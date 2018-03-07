Выбор больших городов
Социологи выявили новую тенденцию: в городах с населением свыше миллиона человек, где живет примерно четверть от списочного состава избирателей, снижается популярность Владимира Путина. О том, что действующего президента меньше поддерживают образованные и обеспеченные россияне, было известно и раньше, удивило всех скорее то, с какой скоростью снижается его рейтинг.
По опубликованным в конце прошлой недели данным ВЦИОМа, рейтинг кандидата в президенты Владимира Путина в Москве и Санкт-Петербурге за месяц упал более чем на 12 процентных пунктов, с 69,7% 10 января до 57,1% 18 февраля. В других городах-миллионниках падение рейтинга на те же 12 п. п. случилось еще до Нового года, затем он подрос всего на 2 п. п. Похожие тренды заметны в городах с населением от 100 до 500 тысяч человек и до 100 тысяч человек, а стабильным рейтинг президента остается лишь в городах с населением 500-950 тысяч человек и на селе.
Граждане, которые отказались от поддержки Владимира Путина, пока не определились, за кого голосовать, на этом фоне несколько вырос рейтинг кандидата от КПРФ Павла Грудинина.
Гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров пояснил «Ведомостям», что падение рейтинга Путина — «это фактор начала предвыборной кампании». «Люди вспоминают, что есть еще кандидаты. Естественно, власть немного теряет, а оппозиционеры набирают», — объяснил он.
В городах-миллионниках избиратель более политизирован и получает больше информации, согласен руководитель близкого к АП ИСЭПИ Дмитрий Бадовский: «Кроме того, там концентрируется молодежь, меньше работают стереотипы о голосовании как ритуале и более рационализированное отношение к участию или неучастию в выборах». Поэтому явка там ниже, а распределение голосов более разнообразное, добавляет эксперт: «Если на других территориях основная масса голосов будет распределяться между 2–3 кандидатами, то в миллионниках значимую поддержку получат 4–5 человек».
Между тем главной темой выборов для Кремля, судя по всему, является даже не уровень поддержки Путина, а уровень явки. Если в декабре 2016 года говорили о формуле «70/70», то есть 70% поддержки Владимира Путина при явке в 70%, то теперь речь идет, похоже, только о привлечении россиян на участки.
Причем способы привлечения — самые разнообразные. Помимо традиционной агитации ЦИК, теперь можно прочитать призывы прийти на избирательные участки от популярных блогеров, о выборах напоминают реклама в госбанках и в аптечных сетях, вирусные ролики в интернете, анонсы предстоящих опросов о благоустройстве и школьной форме.
Впервые с советских времен идет массовый поквартирный обход представителями участковых избирательных комиссий (УИК). Для этого даже изменили закон — теперь УИКи начинали работать не за 20, а за 30 дней до дня голосования.
В день голосования многочисленные муниципальные творческие секции будут должны проводить представления и пригашать граждан на избирательные участки — будто в воскресенье многие гуляют с паспортами в карманах.
Но больше всего на явке, в теории, должно сказать нововведение: теперь граждане могут голосовать по месту нахождения, не приезжая в свою «родную» комиссию по месту прописки — до 12 марта включительно можно прийти в любой УИК, ТИК или МФЦ и прикрепиться там к любому участку в стране или за ее пределами.