участником космоквеста и атомной викторины и ответить на вопрос, что же такое искусственный интеллект. В 2017 году участникам Недели стали более 300 тысяч школьников из 74 регионов страны.

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