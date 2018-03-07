Введение Западом антироссийских санкций — это нелегитимный способ конкурентной борьбы, попытка сдержать рост обороноспособности России, заявил президент Владимир Путин.

«Это способ конкурентной борьбы, это нелегитимный способ, нечестный, но это именно так. И попытка сдержать рост обороноспособности нашей страны», — сказал Путин в новом документальном фильме «Миропорядок 2018».

Возможно главная проблема тех, кто определяет сейчас внешнюю политику страны — слишком поверхностное знание теории игр. Не всегда выигрыш одного игрока означает симметричный проигрыш другого, часто отношения строятся на взаимовыгодной основе, именно такой принцип заложен в основу всех союзов и международных блоков. Но проще жить в мире, где все сражаются не на жизнь, а на смерть.