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07 марта 2018, 16:25
Владимир Путин выборы КПРФ Павел Грудинин ЦИК
Алексей Макаркин

ЦИК не против Грудинина

Работа Центральной избирательной комиссии
Работа Центральной избирательной комиссии
АГН "Москва" / фото: Ведяшкин Сергей

ЦИК России не усмотрел оснований для снятия с выборов Павла Грудинина, кандидата в президенты России от КПРФ. Соответствующее заявление руководители ЦИК сделали 7 марта. Ряд СМИ при этом говорят о нелегитимности таких выборов, так как по закону кандидат в президенты не может иметь зарубежных счетов.

По словам заместителя председателя Центризбиркома Николая Булаева, Комиссия не имеет оснований для такого шага. «Еще раз обращаю внимание на то, что Центральная избирательная комиссия не имеет никаких правовых оснований для того, чтобы рассматривать или обсуждать вопрос об отмене регистрации кандидата», — приводит информационное агентство РИА Новости высказывание Булаева на заседании ЦИК в среду, 7 марта.

А глава ЦИК Элла Памфилова предложила на этом «поставить жирную точку» в этой истории, добавляет информагентство. «Оснований для снятия Павла Николаевича Грудинина как кандидата нет. Есть его заявление, что все счета закрыты, он это заявление подал до дня официальной регистрации, до 12 января. Нет оснований, по нашему законодательству. Но поскольку он нас недостоверно проинформировал, мы обязаны, в соответствии с законом, опубликовать данные о недостоверности предоставленной информации. Это не вопрос, хотим или не хотим, мы обязаны», — пояснила Памфилова.

 
Работа ЦИК. Экран с информацией о кандидатах в президенты / АГН "Москва" / фото: Ведяшкин Сергей

Решение по поводу возможного инициирования процедуры снятия Павла Грудинина (для чего ЦИК пришлось бы обратиться в Верховный суд) Центризбирком пообещал принять после того, как получил от Федеральной налоговой службы информацию об имевшихся у Грудинина на момент выдвижения — а именно к 31 декабря 2017 года — 13 счетах в Швейцарии.

Грудинин в социальных сетях в резкой форме опроверг эти сообщения; кроме того, при регистрации он подавал заявление о том, что финансовых активов за границей не имеет. Он назвал появившуюся информацию вбросом.

В то же время Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ, в беседе с «Полит.ру» высказал мнение, что появление в прессе сообщений о счетах может быть неслучайным: таким образом Грудинину как кандидату в президенты, возможно, напоминают о необходимости вести себя тише (а тот не скрывал недовольства форматом дебатов, предложенным ЦИК). 

Действительно, Грудинин уже не раз критиковал формат дебатов и заявлял, что не намерен в них участвовать. Точно такое же заявление он сделал и в среду, 7 марта. После этого Памфилова обозначила свою позицию по вопросу, заявив: если кандидат не желает ходить на дебаты, лучше было бы отдать его эфирное время его соперникам.

 
Павел Салин

«Если кандидат, может, это его принципиальная позиция, не считает нужным ходить на дебаты, я сейчас обращаюсь к Павлу Николаевичу Грудинину, значит, тогда, наверное, честнее просто отдать это время другим кандидатам. Пусть они между собой делят его и дебатируют», — сказала глава ЦИК.

Памфилова также призвала СМИ не обрушиваться с критикой на одного кандидата, пишет газета «Коммерсантъ». Фамилию кандидата она при этом не назвала, однако из контекста выступлений представителей ЦИК она была ясна.

В то же время Булаев все-таки признал: ЦИК так и не обладает подтвержденной информацией о том, что счета не закрыты и после 12 января, даты регистрации Грудинина в качестве кандидата. «И документов о том, что счета закрыты, Павел Николаевич в Федеральную налоговую службу так и не представил»,— цитирует газета слова зампредседателя ЦИК.

Побеседовать с «Полит.ру» по поводу истории со счетами Грудинина согласился Алексей Макаркин, ведущий эксперт Центра политических технологий. По его мнению, при решении о том, снимать ли Грудинина, фактически делался выбор между легальностью и легитимностью выборов.

«Что касается Грудинина, то, скорее всего, "косяки" там есть. Ведь раз оправдательные документы не представлены, это уже само по себе "косяк", очень сильный "косяк" юридической службы.

У нас сейчас юридическая служба — пожалуй, одна из главных служб на выборах. То есть если брать команду кандидата, то электоральный юрист от раза к разу, от выборов к выборам играет все более важную роль. Причем во многих случаях речь идет о таких достаточно казуистических вопросах.

 
Демонстрация КПРФ / АГН "Москва" / фото: Любимов Андрей

Понятно, допустим, что такое "неопределенный круг лиц рядом с кандидатом" — сейчас же нельзя рядом с кандидатом изображать никого опознаваемого и не участвующего в выборах. Понятно, как эти лица затушевывать, размывать, чтобы это соответствовало закону. Электоральные юристы все это знают.

Электоральные юристы необходимы: когда кандидат, допустим, рвется сфотографироваться с портретом президента или с детским садом, которому этот кандидат подарил телевизор, то юрист тут же кричит: "Нет, нельзя! Снимут за нарушение закона!" И такого вообще-то много. Но когда речь идет о счетах, это другое дело.

