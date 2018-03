«Коммерсантъ»: «Приставы берут под контроль масс-маркет». Адвокаты не смогут обслуживать должников оптом.

«Дональд Трамп хочет наказать Башара Асада»: американская администрация рассматривает возможность новых ударов по Сирии.

«Россия рассчитывает на улов в Намибии»: Сергей Лавров провел переговоры в Виндхуке.

«Ведомости»: «Россия еще больше отстанет от США по уровню жизни». Эксперты ОЭСР предсказали будущее основных мировых экономик.

«Рейтинг Путина резко упал в крупных городах»: это может привести к усилению административного ресурса на выборах.

«Власти подмосковного Волоколамска готовы объявить чрезвычайную ситуацию»: местная свалка отравляет воздух и воду, признали чиновники под давлением жителей.

РБК: «Россия понесла крупнейшую потерю». У авиабазы Хмеймим разбился военно-транспортный Ан-26.

«€10 тысяч за хорошую службу»: ФСБ получила обвинительные показания на главу московского управления СКР.

«Выход из рецессии не увеличил прибыль»: Росстат обнародовал финансовые результаты российских компаний в 2017 году.

«Известия»: «Трагедия в сирийском небе». Катастрофа Ан-26 в Сирии могла быть вызвана техническими проблемами.

«Количество самоубийств упало до минимума с начала века»: за 17 лет оно снизилось почти в три раза.

«Будет жарко»: ученые назвали страны, которые исчезнут к 2050 году, и рассказали, как смягчить последствия глобального потепления.

«Газета.ru» в материале «Дорогие женщины: мужчины влезли в долги ради 8 марта» пишет, что россияне к празднику взяли 220 тысяч займов.

«Виски и мотоциклы: Европа готовит ответный удар по США». Еврокомиссия может ввести 25% пошлины на товары из США.

The Economist: «Новый президент Зимбабве говорит, что он демократ. Правда?» (Zimbabwe’s new president says he is a democrat. Is he?). Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва говорит рациональные вещи, но ему пока не удалось убедить в своей добронамеренности скептиков.

Bloomberg: «Трамп усмотрел признаки прогресса в вероятных переговорах между Северной Кореей и США» (Trump Sees Sign of Progress in Possible North Korea Talks With US). Президент США Дональд Трамп намекнул, что он открыт к переговорам с КНДР, после того как ее руководитель Ким Чен Ын сказал южнокорейским дипломатам, что он готов рассмотреть отказ от ядерного оружия.

The Wall Street Journal: «Северная Корея говорит, что она готова к переговорам о ядерном оружии» (North Korea Says It Is Open to Talks on Nuclear Weapons). КНДР изъявила желание вступить с Вашингтоном в переговоры о ядерном оружии и нормализации отношений.

The Washington Post: «Почему Европа и Канада могут нанести ответный удар по бурбону, "харлеям" и джинсам Levi's» (Why Europe and Canada may retaliate against bourbon, Harleys and Levi jeans). Союзники задумались о том, как бы им почувствительнее ответить на предложенные американской президентской администрацией пошлины на сталь и алюминий.

CNBC: «Рон Пол предупредил, что рыночные риски сейчас "больше, чем когда-либо", даже если Трамп отступится от угрозы пошлин» (Ron Paul warns that market dangers are 'bigger than ever,' even if Trump backs away from tariff threat). Бывший кандидат в президенты США Рон Пол предупредил инвесторов, что биржевые показатели могут сократиться на 50%.

BBC: «Мотоциклы, бурбон и футболки в налоговом списке ЕС» (Bikes, bourbon and T-shirts on EU tax list). ЕС набросал черновик списка, куда вошло более сотни американских продуктов, на которые будут введены высокие пошлины, если США введут пошлины на импорт стали.