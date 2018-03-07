Социологи выявили новую тенденцию: в городах с населением свыше миллиона человек, где живет примерно четверть от списочного состава избирателей, снижается популярность Владимира Путина. О том, что действующего президента меньше поддерживают образованные и обеспеченные россияне, было известно и раньше, удивило всех скорее то, с какой скоростью снижается его рейтинг.

Владимир Путин на Медиафоруме региональных и местных СМИ в Калининграде kremlin.ru

По опубликованным в конце прошлой недели данным ВЦИОМа, рейтинг кандидата в президенты Владимира Путина в Москве и Санкт-Петербурге за месяц упал более чем на 12 процентных пунктов, с 69,7% 10 января до 57,1% 18 февраля. В других городах-миллионниках падение рейтинга на те же 12 п. п. случилось еще до Нового года, затем он подрос всего на 2 п. п. Похожие тренды заметны в городах с населением от 100 до 500 тысяч человек и до 100 тысяч человек, а стабильным рейтинг президента остается лишь в городах с населением 500-950 тысяч человек и на селе.

Граждане, которые отказались от поддержки Владимира Путина, пока не определились, за кого голосовать, на этом фоне несколько вырос рейтинг кандидата от КПРФ Павла Грудинина.

Павел Грудинин на встрече с избирателями в Иркутске grudininkprf.ru

Гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров пояснил «Ведомостям», что падение рейтинга Путина — «это фактор начала предвыборной кампании». «Люди вспоминают, что есть еще кандидаты. Естественно, власть немного теряет, а оппозиционеры набирают», — объяснил он.

В городах-миллионниках избиратель более политизирован и получает больше информации, согласен руководитель близкого к АП ИСЭПИ Дмитрий Бадовский: «Кроме того, там концентрируется молодежь, меньше работают стереотипы о голосовании как ритуале и более рационализированное отношение к участию или неучастию в выборах». Поэтому явка там ниже, а распределение голосов более разнообразное, добавляет эксперт: «Если на других территориях основная масса голосов будет распределяться между 2–3 кандидатами, то в миллионниках значимую поддержку получат 4–5 человек».

Конкурс плакатов "Все на выборы" onf.ru

Между тем главной темой выборов для Кремля, судя по всему, является даже не уровень поддержки Путина, а уровень явки. Если в декабре 2016 года говорили о формуле «70/70», то есть 70% поддержки Владимира Путина при явке в 70%, то теперь речь идет, похоже, только о привлечении россиян на участки.

Причем способы привлечения — самые разнообразные. Помимо традиционной агитации ЦИК, теперь можно прочитать призывы прийти на избирательные участки от популярных блогеров, о выборах напоминают реклама в госбанках и в аптечных сетях, вирусные ролики в интернете, анонсы предстоящих опросов о благоустройстве и школьной форме.

Впервые с советских времен идет массовый поквартирный обход представителями участковых избирательных комиссий (УИК). Для этого даже изменили закон — теперь УИКи начинали работать не за 20, а за 30 дней до дня голосования.

Агитация в Нальчике onf.ru

В день голосования многочисленные муниципальные творческие секции будут должны проводить представления и пригашать граждан на избирательные участки — будто в воскресенье многие гуляют с паспортами в карманах.

Но больше всего на явке, в теории, должно сказать нововведение: теперь граждане могут голосовать по месту нахождения, не приезжая в свою «родную» комиссию по месту прописки — до 12 марта включительно можно прийти в любой УИК, ТИК или МФЦ и прикрепиться там к любому участку в стране или за ее пределами.