В данном случае, тут, наверно, проблема не только электоральных юристов, но и корпоративных юристов, которые работают с предприятием Грудинина. Потому что если ты нечто забыл о счетах (причем не по одному разу), если там вдруг выявились какие-то унции золота, то все это требует очень серьезной работы. И проводить ее вообще-то надо заранее.

А тут такое ощущение, будто кампания Грудинина делалась "на коленке", импровизированно, и поэтому в ней такое количество ошибок. Притом ошибок, которые реально сильно бьют по репутации кандидата. Это существенный и совершенно непростительный промах юридического сопровождения этой кампании.

 
ППавел Грудинин / АГН "Москва" / фото: Любимов Андрей

С другой стороны, есть такая проблема. У нас четыре парламентские партии. "Единая Россия" никого не выдвигала — она поддержала действующего президента. То же самое сделала "Справедливая Россия", она присоединилась к ЕР. Таким образом, от парламентских партий было выдвинуто всего два кандидата. И возникает уже вопрос политический.

Да, наверно, можно было бы снять Грудинина. Но тогда получится, что от четырех парламентских партий у нас — всего один кандидат. И что Коммунистическая партия (а это вторая по масштабам партия страны, которая хотя и с маленьким отрывом от ЛДПР, но все же заняла второе место на выборах в Госдуму в 2016 году) вообще не будет представлена.

То есть возникает некий диссонанс между принципами легальности и легитимности. С точки зрения легальности, законности выборов, снятие Грудинина вполне возможно. А с точки зрения легитимности выборов, то есть признания их справедливыми со стороны абсолютного большинства общества, с точки зрения неоспариваемости результатов выборов основными политическими силами (по крайней мере силами, представленными в Думе), — так вот, с точки зрения легитимности это будет сильнейший удар по этому принципу.

Снятия кандидата-коммуниста у нас не было никогда. И понятно, что можно будет приводить массу оснований для этого, и таких оснований, которым значительная часть общества будет доверять, все равно коммунистическая субкультура этому не поверит. Коммунистическая субкультура сочтет, что в очередной раз коммунистов решили обидеть.

Более того: если снять Грудинина, то никогда в жизни будет не доказать, что его потолок — это второе место, причем не гарантированное. Если сейчас посмотреть результаты опросов ВЦИОМа, ФОМа (да даже у самих коммунистов есть своя структура, проводящая такие опросы — кажется, она называется Центр политической культуры России), то все они показывают, что Грудинин и Жириновский находятся недалеко друг от друга.

 
В.Жириновский / АГН "Москва" / фото: Ведяшкин Сергей

Соответственно, если Грудинина снять, то не только коммунистическую субкультуру, но и другую протестную субкультуру будет очень трудно убедить, что он не выигрывал эту избирательную кампанию. Раз уж у нас огромная часть общества до сих пор убеждена, что выборы 1996 года выиграл Геннадий Андреевич Зюганов, и огромное количество аргументов на убежденных в этом не действует: такое убеждение уже распространено и в обществе, и в элитах, и в коммунистической субкультуре, и в немалой части даже провластной субкультуры, — то уж снять Грудинина значит породить легенду о том, что он выигрывал. И попробуй что-то потом скажи! Доказательств ведь нет, цифр нет, а опросам у нас не очень доверяют.

Поэтому с точки зрения легитимности снятие Грудинина из-за этих счетов и унций было бы, наверное, глубоко неправильным. И для Эллы Памфиловой принцип легитимности выборов оказался ключевым. Теперь же Грудинин на выборы пойдет, дойдет до финиша, получит свой результат, и уже нельзя будет придумывать легенды о том, что он почти выиграл, но на финише был снят в результате интриг. Сколько получит, столько получит.

А если говорить о том, что теперь "кто угодно" сможет опротестовать результаты выборов, если не было очевидно, что все законно... То думаю, это не совсем так. Понимаете, нужно же доказать, что интересы этого "кого угодно" были нарушены. Вот если снимаешь кандидата, то такая возможность как раз есть: можно говорить, что я, мол, собирался голосовать за Грудинина, а его сняли! И что, мол, меня обидели, мои права нарушили.

А если кандидата не сняли, оставили конкуренцию, то возникает вопрос: а кто, собственно, будет жаловаться, кто пострадал? Я не вижу здесь пострадавших. Это же конкуренция. Поэтому я думаю, что положение "можно оспорить результаты выборов, так как один из кандидатов не был снят с выборов" — это уже казуистика. Такая же казуистика, как та, о которой я говорил в самом начале. 

Причем если в соответствии с этой казуистикой кандидат, который сфотографировался с каким-нибудь известным артистом или священником, реально может быть снят в случае, если это было фото для избирательной агитации, то казуистика с отменой результатов выборов носит уже совсем теоретический характер. Я думаю, что оспаривать результаты этих выборов не будут», — объяснил Алексей Макаркин.

Таким образом, на выборы президента РФ, назначенные на 18 марта, идут восемь претендентов на пост (приводим фамилии в алфавитном порядке): Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).

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