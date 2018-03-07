На юге Чечни разбился вертолет Ми-8 пограничной службы. На его борту находились семь человек, выжил только один — с тяжелыми ранениями пострадавшего доставили в больницу. Катастрофа произошла высоко в горах в ущелье и, скорее всего, связана с погодными условиями.

Интересно, что чуть ли не первым официально прокомментировал крушение вертолета Рамзан Кадыров, глава Чечни. По его словам, вертолет Погранвойск рухнул в горах в узком ущелье, оказавшись в сложных погодных условиях.

«Сегодня в Чечне высоко в горах потерпел крушение вертолет, принадлежащий погранслужбе», — сказал Кадыров. «По поступающей информации, есть погибшие и пострадавшие, число которых уточняется», — отметил он вскоре после крушения.

Вертолет упал в Итум-Калинском районе недалеко от селения Хангихой в 20 км от границы с Грузией — сейчас оно фактически заброшено, но до депортации чеченцев в 1944 году в нем было достаточно много жителей.

Место падения вертолета Ми-8 / yandex.ru

Уже возбуждено уголовное дело о нарушении правил полета, повлекшем тяжкие последствия (ст. 351 Уголовного кодекса). По данным ведомства, вертолет Ми-8 войсковой части выполнял плановый полет и столкнулся с землей при заходе на посадочную площадку, находящуюся в горной местности. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

По информации «Коммерсанта», в районе, где произошла авария, последние два дня стояла ясная погода, не было снегопада. Также, как пишет издание, на борту вертолета находились девять человек. Двое выживших в катастрофе сообщили по спутниковой связи спасателям о том, что трое их товарищей погибли, а остальных они найти не могут.

Отметим, что чеченский участок российско-грузинской границы, который контролирует погранслужба ФСБ, имеет протяженность 80 км. Практически весь он находится в высокогорье, где нет нормальных дорог, так что патрулирование приграничной полосы осуществляется с использованием вертолетов.

Сейчас этот участок границы относительно спокойный, но во время чеченских войн боевики перебирались через него в Грузию, где могли спокойно находиться в Панкисском ущелье — регионе, где живут кистинцы, этнические чеченцы. Проблема была в том, что в сторону Грузии переходили раненые и беженцы, а обратно — полностью вооруженные боевики. Взять этот участок границы под контроль удалось только к середине 2000-х годов.

Отметим, что Ми-8 — достаточно старая модель вертолета, но, при этом, надежная и относительно дешевая, а потому массовая. Первый полет вертолет этой модели совершил в 1961 году, с тех пор было произведено более 12 тысяч машин всех модификаций.

Место падения вертолета вблизи Шпицбергена / Фото: © Jostein Forsberg/NRK

Предыдущая катастрофа Ми-8 произошла в октябре 2017 года на Шпицбергене. По неустановленной причине вертолет, на борту которого было 8 человек, упал в море, никто не выжил.

Накануне, напомним, рухнул транспортный самолет Ан-26 Вооруженных сил в Сирии. На борту находилось 39 человек, из них шесть — члены экипажа, все они погибли. Предварительно причиной крушения Ан-26 военные называют техническую неисправность, не исключают и ошибку экипажа.